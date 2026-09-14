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Còn 2 sà lan mắc kẹt dưới cầu Mỹ Chánh

Thứ Hai, 11:39, 14/09/2026
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VOV.VN - Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã nỗ lực xuyên đêm xử lý 3 sà lan bị nước lũ cuốn trôi trên sông Ô Lâu, mắc kẹt dưới khu vực cầu đường sắt và cầu đường bộ Mỹ Chánh, xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

Đến nay, lực lượng chức năng đã đưa được 1 sà lan ra khỏi vị trí mắc kẹt và đang tập trung xử lý 2 sà lan còn lại. Các phương án giải xử lý đang được khẩn trương triển khai, bảo đảm an toàn và hạn chế thấp nhất nguy cơ ảnh hưởng đến công trình cầu cũng như tuyến đường sắt Bắc - Nam.

Sà lan đầu tiên được các lực lượng chức năng đưa ra khỏi vị trí mắc kẹt tại cầu đường sắt thành công

Trước đó, chiều 13/9, tại khu vực cầu đường sắt và cầu đường bộ Mỹ Chánh xảy ra sự cố khi 3 sà lan bị nước lũ dâng cao cuốn trôi, mắc vào khu vực cầu. Sự cố này gây ảnh hưởng đến an toàn công trình, hoạt động giao thông đường thủy và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông trên tuyến đường sắt Bắc - Nam.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, Sở Xây dựng, Công an tỉnh, UBND xã Nam Hải Lăng cùng đơn vị quản lý cầu đường sắt và cầu đường bộ Mỹ Chánh đã có mặt tại hiện trường. Các lực lượng phối hợp kiểm tra, đánh giá tình hình và tìm phương án xử lý.

con 2 sa lan mac ket duoi cau my chanh hinh anh 1
Sà lan mắc kẹt tại cầu đường sắt Mỹ Chánh, xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị

Trong 3 sà lan bị nước lũ cuốn trôi, có 2 chiếc mắc kẹt trực tiếp dưới cầu, gồm 1 chiếc còn nổi và 1 chiếc chìm nghiêng. Chiếc còn lại có kích thước nhỏ hơn, nằm phía sau sà lan lớn đang nổi và mắc kẹt dưới cầu. Sà lan lớn còn nổi có cabin va chạm làm hư hỏng lan can cầu đường sắt. Lực lượng chức năng đã tiến hành cưa, cắt phần cabin của sà lan đang dính vào lan can cầu để giải phóng phương tiện.

Cùng với đó, lực lượng chức năng triển khai phương án lắp đặt máy bơm, bơm nước vào khoang sà lan lớn đang nổi và mắc kẹt nhằm làm giảm sức nổi của phương tiện, hạn chế nguy cơ sà lan tiếp tục tác động lên dầm cầu nếu mực nước lũ dâng cao.

con 2 sa lan mac ket duoi cau my chanh hinh anh 2
Lực lượng chức năng tiến hành các phương án xử lý sà lan mắc kẹt

Đến gần 18h ngày 13/9, lực lượng chức năng đã cắt dây, đưa sà lan nhỏ hơn ra khỏi vị trí mắc kẹt. Phương tiện này sau đó trôi khỏi khu vực cầu. Hiện 2 sà lan còn lại vẫn mắc kẹt dưới khu vực cầu đường sắt và cầu đường bộ Mỹ Chánh. Lực lượng chức năng đang tiếp tục triển khai các phương án giải cứu, trong đó phương án bơm nước vào khoang để giảm sức nổi, đưa sà lan chìm xuống vị trí phù hợp nhằm tạo điều kiện giải phóng khu vực cầu đang được khẩn trương nghiên cứu và thực hiện.

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Quảng Trị giải cứu 3 sà lan mắc kẹt dưới cầu

VOV.VN - 3 sà lan hút cát bị nước lũ cuốn trôi, mắc kẹt dưới cầu đường sắt và cầu đường bộ Mỹ Chánh, tỉnh Quảng Trị. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đang khẩn trương triển khai các phương án giải cứu, bảo đảm an toàn cho hai công trình cầu.

Thanh Hiếu/VOV- Miền Trung
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