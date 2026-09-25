Khởi công dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang CAND tại Hà Nội

Ngày 25/9, Bộ Công an tổ chức Lễ khởi công Dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại ô đất ký hiệu HH-01 thuộc quy hoạch chi tiết Khu Đô thị mới nam hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, thành phố Hà Nội. Thượng tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ khởi công.

Cùng dự có các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Công an; lãnh đạo các đơn vị chức năng của Bộ Công an, Công an thành phố Hà Nội, các sở, ban, ngành thành phố, phường Hoàng Liệt...

Thượng tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Trọng Phú)

Dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại ô đất ký hiệu HH-01 thuộc quy hoạch chi tiết Khu Đô thị mới nam hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, thành phố Hà Nội được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư thực hiện dự án theo Quyết định số 9874/QĐ-BCA-H02 ngày 12/12/2025 của Bộ Công an với mục tiêu đầu tư xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại thành phố Hà Nội.

Sau một thời gian chuẩn bị các bước thủ tục đầu tư, được sự quan tâm hỗ trợ, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ Công an, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban ngành, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường Hoàng Liệt, đến nay các bước thủ tục đã được thực hiện đầy đủ theo quy định.

Các đại biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Trọng Phú)

Dự án có quy mô, sử dụng diện tích đất hơn 10.000m2, tổng số căn hộ dự kiến hơn 800 căn, 35 tầng…được đầu tư xây dựng hạ tầng đồng bộ, tiện ích hiện đại hướng tới một khu nhà ở kiểu mẫu, văn minh, an toàn - xanh - sạch - đẹp.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức nhấn mạnh, Dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại phường Hoàng Liệt là công trình có ý nghĩa xã hội đặc biệt, cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và thành phố Hà Nội về chăm lo đời sống cán bộ, chiến sĩ, góp phần ổn định cuộc sống để cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân yên tâm công tác, sẵn sàng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Lễ khởi công Dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại ô đất ký hiệu HH-01 thuộc quy hoạch chi tiết Khu Đô thị mới nam hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, thành phố Hà Nội.

Nhân dịp này, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức chân thành cảm ơn đến Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố Hà Nội; Đảng ủy, Ủy ban nhân dân và bà con nhân dân phường Hoàng Liệt đã quan tâm, ủng hộ, tạo điều kiện để Dự án sớm được triển khai; đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ để dự án sớm được hoàn thành trong thời gian tới.