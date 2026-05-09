中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Chó thả rông nghi dại tấn công 6 người dân ở Nghệ An

Thứ Bảy, 17:30, 09/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sau khi liên tiếp tấn công 6 người trên địa bàn xã Quỳnh Anh (Nghệ An), con chó đã bị người dân địa phương đánh chết.

Chiều 9/5, lãnh đạo UBND xã Quỳnh Anh xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ chó thả rông tấn công nhiều người dân tại khu vực xóm 4, xã Quỳnh Minh cũ.

cho tha rong nghi dai tan cong 6 nguoi dan o nghe an hinh anh 1
Các nạn nhân được xử lý vết thương và tiêm phòng dại. 

“Con chó chạy trên đường, gặp người đi đường thì lao vào cắn. Chỉ trong thời gian ngắn, đã có 6 người bị tấn công. Sau đó, con chó bị người dân địa phương đánh chết”, lãnh đạo UBND xã Quỳnh Anh thông tin thêm.

Các nạn nhân gồm 3 nam học sinh 12 tuổi trú tại các thôn Minh Tân, Văn Thơ, Phú Thịnh; một phụ nữ 43 tuổi ở thôn Hợp Công và một cụ bà 79 tuổi ở thôn Minh Tân, cùng thuộc xã Quỳnh Anh.

Ngoài 5 trường hợp trên, còn một nạn nhân khác bị thương nặng với vết cắn lộ xương, phải điều trị tại Bệnh viện.

Sau khi bị chó cắn, các nạn nhân được đưa đến cơ sở y tế để xử lý vết thương và tiêm phòng dại theo quy định.

cho tha rong nghi dai tan cong 6 nguoi dan o nghe an hinh anh 2
Con chó bị đánh chết sau khi tấn công nhiều người.

Theo ghi nhận ban đầu, con chó có biểu hiện bất thường, điên cuồng lao vào tấn công nhiều người đi đường nên nghi mắc bệnh dại. Các nạn nhân bị cắn vào tay, chân với nhiều mức độ thương tích khác nhau.

Được biết, riêng trong tháng 4 vừa qua, Trung tâm Tiêm chủng Minh Lương (xã Quỳnh Anh) đã tiếp nhận 6 trường hợp bị chó cắn, trong đó có nhiều ca nghi do chó dại tấn công.

Bá Thăng/VOV.VN
Tag: chó nghi dại tấn công nghệ an chó thả rông.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Chó nghi bị dại tấn công 12 người ở Lâm Đồng
Chó nghi bị dại tấn công 12 người ở Lâm Đồng

VOV.VN - Chiều 5/5, UBND phường Phước Hội, tỉnh Lâm Đồng (khu vực thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận cũ) cho biết, trên địa bàn ghi nhận có 12 người bị chó nghi bị dại tấn công gây thương tích.

Chó nghi bị dại tấn công 12 người ở Lâm Đồng

Chó nghi bị dại tấn công 12 người ở Lâm Đồng

VOV.VN - Chiều 5/5, UBND phường Phước Hội, tỉnh Lâm Đồng (khu vực thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận cũ) cho biết, trên địa bàn ghi nhận có 12 người bị chó nghi bị dại tấn công gây thương tích.

Chủ cơ sở bán thịt chó tử vong do bệnh dại
Chủ cơ sở bán thịt chó tử vong do bệnh dại

VOV.VN - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp) cho biết, trên địa bàn tỉnh vừa xảy ra trường hợp một người tử vong do mắc bệnh dại.

Chủ cơ sở bán thịt chó tử vong do bệnh dại

Chủ cơ sở bán thịt chó tử vong do bệnh dại

VOV.VN - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp) cho biết, trên địa bàn tỉnh vừa xảy ra trường hợp một người tử vong do mắc bệnh dại.

Con chó tấn công nhiều người ở Quảng Ngãi được xác định bị bệnh dại
Con chó tấn công nhiều người ở Quảng Ngãi được xác định bị bệnh dại

VOV.VN - Con chó thả rông tấn công nhiều người dân ở xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi được cơ quan thú y xác định dương tính với virus gây bệnh dại. Ngành chức năng đã khẩn trương khoanh vùng, xử lý ổ dịch và triển khai các biện pháp phòng, chống lây lan.

Con chó tấn công nhiều người ở Quảng Ngãi được xác định bị bệnh dại

Con chó tấn công nhiều người ở Quảng Ngãi được xác định bị bệnh dại

VOV.VN - Con chó thả rông tấn công nhiều người dân ở xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi được cơ quan thú y xác định dương tính với virus gây bệnh dại. Ngành chức năng đã khẩn trương khoanh vùng, xử lý ổ dịch và triển khai các biện pháp phòng, chống lây lan.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục