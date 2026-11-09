Phát hiện thêm hài cốt có di vật tại Công viên Lê Thị Riêng

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 620 m3 đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B. Để bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ, Bộ Tư lệnh Thành phố huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất.

Lực lượng tìm kiếm đã phát hiện nhiều hài cốt liệt sĩ cùng di vật.

Lực lượng tìm kiếm đã phát hiện, quy tập thêm 6 hài cốt liệt sĩ, trong đó 2 bộ có di vật kèm theo. Tính từ 23/6 đến nay, các lực lượng đã phát hiện, quy tập được 1.005 hài cốt liệt sĩ (371 bộ có di vật) tại Công viên Lê Thị Riêng.

Lực lượng tìm kiếm đã phát hiện, quy tập thêm 6 hài cốt liệt sĩ, trong đó 2 bộ có di vật kèm theo.

Trong đó, 972 hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B.