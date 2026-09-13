Sà lan bị lũ cuốn về mắc kẹt ở Quảng Trị

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h cùng ngày, mưa lớn ở thượng nguồn khiến nước sông Ô Lâu, tỉnh Quảng Trị dâng cao. Dòng nước lũ cuốn 2 xà lan của Công ty Khai thác vật liệu xây dựng QT Nguyễn Hoàng từ khu vực Thác Ma trôi về phía hạ lưu.

Khi đến khu vực cầu đường sắt Mỹ Chánh, thuộc địa bàn xã Nam Hải Lăng, phương tiện bị mắc kẹt vào khu vực trụ cầu đường sắt. Thời điểm xảy ra sự cố, nước sông dâng cao, chảy xiết, trong khi phương tiện có kích thước lớn nên mắc kẹt sát khu vực cầu. Điều này tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn công trình cầu đường sắt Mỹ Chánh và cầu đường bộ Mỹ Chánh trên Quốc lộ 1A. Sà lan theo nước lũ trôi về mắc kẹt tại cầu đường sắt Mỹ Chánh, xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, lực lượng chức năng xã Nam Hải Lăng đã đến hiện trường, kiểm tra tình trạng sà lan và khu vực cầu, đồng thời triển khai các phương án bảo đảm an toàn. Hiện nay, chính quyền xã Nam Hải Lăng đã báo cáo sự việc với các cơ quan cấp tỉnh và đơn vị quản lý đường sắt để phối hợp tìm phương án xử lý.

Cuối giờ chiều 13/9, sà lan vẫn mắc kẹt tại khu vực cầu Mỹ Chánh. Các lực lượng chức năng tiếp tục theo dõi diễn biến nước lũ, nghiên cứu phương án đưa phương tiện ra khỏi vị trí mắc kẹt, bảo đảm an toàn cho công trình giao thông và người dân trong khu vực.

2 chiếc sà lan nặng hàng tấn uy hiếp an toàn cầu đường sắt.

Thượng tá Nguyễn Văn Thăng, Trưởng Công an xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đang phối hợp với các lực lượng liên quan tìm phương án xử lý. Tuy nhiên, do trời mưa rất to, mực nước sông dâng cao và chảy xiết nên việc giải phóng phương tiện mắc kẹt hiện gặp nhiều khó khăn.

“Sà lan này của công ty QT Nguyễn Hoàng khai thác mỏ ở phía trên bị trôi về mắc ở cầu. Các lực lượng chức năng đang bàn biện pháp để xử lý. Tuy nhiên thời tiết rất không thuận lợi, mưa to, nước dâng cao mà sà lan này rất lớn, 2 cái chồng lên nhau mắc ở cầu”, Thượng tá Nguyễn Văn Thăng thông tin.