Ngày 20/11, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 6373/QĐ-UBND cho phép thành lập Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Đoàn Thị Điểm trên cơ sở Trường Trung học phổ thông Đoàn Thị Điểm đang hoạt động.

Trường mới kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ, bộ máy tổ chức, tài chính và tài sản của Trường Trung học phổ thông Đoàn Thị Điểm. Ảnh: thcs-doanthidiem.edu.vn

Trường hoạt động theo loại hình tư thục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và hệ thống trường phổ thông có nhiều cấp học của Hà Nội, đặt trụ sở tại phố Nguyễn Đình Tứ, phường Đông Ngạc, thành phố Hà Nội.

Trường được sử dụng con dấu riêng, mở tài khoản tại ngân hàng thương mại theo quy định và chịu sự quản lý nhà nước, chuyên môn của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Trường mới kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ, bộ máy tổ chức, tài chính và tài sản của Trường Trung học phổ thông Đoàn Thị Điểm. Trong 30 ngày kể từ ngày được Sở Giáo dục và Đào tạo cho phép hoạt động giáo dục, Trường Trung học phổ thông Đoàn Thị Điểm phải chuyển giao toàn bộ tài chính, tài sản, cơ sở vật chất, người lao động, học sinh sang trường mới, đồng thời hủy con dấu và giải thể theo quy định.

Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra điều kiện hoạt động giáo dục, quyết định cho phép hoạt động giáo dục và phối hợp với UBND phường Đông Ngạc quản lý nhà trường.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.