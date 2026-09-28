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Chủ động phòng bệnh dại cho 4 người bị chó dại cắn ở Đắk Lắk

Thứ Hai, 17:31, 28/09/2026
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VOV.VN - Tại phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk vừa xảy ra vụ chó dại cắn 4 người tại một khu dân cư. Sau khi con chó chết và có kết quả xét nghiệm dương tính với virus dại, ngành y tế địa phương đã triển khai các biện pháp xử lý ổ dịch, đồng thời tiêm phòng cho các trường hợp tránh bị phơi nhiễm.

Trạm Y tế phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk cho biết, con chó mắc bệnh dại thuộc một hộ gia đình tại Tổ dân phố 18. Trong hai ngày 21 và 22/9, con chó này đã cắn 4 người, đều là thành viên trong gia đình và người dân sống lân cận.

chu dong phong benh dai cho 4 nguoi bi cho dai can o Dak lak hinh anh 1
Ngành y tế xử lý khoanh vùng khu vực nhà dân có chó dại cắn, nhằm tránh việc virus lây lan ra cộng đồng.

Ngay sau khi bị chó cắn, cả 4 trường hợp được đưa đến cơ sở y tế để xử lý vết thương và tiêm vaccine phòng dại theo hướng dẫn chuyên môn. Các trường hợp này đồng thời được chỉ định tiêm huyết thanh kháng dại (SAR) và tiếp tục tiêm các mũi vaccine theo đúng phác đồ điều trị dự phòng sau phơi nhiễm bệnh dại.

Đến ngày 25/9, con chó có biểu hiện  mắc bệnh dại chết. Kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm sau đó xác định dương tính với vi rút dại.

chu dong phong benh dai cho 4 nguoi bi cho dai can o Dak lak hinh anh 2
Tổ chức phun hoá chất khu vực ghi nhận chó mắc bệnh dại.

Để ngăn ngừa virus dại lây lan ra cộng đồng, Trạm Y tế phường Thành Nhất phối hợp với Trung tâm Y tế Buôn Ma Thuột, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk (CDC Đắk Lắk), cơ quan thú y và chính quyền địa phương triển khai các biện pháp xử lý ổ dịch theo quy định.

Hiện sức khỏe của 4 trường hợp bị chó dại cắn ổn định, chưa ghi nhận dấu hiệu bất thường. Ngành y tế địa phương tiếp tục theo dõi chặt chẽ, đồng thời khuyến cáo các trường hợp bị chó, mèo nghi mắc bệnh dại cắn, cào cần đến ngay cơ sở y tế để được xử trí và tiêm phòng kịp thời. 

Tuấn Long/VOV-Tây Nguyên
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