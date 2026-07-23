Chủ tịch tỉnh Hưng Yên đối thoại với công nhân, giải quyết các kiến nghị

Ngày 23/7, ông Nguyễn Mạnh Quyền, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên chủ trì hội nghị đối thoại với đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động nhằm lắng nghe, giải quyết các kiến nghị liên quan đến việc làm, đời sống và môi trường lao động.

Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh Hưng Yên với đoàn viên, người lao động.

Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn và xây dựng, hội nghị ghi nhận nhiều ý kiến của đoàn viên, người lao động tập trung vào những vấn đề gắn trực tiếp với điều kiện làm việc và chất lượng cuộc sống.

Trong đó, nhiều công nhân mong muốn tỉnh có cơ chế đột phá để phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê phù hợp với khả năng chi trả; đẩy nhanh đầu tư các thiết chế công đoàn, trường học, cơ sở y tế, khu sinh hoạt văn hóa, thể thao phục vụ người lao động tại các khu, cụm công nghiệp.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến phản ánh hạ tầng tại một số khu, cụm công nghiệp còn bất cập, nhiều tuyến đường xuống cấp, hệ thống thoát nước chưa đồng bộ, tình trạng ô nhiễm môi trường vẫn diễn ra, ảnh hưởng đến việc đi lại và sức khỏe của người lao động. Các đoàn viên cũng đề nghị tỉnh sớm có giải pháp xử lý căn cơ các tồn tại này.

Ngoài ra, người lao động kiến nghị các cơ quan chức năng rà soát, hướng dẫn thống nhất việc thu Quỹ Phòng, chống thiên tai; tăng cường các giải pháp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống lừa đảo trên không gian mạng; quan tâm quy hoạch hệ thống trường mầm non, nhóm trẻ đáp ứng nhu cầu gửi con của công nhân.

Một số ý kiến cũng đề xuất có chính sách đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, kỹ năng số cho người lao động; tạo điều kiện thuận lợi cho công tác phát triển tổ chức Đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

Đại diện công đoàn một doanh nghiệp tại địa phương kiến nghị tại hội nghị.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Mạnh Quyền, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên cùng lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành đã trực tiếp trao đổi, giải đáp nhiều nội dung thuộc thẩm quyền, đồng thời ghi nhận các kiến nghị để tiếp tục nghiên cứu, chỉ đạo giải quyết.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên giao Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan liên quan tổng hợp đầy đủ các ý kiến, ban hành văn bản giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị; xác định rõ trách nhiệm, thời hạn giải quyết, đồng thời tăng cường kiểm tra, đôn đốc và công khai kết quả xử lý.

Ông Nguyễn Mạnh Quyền, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên phát biểu tại hội nghị.

Ông Nguyễn Mạnh Quyền mong muốn đội ngũ đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao trình độ, tay nghề, kỷ luật lao động, chủ động đổi mới, sáng tạo, đồng hành cùng doanh nghiệp và tỉnh xây dựng môi trường lao động hiện đại, ổn định, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên trao quà cho đại diện 20 trong tổng số 200 cháu là con đoàn viên, người lao động được hỗ trợ trong chương trình "Trao Bút chấm đọc, học Tiếng Anh"; đồng thời trao giải cuộc thi Sáng tạo video ngắn dành cho đoàn viên, người lao động với 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 4 giải Khuyến khích.