中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Làm việc với người phụ nữ đăng thông tin lệch chuẩn về Quảng trường Hồ Chí Minh

Thứ Hai, 21:40, 04/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Theo tin từ Công an tỉnh Nghệ An, chiều 4/5, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Nghệ An đã làm việc với người phụ nữ đăng thông tin thiếu chuẩn mực, nhạy cảm liên quan đến Quảng trường Hồ Chí Minh.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền nội dung từ tài khoản Facebook L.G.T. so sánh Quảng trường Hồ Chí Minh với dự án một khu đô thị ở Vinh. Bài viết đăng tối 1/5/2026 cho rằng, từ khi có dự án này, Quảng trường Hồ Chí Minh trở nên “quê mùa”, không còn xứng tầm…. Nội dung trên nhanh chóng thu hút sự chú ý, tạo dư luận tiêu cực trên không gian mạng; nhiều ý kiến bày tỏ bức xúc, cho rằng sự so sánh là khập khiễng, không phù hợp, ảnh hưởng đến giá trị của công trình mang ý nghĩa lịch sử.

lam viec voi nguoi phu nu dang thong tin lech chuan ve quang truong ho chi minh hinh anh 1
Cán bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an Nghệ An làm việc với chủ tài khoản L.G.T. (Ảnh:Công an Nghệ An).

Qua nắm tình hình, cơ quan công an đã mời chủ tài khoản lên làm việc. Người này được xác định là T.G.L. (41 tuổi, trú phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An), kinh doanh bất động sản, sở hữu tài khoản mạng xã hội có hơn 31.000 người theo dõi. Tại buổi làm việc, bà L. cho biết việc đăng tải nhằm mục đích so sánh cảnh quan, tạo hiệu ứng phục vụ hoạt động giới thiệu, bán sản phẩm tại dự án một khu đô thị ở Vinh.

Sau khi vấp phải phản ứng của dư luận, người này đã gỡ bỏ bài viết. Tuy nhiên, nội dung đã bị chụp lại và tiếp tục lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội, gây ảnh hưởng xấu trong quần chúng.

Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Hồ Chí Minh không chỉ là công trình đặc biệt về chính trị, văn hóa, kiến trúc mà còn là biểu tượng cao đẹp về con người, mảnh đất và văn hóa xứ Nghệ. Đây là địa chỉ đỏ nhằm giáo dục truyền thống, tình yêu quê hương đất nước, niềm tự hào cho các thế hệ. Việc lợi dụng công trình này để so sánh với các công trình khác cũng như phục vụ vào mục đích quảng cáo, bán hàng, trục lợi cá nhân là hành vi thiếu chuẩn mực, xúc phạm, bôi nhọ đến danh dự, uy tín cơ quan, tổ chức và địa phương. 

Hiện Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Bá Thăng/VOV.VN
Tag: Công an tỉnh Nghệ An Phòng An ninh chính trị nội bộ đăng thông tin thiếu chuẩn mực nhạy cảm Quảng trường Hồ Chí Minh
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Xử phạt trường hợp đăng tin sai sự thật xúc phạm cán bộ Công an tại Ninh Bình
Xử phạt trường hợp đăng tin sai sự thật xúc phạm cán bộ Công an tại Ninh Bình

VOV.VN - Công an phường Trường Thi, tỉnh Ninh Bình đã xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với một cá nhân có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín, danh dự cán bộ Công an nhân dân trên mạng xã hội.

Xử phạt trường hợp đăng tin sai sự thật xúc phạm cán bộ Công an tại Ninh Bình

Xử phạt trường hợp đăng tin sai sự thật xúc phạm cán bộ Công an tại Ninh Bình

VOV.VN - Công an phường Trường Thi, tỉnh Ninh Bình đã xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với một cá nhân có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín, danh dự cán bộ Công an nhân dân trên mạng xã hội.

Đăng tin sai sự thật, 2 trường hợp ở Ninh Bình bị xử phạt
Đăng tin sai sự thật, 2 trường hợp ở Ninh Bình bị xử phạt

VOV.VN - Qua rà soát trên không gian mạng, Công an các phường Yên Sơn và Nguyễn Uý (tỉnh Ninh Bình) đã phát hiện, xử lý 2 trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc, gây ảnh hưởng tiêu cực đến dư luận và uy tín của lực lượng Công an.

Đăng tin sai sự thật, 2 trường hợp ở Ninh Bình bị xử phạt

Đăng tin sai sự thật, 2 trường hợp ở Ninh Bình bị xử phạt

VOV.VN - Qua rà soát trên không gian mạng, Công an các phường Yên Sơn và Nguyễn Uý (tỉnh Ninh Bình) đã phát hiện, xử lý 2 trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc, gây ảnh hưởng tiêu cực đến dư luận và uy tín của lực lượng Công an.

Đăng tin xuyên tạc lực lượng công an, 12 người bị xử lý
Đăng tin xuyên tạc lực lượng công an, 12 người bị xử lý

VOV.VN - Những ngày qua, nhiều tài khoản mạng xã hội đăng tải, chia sẻ, bình luận nội dung sai sự thật, xuyên tạc công kích lực lượng công an lên quan đến vụ tai nạn giao thông khiến nam sinh lớp 12 tử vong tại xã Cư Pơng, tỉnh Đắk Lắk.

Đăng tin xuyên tạc lực lượng công an, 12 người bị xử lý

Đăng tin xuyên tạc lực lượng công an, 12 người bị xử lý

VOV.VN - Những ngày qua, nhiều tài khoản mạng xã hội đăng tải, chia sẻ, bình luận nội dung sai sự thật, xuyên tạc công kích lực lượng công an lên quan đến vụ tai nạn giao thông khiến nam sinh lớp 12 tử vong tại xã Cư Pơng, tỉnh Đắk Lắk.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục