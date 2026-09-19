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Chương trình “Chân trời ước mơ” 15 năm tiếp sức những phận đời khó khăn

Thứ Bảy, 17:33, 19/09/2026
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VOV.VN - Trong 15 năm qua, chương trình “Chân trời ước mơ” đã đồng hành với hàng trăm trẻ em hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi ở tỉnh Quảng Ngãi, giúp các em có thêm điều kiện học tập và nuôi dưỡng ước mơ.

Năm 2019, khi Huỳnh Thị Thu Trang, ở xã Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi, chuẩn bị bước vào lớp 10, cha em qua đời vì bệnh u não. Mất đi trụ cột gia đình, mẹ Trang vừa làm nông, vừa bán bánh mì ở chợ vừa chăn nuôi bò để chăm lo cho hai anh em.

Cuộc sống vốn khó khăn càng thêm chật vật. Trang vừa học, vừa phụ mẹ việc nhà. Dù con đường đến trường đứng trước nhiều thử thách, em vẫn cố gắng bám lớp, bám trường.

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Huỳnh Thị Thu Trang, ở xã Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi từng được hỗ trợ từ chương trình “Chân trời ước mơ”.

Đến lớp 11 và lớp 12, Trang được nhận học bổng của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thiên Tân (Thiên Tân Group). Khoản hỗ trợ đều đặn giúp gia đình giảm bớt gánh nặng chi phí học tập, đồng thời tiếp thêm động lực để em tiếp tục đến trường.

Tốt nghiệp trung học phổ thông, Trang thi đậu vào Trường Đại học Quy Nhơn, theo học ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng. Sau 4 năm, cô gái Trà Bồng vừa tốt nghiệp và đang học việc tại một doanh nghiệp vận tải ở Quảng Ngãi.

Nhìn lại quãng thời gian ấy, điều Trang nhớ không chỉ là khoản học bổng, mà còn là cảm giác mình không bị bỏ lại phía sau khi gia đình gặp biến cố.

“Lúc đó hoàn cảnh gia đình cũng đang khó khăn nên khi nhận được học bổng, em có thêm động lực để cố gắng, hoàn thành hai năm cấp 3 còn lại và tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình”, Trang bày tỏ.

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Chương trình văn nghệ và múa lân.

Câu chuyện của Trang là một lát cắt trong hành trình 15 năm của chương trình “Chân trời ước mơ”. “Chân trời ước mơ” được Thiên Tân Group phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Ngãi, nay là Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ngãi triển khai từ 15 năm trước.

Suốt hành trình ấy, Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ngãi tìm kiếm, thực hiện các phóng sự về những học sinh hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ mồ côi đứng trước nguy cơ phải bỏ học vì hoàn cảnh gia đình.

Từ những câu chuyện được kết nối qua chương trình, Thiên Tân Group nhận bảo trợ học bổng cho các em đến hết lớp 12 với mức hỗ trợ từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/em/tháng.

Đến quý III năm 2026, tổng kinh phí Thiên Tân Group dành cho học bổng đã vượt 18 tỷ đồng, hỗ trợ 169 học sinh. Chương trình còn bảo trợ, chăm lo cho trẻ em tại Cô nhi viện Phú Hòa; tổ chức gặp mặt, trao quà, động viên các em vào các dịp lễ, Tết. Tổng kinh phí dành cho các hoạt động hơn 20 tỷ đồng.

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Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi và lãnh đạo Thiên Tân Group trao quà Trung thu tặng học sinh hoàn cảnh khó khăn.

Đồng hành trong suốt 15 năm, Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ngãi ghi lại những khoảnh khắc, câu chuyện và từng bước trưởng thành của các em. Từ những ngày còn đứng trước nguy cơ nghỉ học đến khi bước vào giảng đường đại học, học nghề, có việc làm, mỗi chặng đường được lưu giữ qua những tác phẩm báo chí.

Những câu chuyện ấy không chỉ kết nối nguồn lực hỗ trợ mà còn lan tỏa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng. Nhiều em từng nhận học bổng đã tốt nghiệp đại học, có việc làm và cuộc sống ổn định. Không ít thành viên thuộc những thế hệ đầu tiên nay đã trở thành bác sĩ, kỹ sư, giáo viên, trở thành nguồn động lực cho những học sinh có cùng hoàn cảnh.

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Anh hùng Lao động Huỳnh Kim Lập, Chủ tịch Hội đồng quản trị Thiên Tân Group phát biểu tại chương trình chương trình “Chân trời ước mơ - Hành trình 15 năm” - Trung thu năm 2026.

Với Anh hùng Lao động Huỳnh Kim Lập, Chủ tịch Hội đồng quản trị Thiên Tân Group, điều quan trọng nhất ngay từ đầu là sự hỗ trợ phải đủ lâu dài để giúp các em giữ được con đường học tập.

Ông Huỳnh Kim Lập nhắn nhủ những học sinh đang nhận học bổng hãy biến hoàn cảnh khó khăn thành động lực để vươn lên: “Với những cháu hôm nay nhận học bổng Chân trời ước mơ, tôi chỉ nhắn 3 điều: Hãy sống tử tế, hãy học tập thật tốt và hãy cho mình một ước mơ, một điều hy vọng. Các cháu có thể bắt đầu từ một hoàn cảnh khó khăn nhưng hãy xem đó là thử thách để bước vào một tương lai rạng rỡ sau này. Thiên Tân sẽ tiếp tục đồng hành cùng học bổng Chân trời ước mơ để tiếp tục có thêm những đứa trẻ đến trường, được học hành đến nơi đến chốn và có cơ hội xây dựng tương lai riêng của mình”.

Điều đáng quý của một hành trình thiện nguyện không chỉ nằm ở khoảnh khắc trao đi, mà còn ở những năm tháng sau đó, khi những đứa trẻ được giúp đỡ trưởng thành và tự bước đi bằng đôi chân của mình.

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Bác sĩ Lê Thanh Truyền (áo trắng) chia sẻ tại chương trình.

Bác sĩ Lê Thanh Truyền, hiện công tác tại Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, từng là một trong những học sinh hoàn cảnh khó khăn được chương trình tiếp sức. Sau khi có nghề nghiệp ổn định, anh trở về chương trình và kể lại hành trình của mình.

Tại chương trình “Chân trời ước mơ - Hành trình 15 năm” - Trung thu năm 2026, diễn ra sáng 19/9, bác sĩ Lê Thanh Truyền tâm niệm rằng phía sau những khó khăn ngày trước luôn có những người âm thầm hỗ trợ.

Bác sĩ Lê Thanh Truyền chia sẻ: “Tôi cảm thấy rằng trước đó mình có rất nhiều khó khăn, nhưng đằng sau đó có các cô chú luôn đứng phía sau hỗ trợ, động viên, giúp đỡ. Thật sự các anh chị em, 169 học sinh từng nhận học bổng của Thiên Tân cũng cảm nhận giống như em vậy”, 

Tại Cô nhi viện Phú Hòa, hiện các sơ đang chăm sóc, nuôi dưỡng 36 trẻ em. Với những đứa trẻ thiếu đi sự chăm sóc đầy đủ của gia đình, sự hỗ trợ về vật chất còn mang đến cảm giác được quan tâm, yêu thương và thêm niềm tin vào tương lai.

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Ông Nguyễn Đức Tâm, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phát biểu tại chương trình.

Tại chương trình, ông Nguyễn Đức Tâm, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi ghi nhận sự chung tay của doanh nghiệp, cơ quan báo chí, Cô nhi viện Phú Hòa và cộng đồng trong chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Ông Nguyễn Đức Tâm cho rằng sự đồng hành bền bỉ trong 15 năm qua đã góp phần mở rộng cơ hội học tập cho các em. Từ một mô hình điểm, tinh thần tương thân tương ái cần tiếp tục được lan tỏa để có thêm nhiều trẻ em khó khăn được hỗ trợ:

“15 năm là quãng đường đủ dài để một chương trình từ thiện trở thành một phong trào hoặc lặng lẽ dừng lại. Chân trời ước mơ đã đi con đường khó nhất, kiên trì đi cùng từng em nhỏ đến hết lớp 12. Đến nay, Thiên Tân Group đã cấp học bổng toàn phần cho 169 em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với kinh phí hơn 18 tỷ đồng. Giá trị của con số ấy không nằm ở phần quà hay số tiền mà ở hai chữ ‘toàn phần’ và đến hết lớp 12. Một cam kết đi trọn hành trình, không bỏ dở giữa đường”, ông Nguyễn Đức Tâm nói. 

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Các em nhỏ nhận quà trung thu.

Sau 15 năm, “Chân trời ước mơ” không chỉ được tính bằng 169 học sinh được nhận học bổng hay hơn 18 tỷ đồng dành cho học bổng. Hơn 20 tỷ đồng dành cho toàn bộ các hoạt động của chương trình cũng không phải là điều quan trọng nhất.

Điều còn lại là những con đường học tập không bị dang dở, những ước mơ không bị bỏ lại phía sau và những đứa trẻ đã có cơ hội bước tiếp. Từ một suất học bổng, một lời động viên, một bàn tay chìa ra đúng lúc, “Chân trời ước mơ” đã nối dài hành trình suốt 15 năm qua, tiếp thêm niềm tin để những phận đời khó khăn viết tiếp tương lai của chính mình.

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Quảng Ngãi yêu cầu làm rõ cơ chế hoàn ứng vốn ngay từ đầu

VOV.VN - Sáng nay (18/9), UBND tỉnh Quảng Ngãi làm việc với Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất và kiểm tra tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án của công ty này. Công ty kiến nghị tỉnh tháo gỡ nhiều vướng mắc về giải phóng mặt bằng, tái định cư và thủ tục đầu tư tại Khu kinh tế Dung Quất.

Thanh Thắng/VOV-Miền Trung
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