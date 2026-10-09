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Cuộc thi gia đình chuyển đổi số

Thứ Sáu, 23:11, 09/10/2026
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VOV.VN - Hưởng ứng phong trào Bình dân học vụ số, cuộc thi Gia đình chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk còn khuyến khích hỗ trợ người cao tuổi tiếp cận kỹ năng số, sử dụng internet an toàn, phòng tránh rủi ro trên mạng và ứng dụng nền tảng số để gìn giữ, lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam.

Các thế hệ hỗ trợ nhau sử dụng công nghệ, chuyển đổi số, phục vụ nhu cầu hằng ngày và giữ sự gắn kết trong gia đình. Đây là nội dung được thể hiện qua cuộc thi “Gia đình chuyển đổi số” năm 2026, được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổng kết, trao giải hôm nay (9/10). Hoạt động nhằm cụ thể hóa Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, hướng tới Ngày Chuyển đổi số quốc gia.

Sau hơn 3 tháng phát động, cuộc thi nhận được 229 tác phẩm ảnh và video của các tác giả trong tỉnh tham gia, trong đó có 126 tác phẩm hợp lệ. Ban tổ chức lựa chọn 27 tác phẩm để trao giải, gồm 2 giải Nhất, 4 giải Nhì, 8 giải Ba và 13 giải Khuyến khích. Các tác phẩm phản ánh việc ứng dụng công nghệ trong sinh hoạt, sản xuất, học tập và sự hỗ trợ giữa các thành viên trong gia đình. 

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27 tác phẩm ảnh và video đã được lựa chọn trao giải cuộc thi Gia đình chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk năm 2026.

Giành giải Nhất thể loại ảnh, tác phẩm “Người giữ nhịp số trong mái ấm ba thế hệ” của chị Nguyễn Thị Mỹ Hòa, ở xã Tuy An Nam, kể câu chuyện sử dụng công nghệ trong chính gia đình mình.

Chị Nguyễn Thị Mỹ Hòa chia sẻ: “Bản thân tôi đã ứng dụng chuyển đổi số trong công việc, chia sẻ văn bản, xử lý công việc, phối hợp với phụ huynh rất thuận tiện, nhanh chóng. Riêng mẹ chồng tôi, là người nông dân, biết xem dự báo thời tiết để phục vụ công việc chăm sóc rau, cây trồng hằng ngày và biết gọi điện cho người thân. Còn đối với hai con tôi thì đã chủ động thời gian trong việc học online. Các thành viên cùng nhau học hỏi, tiến bộ và lan tỏa tinh thần chuyển đổi số đến mọi người”.

Hưởng ứng phong trào Bình dân học vụ số, cuộc thi còn khuyến khích hỗ trợ người cao tuổi tiếp cận kỹ năng số, sử dụng internet an toàn, phòng tránh rủi ro trên mạng và ứng dụng nền tảng số để gìn giữ, lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam.

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Theo ông Nguyễn Quốc Hiệp, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, những câu chuyện, cách làm qua cuộc thi sẽ tiếp tục được giới thiệu tại cơ sở.

Ông Nguyễn Quốc Hiệp, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk cho biết, những câu chuyện, cách làm qua cuộc thi sẽ tiếp tục được giới thiệu tại cơ sở.

“Đẩy mạnh tuyên truyền các tác phẩm lần này đạt giải đến với địa bàn vùng sâu, vùng xa, đặc biệt là đối với những đối tượng khó tiếp cận trong chuyển đổi số như người già hoặc đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, để bà con dần dần thích nghi và tiếp cận được những tiện ích trong sử dụng công nghệ số trong cuộc sống, trong sản xuất, trong tiêu dùng, trong thanh toán và trong nhiều lĩnh vực khác”, ông Nguyễn Quốc Hiệp khẳng định.

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Đắk Lắk mở rộng cơ hội phát triển cho người dân, doanh nghiệp từ chuyển đổi số

VOV.VN - Ngày 8/10, tại phường Tuy Hòa, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức Sự kiện hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia (01/10) và Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10) năm 2026 với chủ đề “Đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong chuỗi giá trị từ nuôi trồng, chế biến và phát triển bền vững thủy sản tỉnh Đắk Lắk”.

H Xíu/VOV-Tây Nguyên
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