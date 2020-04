Chung tay may khẩu trang phát miễn phí: Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn

Nhiều tổ chức, cá nhân, bác sỹ đến những người dân lao động ở vùng nông thôn ở ĐBSCL đã tổ chức may khẩu trang để phát miễn phí cho cộng đồng. Trong lúc cả nước nêu cao tinh thần "chống dịch như chống giặc", một số mặt hàng thiết yếu để phòng chống dịch như khẩu trang y tế trở nên khan hiếm và đắt đỏ.

Các nhân viên, điều dưỡng của BV Phụ sản Cần Thơ may khẩu trang.

Trước tình hình đó, nhiều tổ chức, đoàn thể, cá nhân, từ bác sỹ, điều dưỡng, doanh nghiệp đến những người dân lao động ở vùng nông thôn ở ĐBSCL đã tổ chức may khẩu trang để phát miễn phí cho cộng đồng.



Chiếc khẩu trang tuy nhỏ nhưng vô cùng quan trọng trong việc hạn chế lây nhiễm. May khẩu trang để phát miễn phí cho người dân, hành động tuy nhỏ nhưng ý nghĩa vô cùng to lớn và nhân văn.

Những ngày này, Khoa Dược và khoa Kiểm soát Nhiễm khuẩn, Bệnh viện Phụ Sản Cần Thơ luôn vang lên âm thanh lạch cạch từ tiếng máy khâu của các chị “thợ may” mặc áo blouse trắng của. Các nhân viên, điều dưỡng của khoa đang khẩn trương may hàng ngàn chiếc khẩu trang vô khuẩn để kịp đưa vào sử dụng trong nội bộ lực lượng cán bộ y tế nhằm tháo gỡ tình trạng khan hiếm khẩu trang trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 có dấu hiệu phức tạp, căng thẳng.

Các nhân viên, điều dưỡng của BV Phụ sản Cần Thơ may khẩu trang.

Sau hơn 15 ngày triển khai thực hiện, mô hình may khẩu trang vô khuẩn, Bệnh viện Phụ Sản Cần Thơ đã may được 7.000 chiếc khẩu trang. Những chiếc khẩu trang này sau khi may xong đều được hấp tiệt trùng, đáp ứng tiêu chuẩn an toàn, không chỉ đáp ứng nhu cầu tại chỗ mà còn cung cấp cho khu cách ly tập trung tại trường Quân sự thành phố Cần Thơ, cấp miễn phí cho người bệnh và người nhà khi đến khám, chữa bệnh tại bệnh viện.

Dược sĩ chuyên Khoa 1 Trần Thị Thanh Trúc, Phó Trưởng Khoa Dược, bệnh viện Phụ sản Cần Thơ cho biết: mỗi ngày đơn vị phát miễn phí khoảng 300 chiếc khẩu trang cho người dân. Dù phải làm thêm việc nhưng chị và toàn thể cán bộ nhân viên ở đây rất phấn khởi vì được góp sức mình vào công tác phòng chống dịch Covid-19.

Hội chữ thập đỏ phường Vĩnh Lạc TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang may khẩu trang.

“Tất cả các khách hàng khi đến bệnh viện mà không có khẩu trang, mình cung cấp miễn phí. Trước mắt, bệnh viện vẫn đang may và vải vẫn nhập về liên tục để may phục vụ cho đến khi nào không còn nhu cầu sử dụng mới thôi”, dược sỹ Trúc nói.

Góp phần cùng cộng động phòng, chống lây lan của dịch bệnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội chữ thập đỏ ở các địa phương trong khu vực ĐBSCL đã phát động hội viên tình nguyện cùng may khẩu trang tặng hội viên, phụ nữ, người nghèo khi khẩu trang y tế trở nên khan hiếm, đắt đỏ.

Hưởng ứng phong trào “nhà nhà làm khẩu trang”, các chị em phụ nữ ở các phường, xã của TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang tận dụng thời gian nhàn rỗi để may khẩu trang vải. Chị em nào không biết may thì tập hợp lại để vẽ, cắt, đóng gói; ai biết may thì nhận về nhà may.

Không chỉ có chị em phụ nữ mà nam giới ở phường Vĩnh Lạc TP Rạch Giá cũng tham gia may khẩu trang miễn phí.

Chỉ tính riêng tại Phường 5, thành phố Mỹ Tho chị em đã may được trên 2.000 chiếc khẩu trang để phát miễn phí cho người nghèo, hộ cận nghèo. Tại huyện Cái Bè, huyện Tân Phước cũng vậy, phong trào may khẩu trang phát miễn phí cũng được các cấp Hội phụ nữ triển khai mạnh mẽ.

Bà Nguyễn Thị Hoa ở khu phố 2, phường 5, Thành phố Mỹ Tho dù đã gần 80 tuổi nhưng ngày nào cũng dành nhiều thời gian để may khoảng 100 chiếc khẩu trang. Bà Hoa vui vẻ cho biết, khi nghe các chị em phụ nữ ở phường phát động may khẩu trang để phát cho bà con là bà tham gia ngay. Bà Hoa còn vận động các con cháu trong gia đình cùng may. Bà cảm thấy rất vui khi được góp sức mình cho xã hội.

“Bên Hội phụ nữ phát động, tôi thấy việc này có ý nghĩa, một là cho bản thân, gia đình mình và cộng đồng trong mùa dịch này. Tôi rang tranh thủ may, nếu hết thì nhận nữa may, tham gia như vậy tôi thấy rất vui”, bà Nguyễn Thị Hoa cho biết.

Chị em hội viên phụ nữ xã Châu Điền huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh cắt, may khẩu trang phát miễn phí mùa dịch.

Ngay từ khi xảy ra dịch bệnh, thấy khẩu trang khan hiếm, Hội chữ thập đỏ phường Vĩnh Lạc, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang đã tiến hành may khẩu trang giấy để phát cho bà con. Các hội viên cùng nhau quyên góp mua giấy vuông loại cao cấp để may hàng ngàn chiếc khẩu trang xinh xắn, tiện dụng phát cho người dân.

Chị Nguyễn Thị Thanh Minh, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ phường Vĩnh Lạc cho biết: Hội đã khử trùng sát khuẩn bàn ghế, máy may, đeo bao tay khi may khẩu trang để đảm bảo an toàn. Hiện nay, Hội chuyển sang may khẩu trang vải, mỗi ngày may được hơn 300 cái cung cấp miễn phí cho người dân khi đến làm việc tại phường, ở các khu chợ, bệnh viện…

“Trong thời điểm dịch Civid-19, chúng tôi có tổ chức may khẩu trang vải để phát trong trường công an, quân sự và nhân dân trong và ngoài địa bàn, những đối tượng cần thì mình tặng hết. Nguồn vận động là kêu gọi nhân dân đóng góp để may và có các tình nguyện viên của hội chữ thập đỏ cùng tham gia. Suy nghĩ của mình là cái gì giúp đỡ được cho dân là thiết thực. Hai là cùng chung tay để tuyên truyền và vận động nhân dân dùng khẩu trang để phòng chống dịch bệnh Covid -19”, chị Minh nói.

Chị em phụ nữ ở TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang tập trung may khẩu trang.

Còn tại xã Châu Điền, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh, trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, trong khi khẩu trang y tế ngày càng khan hiếm, không đảm bảo chất lượng, các chị em hội viên phụ nữ đã cùng nhau góp vải vụn, vận động các hộ cắt may trên địa bàn đóng góp rồi cắt, may thành khẩu trang.

Việc làm đáng trân trọng này, ban đầu chỉ có năm bảy chị em phụ nữ tham gia, đến nay đã tăng lên hơn chục người, mỗi ngày may được gần 200 khẩu trang thành phẩm. Số khẩu trang này được các hội viên mang đi phát miễn phí cho hộ nghèo, các điểm chùa, khu chợ …góp phần đảm bảo mọi người khi ra đường đều có khẩu trang bảo vệ.

“Mình tranh thủ thời rãnh để cắt may để mọi người ai cũng có khẩu trang để đeo. Vì ai cũng mong muốn sớm qua mùa dịch, mọi người được an toàn. Vì vậy cứ thấy đến xóm mà không có khẩu trang thì chúng tôi biết, ngừa còn hơn trị bệnh mà. Không ai bị lây bệnh vui hơn, làm ăn dễ hơn”, chị Thạch Thi Th Ry, người tham gia từ buổi đầu phát động nói.

Châu Điền là xã có hơn 70% đồng bào Khmer sinh sống, đa phần bà con dân tộc Khmer sống cách xa trung tâm huyện, xã, điều kiện cập nhật thông tin còn hạn chế, đặc biệt là dịch Covid-19. Nhằm đảm bảo mọi người, mọi nhà đều nắm được thông tin, biết cách phòng tránh dịch bệnh, các chị em hội viên phụ nữ phân công nhau trực tiếp đến từng hộ phổ biến tình hình dịch bệnh, tránh hoang mang, hướng dẫn về biện pháp phòng chống Covid-19 theo khuyến cáo của ngành y tế.

Chiến dịch “1 triệu khẩu trang miễn phí phòng dịch Covid-19” VOV.VN - Từ ngày 20/3, iCheck và VNPAY phối hợp cùng Liz’N Health phát miễn phí khẩu trang cacbon kháng khuẩn tại hơn 30 điểm tặng quà trên cả nước.

“Các chị người dân tộc hiểu biết về dịch bệnh corona còn rất hạn chế, nhất là những hộ ở xa trung tâm xã. Do đó Hội LHPN xã cũng thường xuyên cập nhật tình hình dịch bệnh, chủ động đến các hộ để tuyên truyền, giúp cho các chị hiểu biết về dịch bệnh, để chủ động phòng tránh bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình”, chị Trần Thị Bích Loan, Chủ tịch Hội LHPN xã Châu Điền cho biết.



Còn rất nhiều các tổ chức, cá nhân có tấm lòng thiện nguyện cung cấp khẩu trang miễn phí cho cộng đồng để phòng chống dịch bệnh ở ĐBSCL. Người có công góp công, người có của góp của, dù là ai, dù hỗ trợ với hình thức nào thì những nghĩa cử cao đẹp này luôn được xã hội trân quý, đặc biệt trong giai đoạn cả đất nước bước vào “cuộc chiến” với dịch bệnh covid 19 như hiện nay, góp phần rất lớn cùng với Chính phủ chung tay đẩy lùi dịch bệnh./.