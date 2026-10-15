Cứu 5 ngư dân Nghệ An trôi dạt trên biển vì chìm tàu cá

Khoảng 21 giờ ngày 14/10, tàu cá NA-90203.TS do ông Nguyễn Văn Khoa, 31 tuổi, trú tại xã Quỳnh Phú, tỉnh Nghệ An làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng, đang khai thác hải sản cách cửa biển Nhật Lệ (tỉnh Quảng Trị) khoảng 35 hải lý về phía Đông Nam. Lúc này, tàu bất ngờ xảy ra sự cố chập điện, gây cháy và sau đó bị chìm trên biển.

Đồn Biên phòng Nhật Lệ hỗ trợ các ngư dân tỉnh Nghệ An gặp nạn trên biển

Trước tình huống nguy hiểm, cả 5 thuyền viên đã sử dụng áo phao, phao tròn kết lại để bám trụ rồi trôi dạt trên biển. Sau khoảng 2 giờ, các ngư dân được tàu cá QB-44046.TS do ông Mai Văn Toản, trú tại xã Ninh Châu, tỉnh Quảng Trị (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình cũ) làm thuyền trưởng phát hiện, cứu vớt và đưa lên tàu an toàn. 5 ngư dân được cứu gồm: Nguyễn Văn Khoa, Nguyễn Văn Khánh, Vũ Văn Minh, Nguyễn Ngọc San và Lê Văn Đức.

Quân y biên phòng tiến hành khám sức khỏe ngư dân gặp nạn trên biển

Đến 13 giờ 20 phút ngày 15/10, tàu cá QB-44046.TS cập cầu Trạm Kiểm soát Biên phòng Nhật Lệ. Quân y Biên phòng tiến hành khám sức khỏe, xác định các ngư dân đều ổn định và đã liên lạc được với gia đình.