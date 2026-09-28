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Con trai chở bố mẹ về nhà, hai người tử vong sau va chạm xe tải

Thứ Hai, 21:35, 28/09/2026
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VOV.VN - Khoảng 16 giờ chiều 28/9, trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, đoạn qua xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình cũ) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 2 người tử vong và 1 người bị thương.

Anh H.V.H. 33 tuổi, trú tại bản Tăng Ký, xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị điều khiển xe máy biển kiểm soát 73H1-459.41 chở theo bố ruột, 61 tuổi và mẹ ruột 62 tuổi trên đường đi dự tiệc tân gia của một người họ hàng về nhà.

Khi đến Km133, đoạn qua bản Tăng Ký, xã Kim Ngân, xe máy của anh H.V.H xảy ra va chạm với ô tô tải biển kiểm soát 73C-172.98 chở keo tràm do tài xế N.Đ.S. 40 tuổi, trú tại bản Bang, xã Kim Ngân điều khiển.

con trai cho bo me ve nha, hai nguoi tu vong sau va cham xe tai hinh anh 1
Hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng

Cú va chạm mạnh làm anh H.V.H. và bố ruột tử vong tại chỗ, mẹ ruột của anh H. bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Lệ Thủy. Chiếc xe máy bị hư hỏng nặng.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Thanh Hiếu/VOV-Miền Trung
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