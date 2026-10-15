Chính phủ Hoa Kỳ hỗ trợ người khuyết tật ở Gia Lai và Quảng Ngãi

Hội thảo thuộc dự án “Cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam”, do Chính phủ Hoa Kỳ tài trợ, NACCET triển khai tại Gia Lai và Quảng Ngãi từ năm 2023.

Đến nay, Dự án “Cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam” tại hai tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi, đã hỗ trợ 741 người cải thiện điều kiện, tiện nghi sinh hoạt và 147 người phát triển sinh kế.

Bên cạnh chăm sóc y tế, phục hồi chức năng và cung cấp dụng cụ trợ giúp, dự án còn tư vấn công việc phù hợp với sức khỏe, nguyện vọng của từng người, giúp họ tăng khả năng tự chăm sóc, tạo thu nhập và hòa nhập cộng đồng.

Anh Trần Quang Quảng, ở thôn Hòa Trung, xã Bình Phú, tỉnh Gia Lai, là một trong những người được hỗ trợ phát triển sinh kế. Nhờ nguồn hỗ trợ này, anh mở quầy bán cà phê nhỏ, có thu nhập ổn định hơn 10 triệu đồng mỗi tháng và tự tin hơn trong giao tiếp.

Anh Trần Quang Quảng (thứ hai từ phải qua) tham dự hội thảo.

“Mới đầu mình cũng tự ti, cũng vượt qua những khó khăn rồi có nguồn thu nhập kinh tế ổn định hơn. Trong dự án cũng có hỗ trợ cho những người khuyết tật yếu thớ phát triển bản thân mình hơn, bước ra xã hội hòa nhập với mọi người hơn, cũng có công việc ổn định như bao người khác", anh Quảng cho biết.

Tại hội thảo, các đại biểu đánh giá dự án đã tạo chuyển biến tích cực về khả năng tự chăm sóc, tạo thu nhập và hòa nhập cộng đồng. Phần lớn người được hỗ trợ sinh kế có khả năng tái đầu tư, nhiều trường hợp tăng thu nhập.

Đại diện Chính phủ Hoa Kỳ tại Việt Nam tặng quà người khuyết tật tham dự hội thảo.

Tuy nhiên, để duy trì kết quả sau khi dự án kết thúc, cần tăng cường phối hợp giữa ngành y tế, các đơn vị bảo trợ xã hội, chính quyền và tổ chức của người khuyết tật; đồng thời kết nối với các chương trình giảm nghèo, khuyến nông và nguồn vốn vay ưu đãi.

Thượng tá, Tiến sĩ Trần Đức Hùng, Phó Tổng Giám đốc chuyên trách Trung tâm Hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học và môi trường (NACCET), Trưởng Ban Quản lý Dự án “Cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam”, cho biết.

Thượng tá, Tiến sĩ Trần Đức Hùng- Phó Tổng giám đốc chuyên trách Trung tâm Hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học và môi trường (NACCET) phát biểu tại hội thảo.

“Thay đổi rõ nét nhất là người khuyết tật đã chuyển từ vị thế được hỗ trợ sang chủ động quyết định được cuộc sống của mình. Theo đánh giá cuối kỳ của dự án, đạt đến khoảng 77% mức độc lập hoặc độc lập một phần. Hơn 98% người khuyết tật có thể tự quyết định được mô hình sinh kế và hơn 90% có khả năng tái đầu tư. Và tôi nghĩ rằng quan trọng hơn, sự tự tin; nhiều người có thể tự kiếm thu nhập, hỗ trợ gia đình và tham gia cộng đồng”.