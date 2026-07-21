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Cứu người đàn ông leo lên mái nhà cao tầng trong đêm ở Nghệ An

Thứ Ba, 09:02, 21/07/2026
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VOV.VN - Phát hiện một người đàn ông có biểu hiện bất thường leo lên mái nhà cao tầng tại khu đô thị mới Cửa Tiền (phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An), lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Nghệ An đã nhanh chóng triển khai phương án cứu hộ, đưa người này xuống đất an toàn.

Tối 20/7, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa kịp thời cứu an toàn một người đàn ông có biểu hiện bất thường leo lên mái nhà tại khu đô thị mới Cửa Tiền, phường Trường Vinh.

cuu nguoi dan ong leo len mai nha cao tang trong dem o nghe an hinh anh 1
Lực lượng cứu hộ sử dụng xe thang đưa người đàn ông xuống dất an toàn. 

Theo đó, sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã khẩn trương điều động Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ số 1 cùng phương tiện chuyên dụng đến hiện trường để triển khai công tác cứu hộ.

Tại hiện trường, người đàn ông đứng trên mái của một ngôi nhà cao tầng, có biểu hiện bất thường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Lực lượng chức năng đã kiên trì tiếp cận, vận động, thuyết phục nhằm ổn định tâm lý của người này.

Sau một thời gian thuyết phục, lực lượng cứu hộ sử dụng xe thang chuyên dụng tiếp cận mái nhà và đưa người đàn ông xuống mặt đất an toàn.

Vụ việc thu hút sự quan tâm của nhiều người dân khu vực. Nhờ sự phối hợp, xử lý kịp thời và đúng phương án của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, người đàn ông đã được đưa xuống an toàn, bảo đảm tính mạng và ổn định tình hình tại hiện trường.

Bá Thăng/VOV.VN
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