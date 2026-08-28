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Lâm Đồng xử phạt một khu nghỉ dưỡng vì nước thải có thông số vượt chuẩn

Thứ Sáu, 20:53, 28/08/2026
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VOV.VN - Lâm Đồng xử phạt một khu du lịch nghỉ dưỡng với số tiền 270 triệu đồng vì xả nước thải có thông số môi trường thông thường vượt quy chuẩn từ 1,5 lần đến dưới 3 lần.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng vừa thông báo kết quả kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với Khu du lịch nghỉ dưỡng Apec Mandala Wyndham Mũi Né (khu vực TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cũ) của Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam.

Trước đó, ngày 3/6, Đoàn kiểm tra của Sở Nông nghiệp và Môi đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với Khu du lịch nghỉ dưỡng Apec Mandala Wyndham Mũi Né.

Tại thời điểm kiểm tra, hệ thống xử lý nước thải đang vận hành bình thường, lưu lượng nước thải xả ra môi trường là 250 m3/ngày (24 giờ).

Đoàn kiểm tra đã lấy 1 mẫu nước sau xử lý tại hệ thống xử lý nước thải tập trung để phân tích các thông số môi trường.

Kết quả phân tích mẫu, cho thấy hầu hết các thông số môi trường đã phân tích đạt giá trị giới hạn cho phép, riêng thông số Amoni vượt 1,81 lần so với giá trị giới hạn cho phép.

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Khu nghỉ dưỡng Apec Mandala Wyndham Mũi Né toạ lạc trên đồi cao

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng ban hành quyết định xử phạt doanh nghiệp số tiền 270 triệu đồng vì xả nước thải có thông số môi trường thông thường vượt quy chuẩn từ 1,5 lần đến dưới 3 lần, trong trường hợp lưu lượng từ 200 đến dưới 400 m³/ngày đêm.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh yêu cầu Công ty Cổ phần đầu tư IDJ Việt Nam rà soát, cải tạo, đánh giá hiệu quả xử lý và tăng cường vận hành hệ thống xử lý nước thải đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường, bảo đảm đạt giá trị giới hạn cho phép trước khi xả ra môi trường; chấm dứt ngay hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật ra môi trường.

Đồng thời yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam chấp hành quyết định xử phạt và báo cáo kết quả khắc phục xong hậu quả vi phạm trước ngày 13/9/2026 để cơ quan chức năng theo dõi, giám sát.

Khu du lịch nghỉ dưỡng Apec Mandala Wyndham là một trong những dự án nghỉ dưỡng có quy mô lớn tại khu vực Mũi Né, được xây dựng từ cuối năm 2018, chính thức đi vào hoạt động từ ngày 30/4/2023.

Đoàn Sĩ/VOV-TP.HCM
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