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Công an sẽ xác minh người đăng tải clip tranh cãi tiền phá dỡ nhà ở Hà Nội

Thứ Năm, 12:29, 08/10/2026
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VOV.VN - Lãnh đạo Công an phường Tương Mai (Hà Nội) cho biết, sự việc tranh cãi về tiền phá dỡ nhà xảy ra từ trước và hai bên đã thống nhất phương án giải quyết. Cơ quan công an sẽ xác minh, làm rõ người đăng tải đoạn video lên mạng xã hội.

Liên quan đến clip tranh cãi tiền phá dỡ nhà lan truyền trên mạng xã hội, ngày 8/10, trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Công an phường Tương Mai xác nhận vụ việc tranh cãi liên quan đến việc phá dỡ một công trình xảy ra trên địa bàn.

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Khu vực xảy ra vụ việc. Ảnh cắt từ clip

Theo lãnh đạo Công an phường Tương Mai, sự việc đã xảy ra từ trước. Khi đó, lực lượng công an có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc. Sau đó, các bên đã thống nhất phương án giải quyết và không còn mâu thuẫn. Tuy nhiên, đến ngày 7/10, một đoạn video ghi lại cuộc tranh cãi được đăng tải trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của dư luận.

Lãnh đạo Công an phường Tương Mai cho biết, cơ quan công an sẽ tiến hành xác minh và mời người đăng tải đoạn video lên mạng xã hội để làm rõ các nội dung liên quan. Hiện Công an phường Tương Mai chưa làm việc được với chị L. để xác minh về những diễn biến mới này.

Trước đó, theo lời trình bày của anh B., gia đình anh thuê chị Nguyễn Thị L. phá dỡ công trình tại nhà ở ngõ 55 Nguyễn An Ninh. Trong quá trình thi công, hai bên phát sinh mâu thuẫn nên chấm dứt hợp đồng. Anh B. cho biết, đã chuyển cho chị L. 20 triệu đồng.

Clip tranh cãi tiền phá dỡ nhà lan truyền trên mạng xã hội

Trước đó, ngày 7/10, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cuộc đối thoại giữa một phụ nữ được cho là đại diện đơn vị phá dỡ công trình và một người đàn ông được xác định là chủ nhà tại ngõ 55 Nguyễn An Ninh, phường Tương Mai, Hà Nội.

Theo nội dung được chia sẻ, sự việc xảy ra ngày 4/10. Đoạn video sau khi xuất hiện trên mạng xã hội nhanh chóng nhận được sự quan tâm của nhiều người. Trong video, người phụ nữ cho biết bà là người được thuê thực hiện việc phá dỡ công trình và cho rằng phía chủ nhà có trách nhiệm thanh toán tiền công sau khi công việc hoàn thành.

“Em là người thuê, giục chị đến đây làm. Chị phá cho em cả cái nhà. Bây giờ làm xong công trình rồi em lại không thanh toán tiền”, người phụ nữ nói trong đoạn video.

Người này cũng cho biết vẫn lưu giữ các tin nhắn trao đổi giữa hai bên liên quan đến việc phá dỡ công trình. Trong khi đó, người đàn ông xuất hiện trong video, được cho là chủ nhà, phủ nhận việc thuê đơn vị phá dỡ. Người này khẳng định đây là đất của mình và cho rằng bản thân không yêu cầu người phụ nữ đến thực hiện công việc.

“Chị tự ý vào nhà tôi phá dỡ, để xe ở đây và tôi không đồng ý”, người đàn ông nói. Đáng chú ý, người đàn ông nhiều lần yêu cầu phía thực hiện việc phá dỡ xuất trình hợp đồng có chữ ký của mình. “Hợp đồng đâu, hợp đồng có chữ ký tôi đâu... Tất cả việc làm đến bây giờ là do lỗi của chị”, người đàn ông nói trong đoạn video.

Theo thông tin được chia sẻ cùng video, việc phá dỡ công trình được thực hiện trong khoảng nửa tháng. Đến thời điểm xảy ra tranh cãi, công trình đã được phá dỡ hoàn toàn.

Đoạn video cũng ghi lại hình ảnh một cán bộ công an có mặt tại hiện trường và trao đổi với người đàn ông về việc tại sao không thông báo ngay khi công trình đang được phá dỡ mà đến khi công việc hoàn tất mới cho rằng mình không thuê phá dỡ. “Sao lúc người ta phá dỡ không ra báo? Đến khi phá xong rồi mới bảo là không thuê?”, cán bộ công an hỏi.

Theo nội dung video được chia sẻ, người đàn ông không đưa ra câu trả lời rõ ràng cho câu hỏi này. Sau khi được đăng tải, đoạn video tiếp tục được chia sẻ trên nhiều tài khoản mạng xã hội, thu hút nhiều ý kiến khác nhau. Tuy nhiên, các nội dung xuất hiện trên mạng xã hội hiện mới phản ánh lời trình bày của những người có mặt trong đoạn video. Những thông tin này chưa phải là kết luận chính thức về trách nhiệm của các bên cũng như nghĩa vụ thanh toán liên quan đến việc phá dỡ công trình.

Văn Ngân/VOV.VN
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