Làm việc với người phụ nữ đăng thông tin lệch chuẩn về Quảng trường Hồ Chí Minh

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền nội dung từ tài khoản Facebook L.G.T. so sánh Quảng trường Hồ Chí Minh với dự án một khu đô thị ở Vinh. Bài viết đăng tối 1/5/2026 cho rằng, từ khi có dự án này, Quảng trường Hồ Chí Minh trở nên “quê mùa”, không còn xứng tầm…. Nội dung trên nhanh chóng thu hút sự chú ý, tạo dư luận tiêu cực trên không gian mạng; nhiều ý kiến bày tỏ bức xúc, cho rằng sự so sánh là khập khiễng, không phù hợp, ảnh hưởng đến giá trị của công trình mang ý nghĩa lịch sử.

Cán bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an Nghệ An làm việc với chủ tài khoản L.G.T. (Ảnh:Công an Nghệ An).

Qua nắm tình hình, cơ quan công an đã mời chủ tài khoản lên làm việc. Người này được xác định là T.G.L. (41 tuổi, trú phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An), kinh doanh bất động sản, sở hữu tài khoản mạng xã hội có hơn 31.000 người theo dõi. Tại buổi làm việc, bà L. cho biết việc đăng tải nhằm mục đích so sánh cảnh quan, tạo hiệu ứng phục vụ hoạt động giới thiệu, bán sản phẩm tại dự án một khu đô thị ở Vinh.

Sau khi vấp phải phản ứng của dư luận, người này đã gỡ bỏ bài viết. Tuy nhiên, nội dung đã bị chụp lại và tiếp tục lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội, gây ảnh hưởng xấu trong quần chúng.

Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Hồ Chí Minh không chỉ là công trình đặc biệt về chính trị, văn hóa, kiến trúc mà còn là biểu tượng cao đẹp về con người, mảnh đất và văn hóa xứ Nghệ. Đây là địa chỉ đỏ nhằm giáo dục truyền thống, tình yêu quê hương đất nước, niềm tự hào cho các thế hệ. Việc lợi dụng công trình này để so sánh với các công trình khác cũng như phục vụ vào mục đích quảng cáo, bán hàng, trục lợi cá nhân là hành vi thiếu chuẩn mực, xúc phạm, bôi nhọ đến danh dự, uy tín cơ quan, tổ chức và địa phương.

Hiện Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.