Chó thả rông nghi dại tấn công 6 người dân ở Nghệ An

Chiều 9/5, lãnh đạo UBND xã Quỳnh Anh xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ chó thả rông tấn công nhiều người dân tại khu vực xóm 4, xã Quỳnh Minh cũ.

“Con chó chạy trên đường, gặp người đi đường thì lao vào cắn. Chỉ trong thời gian ngắn, đã có 6 người bị tấn công. Sau đó, con chó bị người dân địa phương đánh chết”, lãnh đạo UBND xã Quỳnh Anh thông tin thêm.

Các nạn nhân gồm 3 nam học sinh 12 tuổi trú tại các thôn Minh Tân, Văn Thơ, Phú Thịnh; một phụ nữ 43 tuổi ở thôn Hợp Công và một cụ bà 79 tuổi ở thôn Minh Tân, cùng thuộc xã Quỳnh Anh.

Ngoài 5 trường hợp trên, còn một nạn nhân khác bị thương nặng với vết cắn lộ xương, phải điều trị tại Bệnh viện.

Sau khi bị chó cắn, các nạn nhân được đưa đến cơ sở y tế để xử lý vết thương và tiêm phòng dại theo quy định.

Theo ghi nhận ban đầu, con chó có biểu hiện bất thường, điên cuồng lao vào tấn công nhiều người đi đường nên nghi mắc bệnh dại. Các nạn nhân bị cắn vào tay, chân với nhiều mức độ thương tích khác nhau.

Được biết, riêng trong tháng 4 vừa qua, Trung tâm Tiêm chủng Minh Lương (xã Quỳnh Anh) đã tiếp nhận 6 trường hợp bị chó cắn, trong đó có nhiều ca nghi do chó dại tấn công.