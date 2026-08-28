Chung cư Lapen tại TP.HCM bị nứt, bong tróc sau hơn 1 năm vẫn chưa được khắc phục

Dù nguyên nhân sự cố đã được cơ quan chức năng xác định, nhưng đến nay việc khắc phục vẫn chưa được triển khai, trong khi một số vị trí tiếp tục có dấu hiệu bong tróc, thấm nước.

Cư dân sống trong bất an

Tại hàng chục căn hộ ở tầng 16 như: 16-04, 16-05, 16-08, 16-12B... của Chung cư Lapen, phường Tam Thắng, TP.HCM, xuất hiện nhiều vết nứt, bong tróc. Tình trạng này kéo dài hơn một năm nhưng đến nay chưa được khắc phục dứt điểm, khiến nhiều cư dân lo lắng.

Vết nứt kéo dài 4-5 mét khiến nhiều cư dân sống trong bất an

Ông Nguyễn Hà Thanh, chủ căn hộ 16-08 cho biết, từ tháng 7/2025, căn hộ của gia đình xuất hiện một vết nứt lớn, kéo dài khoảng 5m.

Theo ông Thanh, khoảng cuối tháng 11/2025, chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí (PVC IC) đã tiến hành kiểm định sàn căn hộ.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, phần tường phía ngoài căn hộ tiếp tục xuất hiện tình trạng bung vữa, bong gạch. Ông Thanh lo ngại nếu không được xử lý kịp thời, phần vật liệu này có thể tiếp tục bong rơi, ảnh hưởng đến an toàn của gia đình và cư dân.

Mỗi khi có mưa lớn, nước theo vị trí tường bị hư hỏng tràn vào nhà, ảnh hưởng đến sinh hoạt và làm hư hỏng một số thiết bị, vật dụng của gia đình.

"Mong muốn Ban quản trị cùng chủ đầu tư toà nhà phối hợp sửa chữa vết nứt tường, xây dựng lại theo chỉ đạo của Sở Xây dựng. Gia đình rất lo lắng, vì ngay chỗ vết nứt là phòng của con nhỏ đang ở. Vừa rồi mưa nhiều bị thấm nước, rất sợ rơi tường xuống." Anh Thanh cho biết thêm.

Mảng tường bị bong tróc kéo dài nhiều mét

Cư dân mong muốn Ban quản trị và chủ đầu tư sớm có phương án sửa chữa các vị trí tường nứt, bong tróc theo chỉ đạo của cơ quan chức năng, bảo đảm an toàn và ổn định cuộc sống.

Tương tự, anh Nguyễn Hà Thành, chủ căn hộ 16-04, cho biết căn hộ của gia đình xuất hiện một vết nứt dài khoảng 4m sau thời điểm các căn shophouse ở tầng trệt tiến hành sửa chữa, trong đó có hoạt động khoan, rút lõi.

Theo anh Thành, từ thời điểm xuất hiện vết nứt đến nay, gia đình chưa thấy các đơn vị liên quan triển khai phương án khắc phục cụ thể.

Vết lủng làm rơi gạch phía ngoài tầng 16 sát bên căn hộ 16-08

"Rất lo, từ khi xảy ra vết nứt tường như thế, cuộc sống gia đình lúc nào cũng có cảm giác bất an. Trước đây hay cho trẻ nhỏ xuống sân chung cư vui chơi, tuy nhiên từ thời điểm xảy ra hiện tượng trên thì mình không cho con xuống chơi nữa, vì đất đá rơi xuống thì không biết trước được, vì sự an toàn của trẻ nhỏ là quan trọng nhất", anh Thành chia sẻ.

Vì sao việc khắc phục vẫn chưa hoàn tất?

Theo thông tin từ Sở Xây dựng TP.HCM, nguyên nhân tình trạng tường bị nứt, vỡ được xác định liên quan đến biến dạng của kết cấu chính, kết hợp với ảnh hưởng của nhiệt độ và điều kiện thời tiết. Theo đánh giá, tình trạng này không ảnh hưởng nhiều đến kết cấu chịu lực của tòa nhà.

Trong khi đó, theo chủ đầu tư là Công ty PVC IC, đến nay công trình Chung cư Lapen đã hết thời hạn bảo hành. Phần tường bị nứt, vỡ là tường bao phía ngoài căn hộ, thuộc phần sở hữu chung của chung cư. Do đó, việc sửa chữa công trình thuộc trách nhiệm của cư dân, với kinh phí được sử dụng từ Quỹ bảo trì của tòa nhà.

Toà nhà chung cư Lapen đã hết thời gian bảo hành

Đại diện Công ty PVC IC cho biết doanh nghiệp sẵn sàng phối hợp sửa chữa các vết nứt tại Chung cư Lapen khi cư dân và Ban quản trị có nhu cầu.

Về phía chính quyền địa phương, ông Hà Hữu Dũng, Phó Chủ tịch UBND phường Tam Thắng, cho biết phường đã nắm được phản ánh của người dân liên quan đến tình trạng nứt, bong tróc tại Chung cư Lapen.

Đối với kiến nghị của cư dân về việc kiểm định lại toàn bộ tầng 16 của chung cư, UBND phường sẽ tiếp thu, có văn bản gửi các cơ quan liên quan của thành phố để xem xét, giải quyết. Đồng thời, địa phương sẽ cử cán bộ theo dõi, giám sát những phát sinh tại tòa nhà.

Một vết dài phía ngoài tầng 16 chung cư

"Chúng tôi sẽ phối hợp với Ban quản trị tòa nhà rà soát, đánh giá hiện trạng. Nếu có phát sinh sẽ có giải pháp khẩn cấp, kịp thời nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân. UBND phường cũng đã kiến nghị Sở Xây dựng thành phố chủ trì tổ chức đánh giá nguyên nhân, tác động để giải quyết dứt điểm tình trạng trên, nhằm đảm bảo an toàn, sự yên tâm cho người dân và các hoạt động tại tòa nhà." Ông Hà Hữu Dũng cho biết thêm.

Đã hơn một năm kể từ khi những vết nứt xuất hiện, điều mà cư dân Chung cư Lapen mong muốn lúc này là có một phương án xử lý cụ thể, rõ ràng về trách nhiệm và thời gian thực hiện. Bởi với người dân, bên cạnh việc xác định nguyên nhân, quan trọng nhất vẫn là được sống trong một môi trường an toàn và yên tâm ngay tại nơi ở của mình.