Chìm tàu ở vùng biển Cô Tô, khẩn trương tìm kiếm 2 ngư dân mất tích

Sáng 3/7, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 cho biết, đơn vị đang khẩn trương phối hợp với các lực lượng chức năng tìm kiếm 2 ngư dân mất tích sau vụ chìm tàu cá QN 90568 TS trên vùng biển cách phía Nam đặc khu Cô Tô khoảng 10 hải lý.

Trước đó, vào khoảng 6 giờ cùng ngày, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 nhận được thông tin từ Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực I về vụ tai nạn. Tàu cá QN 90568 TS gặp nạn và bị chìm khi đang hoạt động trên biển. Trên tàu có 7 thuyền viên, trong đó 5 người đã được các lực lượng và tàu hoạt động gần khu vực cứu vớt an toàn, còn 2 thuyền viên vẫn đang mất tích.

Cán bộ, chiến sĩ tàu 322 đang khắc phục sóng gió to để tìm kiếm các thuyền viên mất tích

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã điều động tàu 322, đang thực hiện nhiệm vụ trên vùng biển đặc khu Cô Tô, khẩn trương cơ động đến hiện trường để phối hợp với các lực lượng tổ chức tìm kiếm cứu nạn.

Theo lực lượng làm nhiệm vụ, khu vực xảy ra tai nạn có mưa lớn, gió mạnh cấp 7-8, sóng biển cao, khiến công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn. Mặc dù vậy, cán bộ, chiến sĩ tàu 322 vẫn nỗ lực mở rộng phạm vi tìm kiếm, tăng cường quan sát trên mặt biển với quyết tâm sớm tìm thấy các ngư dân mất tích.

Cán bộ, chiến sĩ tàu 322 đang khắc phục sóng gió to để tìm kiếm các thuyền viên mất tích

Theo thông tin ban đầu, tàu cá QN 90568 TS do ông Nguyễn Văn Thành, trú tại khu Phú Hải, xã Quảng Hà, tỉnh Quảng Ninh làm chủ. Vào khoảng 1 giờ 28 phút ngày 3/7, trong quá trình khai thác hải sản, tàu gặp mưa to, sóng lớn và bị chìm. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ, đồng thời công tác tìm kiếm các thuyền viên mất tích vẫn đang được khẩn trương triển khai.