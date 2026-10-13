Công an Đà Nẵng hỗ trợ tìm kiếm, trả lại tài sản cho 2 người nước ngoài đánh rơi

Vào lúc 0h ngày 11/10/2026, chị Anna, quốc tịch Ukraine, đang sống tại phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng nhặt được một chiếc ví, bên trong có 3.300 USD và 4 triệu đồng. Chị Anna đã chủ động mang chiếc ví đến Công an phường Ngũ Hành Sơn giao nộp, mong sớm tìm lại người đánh mất.

Anh Hasan Burser, quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ (áo đen) nhận lại tài sản bị đánh rơi do chị Anna, quốc tịch Ukraine nhặt được

Cán bộ, chiến sĩ Công an phường Ngũ Hành Sơn kiểm tra giấy tờ, xác định chủ nhân chiếc ví là anh Hasan Burser, quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ, đang lưu trú tại một khách sạn trên đường Trần Bạch Đằng. Công an phường đã liên hệ với khách sạn, hướng dẫn anh Hasan Burser đến nhận lại giấy tờ và tài sản đánh mất.

Nhận lại tài sản, anh Hasan Burser bày tỏ sự cảm kích, gửi lời cảm ơn người nhặt được và lực lượng Công an phường Ngũ Hành Sơn đã hỗ trợ.

Công an phường An Hải làm thủ tục bàn giao tài sản giữa người nhặt được với người bị đánh rơi

Tiếp đó, ngày 12/10/2026, anh Phạm Quang Anh, sinh năm 1992, trú phường An Hải bỏ quên một túi xách có 67 triệu đồng cùng giấy tờ tùy thân. Người nhặt được túi xách này là anh Nguyễn Hữu Gia Huy, sinh năm 1996, trú phường An Hải. Trong ngày, anh Phạm Quang Anh đã được Công an phường An Hải mời lên để nhận lại tài sản bị đánh mất.

Anh Phạm Quang Anh đã viết thư cảm ơn người đã nhặt được túi xách của mình và lực lượng Công an phường An Hải đã hỗ trợ, giúp anh tìm lại tài sản và giấy tờ cá nhân bị đánh rơi.