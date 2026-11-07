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Mưa lớn dịp Lập đông, hàng chục nhà dân ở Lào Cai bị ngập lụt, sạt lở

Thứ Bảy, 11:46, 07/11/2026
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VOV.VN - Mưa lớn do ảnh hưởng của không khí lạnh đã khiến gần 50 nhà dân tại 2 xã Bắc Hà và Bản Liền (tỉnh Lào Cai) bị ngập lụt, sạt lở; nhiều tuyến đường bị chia cắt. Trong khi đất nhiều nơi đã gần bão hòa, một đợt không khí lạnh mạnh hơn sẽ tràn về từ đêm mai (8/11).

Mưa lớn bắt đầu từ đêm 6/11. Nước từ các sườn núi, khe suối đổ về nhanh, khu trung tâm xã Bắc Hà có nơi ngập sâu gần 1m, nhiều gia đình không kịp chuyển đồ đạc. Đến 8h sáng nay (7/11), toàn xã ghi nhận 42 hộ bị thiệt hại về nhà ở tại 9 thôn, tập trung ở khu trung tâm, Na Hối và Thải Giàng Phố. Trong số này, 38 hộ bị nước tràn vào nhà, 1 hộ bị sập tường, 1 hộ bị khoảng 50m³ đất đá sạt vào tường nhà. Nước dâng cũng làm chia cắt đoạn cầu, ngầm tràn trên đường 20/9, khu vực chợ trâu và cầu Tà Chải; nhiều diện tích hoa màu bị ngập úng.

Ngay khi mưa ngớt, lãnh đạo xã Bắc Hà đã có mặt tại các điểm ngập để chỉ đạo khắc phục. Công an, quân sự cùng lực lượng tại chỗ giúp bà con kê dọn đồ đạc, làm sạch nhà cửa. Các thôn được yêu cầu duy trì trực ban, rà soát những nơi có nguy cơ sạt lở, ngập úng và sẵn sàng di dời người dân khỏi vùng nguy hiểm theo phương châm “4 tại chỗ”.

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Mưa lớn cục bộ khiến nhiều khu vực tại xã Bắc Hà bị ngập lụt

Trước đó 1 ngày, rạng sáng 6/11, mưa lớn tại xã Bản Liền gây sạt lở taluy, làm 6 nhà dân bị thiệt hại. Nhiều hộ bị đổ tường bao, hư hỏng nhà bếp, công trình phụ và chuồng trại chăn nuôi. Đường sá trong xã có 7 điểm sạt lở với khoảng 290m³ đất đá, chủ yếu trên tuyến từ Đội 3 đi khu dân cư Nậm Tồn và tuyến từ Đội 4 đi thôn Bản Liền.

Ngay chiều cùng ngày, lãnh đạo Đảng ủy và Ban Chỉ huy Quân sự xã Bản Liền đã đến tận nhà thăm hỏi, động viên các hộ bị thiệt hại. Dân quân, công an cùng máy móc được huy động dọn đất đá, giúp người dân sửa sang nhà cửa. Tại những vị trí có nguy cơ sạt lở tiếp, xã đã cắm biển cảnh báo và bố trí người canh gác. Các trận mưa không gây thiệt hại về người.

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Một điểm ngập khá sâu tại xã Bắc Hà

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai cho biết, đất ở nhiều khu vực trong tỉnh đã gần bão hòa hoặc bão hòa. Sáng 7/11, cơ quan khí tượng tiếp tục phát cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất tại 60 xã, phường, với cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Từ chiều tối và đêm 8/11, không khí lạnh mạnh sẽ tràn về, mang theo đợt rét diện rộng đầu tiên của mùa đông năm nay. Vùng núi chuyển rét, vùng núi cao có nơi rét đậm, nhiệt độ thấp nhất có nơi xuống dưới 13 độ C.

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Lực lượng chức năng xã Bản Liền giúp một hộ dân hót dọn bùn đất sau sạt lở

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân theo dõi sát diễn biến thời tiết, không đi qua ngầm tràn, khu vực có nguy cơ sạt lở; đồng thời chủ động giữ ấm cho người già, trẻ nhỏ, che chắn chuồng trại và dự trữ thức ăn cho gia súc.

An Kiên/VOV-Tây Bắc
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