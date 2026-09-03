Sơn La thu hơn 300 tỷ đồng dịch vụ du lịch dịp lễ Quốc khánh 2/9

Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La, trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm 2026, toàn tỉnh đón khoảng 385.000 lượt khách du lịch, trong đó khách quốc tế khoảng 3.760 lượt, khách nội địa 381.240 lượt. Tổng lượt khách lưu trú ước đạt 67.400 lượt, công suất sử dụng buồng tại các cơ sở lưu trú đạt 80%.

Chuỗi hoạt động mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc trên cao nguyên Mộc Châu.

Trong kỳ nghỉ lễ, các địa phương đã tổ chức đa dạng các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch, nhất là tại những địa bàn có thế mạnh về du lịch, các điểm di tích, danh thắng tiêu biểu, như: phường Mộc Châu và các xã Tân Yên, Vân Hồ, Tà Xùa, Phù Yên, Quỳnh Nhai, Mường Giàng, Muổi Nọi, Bình Thuận...

Nổi bật là Tuần Văn hóa - Du lịch Mộc Châu năm 2026 với Đêm hội Thổ cẩm quốc tế Sơn La với chủ đề “Dệt di sản hòa giao sắc màu”; chương trình nghệ thuật “Mộc Châu - Tiếng gọi mùa yêu”; các hoạt động trưng bày Trại Văn hóa - Du lịch và Ẩm thực của dân tộc Thái, Xinh Mun; trình diễn văn hóa cộng đồng đường phố; đồng diễn ném pao; trò chơi dân gian, giã bánh dày; giải bóng đá nam dân tộc Mông. Tại Khu du lịch quốc gia Mộc Châu, các điểm đến như bản Áng, rừng thông bản Áng, Hang Dơi, các vườn chè, vườn hồng, vườn nho... tiếp tục duy trì hoạt động tham quan, trải nghiệm, góp phần tạo sức hút với du khách.

Hoạt động diễn diễu văn hóa cộng đồng trên đường phố.

Ông Trần Xuân Việt, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Sơn La, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tuần Văn hóa – Du lịch Mộc Châu năm 2026 cho biết: Các chương trình diễn ra đã thu hút đông đảo du khách, người dân hưởng ứng tham gia, từ lực lượng diễn viên, nghệ sĩ cho đến người dân, du khách. Và hình ảnh Sơn La, thiên nhiên, văn hóa, con người Sơn La một lần nữa được lan tỏa, được quảng bá tới nhiều nhà đầu tư, du khách và nhân dân trong toàn quốc biết đến Sơn La nhiều hơn. Qua đây cũng đánh dấu một bước phát triển không chỉ về du lịch, văn hóa mà còn phát triển về kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống nhân dân.

Đồng bào dân tộc Mông ở xã vùng cao Co Mạ và các xã lân cận đã nô nức dự phiên chợ vùng cao.

Cùng với đó, nhiều hoạt động gắn với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa và phát triển du lịch cộng đồng cũng được tổ chức như Ngày hội văn hóa các dân tộc xã Tân Yên, Ngày hội Sắc màu Vân Hồ, chợ phiên Bản Dọi, phiên chợ vùng cao Co Mạ, Muổi Nọi, Pha Đin, Lễ hội Tết Độc lập trên quê hương vợ chồng A Phủ... Không khí lễ hội còn được khuấy động bằng các hoạt động giao lưu văn nghệ, múa xòe, trò chơi dân gian, trải nghiệm văn hóa cộng đồng cùng nhiều giải thể thao như bóng đá, bóng chuyền, bóng chuyền hơi, pickleball…

Riêng tại xã Mường La, Giải bóng chuyền Công - Nông - Binh có 19 đội tham gia; giải bóng đá nam U40 mở rộng có 6 đội. Một số chương trình văn nghệ, thể thao quy mô lớn thu hút trên 2.500 lượt người dân và du khách.

Tái hiện nét đẹp truyền thống của đồng bào các dân tộc tỉnh Sơn La.

Cùng với tổ chức các hoạt động du lịch, Sơn La tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng dịch vụ và điều kiện phục vụ du khách. Các địa phương yêu cầu cơ sở kinh doanh niêm yết, bán đúng giá; đảm bảo hàng hóa, thực phẩm, nhân lực; đồng thời tăng cường bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, an toàn thực phẩm, cứu hộ cứu nạn và vệ sinh môi trường… đáp ứng nhu cầu du lịch, trải nghiệm, nghỉ dưỡng của người dân, du khách.