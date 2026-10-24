English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Công an Sơn La thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ đợt 2

Thứ Bảy, 11:29, 24/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Công an Sơn La đang triển khai thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin trên địa bàn tỉnh đợt 2 năm 2026.

 

Qua rà soát, tỉnh Sơn La lập danh sách bổ sung và tổ chức thu nhận mẫu ADN đợt 2 cho gần 130 thân nhân. Đây là các trường hợp thân nhân liệt sĩ chưa thu nhận trong đợt 1 do ốm đau, bận việc đột xuất và các trường hợp mới được tuyên truyền, vận động đồng ý thu nhận.

cong an son la thu nhan mau sinh pham adn than nhan liet si dot 2 hinh anh 1
Công an Sơn La tổ chức thu nhận mẫu sinh phẩm ADN đợt 2

Công an tỉnh Sơn La thành lập 3 tổ công tác cấp tỉnh được thành lập, tổ chức thu nhận mẫu tập trung tại các xã, phường là trung tâm các huyện, thành phố trước đây. Đối với những trường hợp già yếu, sức khỏe không bảo đảm, các tổ công tác đã tổ chức thu nhận mẫu lưu động tại tại nhà. Với tinh thần khẩn trương, tích cực, Công an tỉnh Sơn La đã hoàn thành đúng tiến độ, đáp ứng yêu cầu đề ra. Các mẫu sinh phẩm sau khi thu nhận đã được bàn giao cho đơn vị thu nhận mẫu phục vụ phân tích, cập nhật thông tin vào ngân hàng gen theo quy định.

cong an son la thu nhan mau sinh pham adn than nhan liet si dot 2 hinh anh 2
Các lực lượng tổ chức thu mẫu lưu động tại nhà với các trường hợp già yếu, sức khỏe không bảo đảm.

Việc triển khai thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu ADN quốc gia phục vụ đối sánh, xác định danh tính các liệt sĩ chưa xác định được thông tin, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân các gia đình liệt sĩ. 

Bà Nguyễn Thị Huệ, tổ 9 phường Chiềng Sinh, tỉnh Sơn La, bày tỏ: "Tôi và mọi người trong gia đình mong muốn qua đợt lấy mẫu ADN có thể xác định chính xác anh tôi nằm mộ phần chỗ nào, để sau này chúng tôi có điều kiện đến thăm viếng, các cháu cũng biết anh em họ hàng ở nơi đấy để mọi người trong họ trong nhà được đến thắp hương… Và nếu được thì mong được đón anh trở về nhà".

Lê Hạnh/VOV-Tây Bắc
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Cần Thơ và An Giang bàn giao 1.617 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ để giám định ADN
Cần Thơ và An Giang bàn giao 1.617 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ để giám định ADN

VOV.VN - Ngày 20/8, tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP Cần Thơ, Ban Chỉ đạo 515 thành phố tổ chức bàn giao 1.019 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin để giám định ADN cho Viện Pháp y Quân đội.

Cần Thơ và An Giang bàn giao 1.617 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ để giám định ADN

Cần Thơ và An Giang bàn giao 1.617 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ để giám định ADN

VOV.VN - Ngày 20/8, tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP Cần Thơ, Ban Chỉ đạo 515 thành phố tổ chức bàn giao 1.019 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin để giám định ADN cho Viện Pháp y Quân đội.

Đồng Tháp bàn giao 901 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ đếnTrung tâm Giám định ADN
Đồng Tháp bàn giao 901 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ đếnTrung tâm Giám định ADN

VOV.VN - Đồng Tháp đã bàn giao 901 mẫu hài cốt liệt sĩ đến Trung tâm Giám định ADN, đồng thời tiếp tục triển khai lấy mẫu tại các nghĩa trang liệt sĩ và thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Đồng Tháp bàn giao 901 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ đếnTrung tâm Giám định ADN

Đồng Tháp bàn giao 901 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ đếnTrung tâm Giám định ADN

VOV.VN - Đồng Tháp đã bàn giao 901 mẫu hài cốt liệt sĩ đến Trung tâm Giám định ADN, đồng thời tiếp tục triển khai lấy mẫu tại các nghĩa trang liệt sĩ và thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Huế đã hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ tại 11 nghĩa trang liệt sĩ
Huế đã hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ tại 11 nghĩa trang liệt sĩ

VOV.VN - Đến nay, thành phố Huế đã hoàn thành việc lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ tại 11 nghĩa trang liệt sĩ, thu thập hơn 460 mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN theo đúng quy trình.

Huế đã hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ tại 11 nghĩa trang liệt sĩ

Huế đã hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ tại 11 nghĩa trang liệt sĩ

VOV.VN - Đến nay, thành phố Huế đã hoàn thành việc lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ tại 11 nghĩa trang liệt sĩ, thu thập hơn 460 mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN theo đúng quy trình.

 
ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục