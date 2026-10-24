Công an Sơn La thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ đợt 2

Qua rà soát, tỉnh Sơn La lập danh sách bổ sung và tổ chức thu nhận mẫu ADN đợt 2 cho gần 130 thân nhân. Đây là các trường hợp thân nhân liệt sĩ chưa thu nhận trong đợt 1 do ốm đau, bận việc đột xuất và các trường hợp mới được tuyên truyền, vận động đồng ý thu nhận.

Công an Sơn La tổ chức thu nhận mẫu sinh phẩm ADN đợt 2

Công an tỉnh Sơn La thành lập 3 tổ công tác cấp tỉnh được thành lập, tổ chức thu nhận mẫu tập trung tại các xã, phường là trung tâm các huyện, thành phố trước đây. Đối với những trường hợp già yếu, sức khỏe không bảo đảm, các tổ công tác đã tổ chức thu nhận mẫu lưu động tại tại nhà. Với tinh thần khẩn trương, tích cực, Công an tỉnh Sơn La đã hoàn thành đúng tiến độ, đáp ứng yêu cầu đề ra. Các mẫu sinh phẩm sau khi thu nhận đã được bàn giao cho đơn vị thu nhận mẫu phục vụ phân tích, cập nhật thông tin vào ngân hàng gen theo quy định.

Các lực lượng tổ chức thu mẫu lưu động tại nhà với các trường hợp già yếu, sức khỏe không bảo đảm.

Việc triển khai thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu ADN quốc gia phục vụ đối sánh, xác định danh tính các liệt sĩ chưa xác định được thông tin, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân các gia đình liệt sĩ.

Bà Nguyễn Thị Huệ, tổ 9 phường Chiềng Sinh, tỉnh Sơn La, bày tỏ: "Tôi và mọi người trong gia đình mong muốn qua đợt lấy mẫu ADN có thể xác định chính xác anh tôi nằm mộ phần chỗ nào, để sau này chúng tôi có điều kiện đến thăm viếng, các cháu cũng biết anh em họ hàng ở nơi đấy để mọi người trong họ trong nhà được đến thắp hương… Và nếu được thì mong được đón anh trở về nhà".