Cho phép bổ sung nguồn cải cách tiền lương từ kinh phí tiết kiệm chi thường xuyên

Nghị quyết kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI nêu rõ, Quốc hội ghi nhận, đánh giá cao Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội, các Bộ, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp Nhân dân quyết liệt thực hiện các giải pháp, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2025 và Quý I năm 2026. Đồng thời, ghi nhận việc Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chủ động triển khai các giải pháp đặc biệt về thuế, ứng chi ngân sách theo thẩm quyền quy định tại điểm e khoản 4 Điều 13 Luật Tổ chức Chính phủ để ứng phó khẩn cấp, kịp thời, hiệu quả trước tình hình căng thẳng nguồn cung và tăng giá nhập khẩu xăng dầu, nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đến sản xuất, kinh doanh, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, tạo niềm tin và ổn định tâm lý người dân, doanh nghiệp.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày Nghị quyết Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI. (Ảnh: Media Quốc hội)

Quốc hội yêu cầu Chính phủ tiếp tục chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan theo dõi sát diễn biến, dự báo tình hình, có đối sách ứng phó kịp thời, hiệu quả, tập trung triển khai quyết liệt, đúng tiến độ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2026 để thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng “2 con số” theo Kết luận số 18-KL/TW ngày 02/4/2026 Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu trong Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026; chủ động điều hành ngân sách nhà nước, phấn đấu thu ngân sách nhà nước năm 2026 tăng ít nhất 10% so với thực hiện năm 2025; tiếp tục thúc đẩy, nâng cao hiệu quả công tác ký kết và thực hiện các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế, bố trí nguồn lực tương xứng để góp phần thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 56-CT/TW ngày 24/12/2025 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác ký kết, thực hiện các cam kết quốc tế.

Quốc hội cũng yêu cầu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục siết chặt kỷ cương, kỷ luật tài chính; thực hành tiết kiệm triệt để, kiên quyết cắt giảm các khoản chi không cần thiết để tăng chi đầu tư cho các công trình trọng điểm, cải cách tiền lương và chi an sinh xã hội; khai thác hợp lý dư địa nợ công, bội chi nhằm tạo nguồn lực cho đầu tư phát triển; tăng cường thanh tra, kiểm tra, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm khắc phục tình trạng lãng phí, nhất là lãng phí trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, tài sản công, đất đai, tài nguyên, các dự án, công trình chậm tiến độ, không thực hiện đầy đủ cam kết; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu các Bộ, ngành, địa phương, đơn vị và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định, theo đúng Kết luận số 18-KL/TW Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và Luật Tiết kiệm, chống lãng phí.

Quốc hội thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI. (Ảnh: Media Quốc hội)

Quốc hội cũng cho phép bổ sung nguồn cải cách tiền lương của ngân sách trung ương và ngân sách địa phương từ kinh phí tiết kiệm chi hỗ trợ hoạt động thường xuyên ngân sách nhà nước (chi từ lương và chi hoạt động theo quy định của pháp luật) năm 2025 do sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Đối với toàn bộ số kinh phí chưa sử dụng hết từ nguồn tiết kiệm 5% chi thường xuyên năm 2024 của ngân sách trung ương, ngân sách địa phương hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo đã được chuyển nguồn sang năm 2025 theo Nghị quyết số 159/2024/QH15 của Quốc hội, cho phép chuyển nguồn sang năm 2026 để xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền. Quốc hội giao Chính phủ tổ chức triển khai thực hiện.