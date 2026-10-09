Đắk Lắk phổ cập kỹ năng số xây dựng công dân số

Từ chiếc điện thoại chỉ dùng để nghe gọi, bà H’Bé Êban, ở buôn Tah B, xã Cuôr Đăng, tỉnh Đắk Lắk, nay đã biết tra cứu thông tin khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế và thực hiện một số thủ tục hành chính trực tuyến. Sự thay đổi bắt đầu từ những lần cán bộ buôn đến tận nhà hướng dẫn, giúp bà làm quen với công nghệ.

Thành viên Tổ Công nghệ số cộng đồng đến từng nhà, hướng dẫn người dân cài đặt các ứng dụng thực hiện các thủ tục hành chính công.

“Trước đây, con cháu mua điện thoại thì chỉ để nghe gọi. Mỗi lần làm giấy tờ, bà phải lên xã, có lúc không có xe đi. Giờ hướng dẫn cách tra cứu thông tin khám bệnh bảo hiểm y tế, cách đăng ký làm giấy tờ nên thuận tiện lắm”, bà H’Bé Êban chia sẻ.

Buôn Tah B, xã Cuôr Đăng, tỉnh Đắk Lắk có hơn 340 hộ dân, trong đó hơn 90% là đồng bào dân tộc thiểu số. Rào cản ngôn ngữ cùng tâm lý e ngại công nghệ khiến không ít người gặp khó khi tiếp cận các ứng dụng số. Thành viên Tổ Công nghệ số cộng đồng đến từng nhà, hướng dẫn bằng tiếng Ê Đê và trực tiếp thao tác trên điện thoại của người dân.

Chị H’Gói Niê, Tổ trưởng Tổ Công nghệ số cộng đồng buôn Tah B cho biết: “Mình đến từng nhà hướng dẫn bà con sử dụng điện thoại, mở ứng dụng VNeID, nhập mật khẩu, số điện thoại và thực hiện các bước làm thủ tục trực tuyến. Mình hướng dẫn để bà con tự làm được, đồng thời tuyên truyền để mọi người biết sau này nhiều thủ tục giấy tờ có thể thực hiện ngay trên điện thoại”.

Bà H’Bé Êban, ở buôn Tah B, xã Cuôr Đăng, tỉnh Đắk Lắk ( bên trái) nay đã biết tra cứu thông tin về Bảo hiểm y tế và một số thủ tục hành chính trực tuyến.

Sự kiên trì và tận tâm của các tổ công nghệ số đang góp phần thay đổi phương thức tiếp cận thông tin, thực hiện các thủ tục hành chính hình và thành thói quen sử dụng các tiện ích số.

“Bà con trong buôn đã biết sử dụng điện thoại thông minh, mở ứng dụng VNeID, quét mã QR, thanh toán điện tử và thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến. Không chỉ tiếp cận công nghệ, người dân còn từng bước tự giải quyết những công việc trước đây phải nhờ người khác hỗ trợ", bà H’Kơm Êban, buôn trưởng buôn Tah B thông tin.

Các Tổ công nghệ số ở Đắk Lắk đang góp phần nâng cao năng lực số của người dân.

Từ cơ sở, phong trào “Bình dân học vụ số” đang được triển khai rộng khắp Đắk Lắk. Hơn 2.000 Tổ Công nghệ số cộng đồng với gần 12.000 thành viên đã được thành lập, hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và các nền tảng số thiết yếu. Ông Bùi Thanh Toàn, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk cho biết, sự tham gia của các tổ công nghệ số cộng đồng, đang góp phần nâng cao năng lực số của đại chúng.

“Chuyển đổi số trước hết phải bắt đầu từ việc đổi mới tư duy, cách nghĩ và cách làm. Thời gian qua, đội ngũ lãnh đạo địa phương cùng những người có uy tín tại cơ sở đã trực tiếp tham gia, lan tỏa phong trào ‘Bình dân học vụ số’ thông qua 4 mô hình điểm: xã số, phường số, thôn/buôn số và công dân số. Nhiều địa phương chủ động đưa các giải pháp số vào công tác quản lý và đời sống, tạo nền tảng cho chuyển đổi số của tỉnh trong thời gian tới”, ông Bùi Thanh Toàn cho hay.

Đắk Lắk xác định xây dựng công dân số không chỉ dừng ở việc cài đặt ứng dụng hay tạo tài khoản trực tuyến. Người dân cần biết sử dụng dịch vụ công, tiếp cận thông tin, thanh toán điện tử và bảo vệ dữ liệu cá nhân trên môi trường mạng. Thực tế cho thấy, bình dân học vụ số đã giúp hiện thực hóa mục tiêu đó: tự thực hiện thủ tục, chủ động tiếp cận dịch vụ và sử dụng công nghệ an toàn, chuyển đổi số mới thực sự đi vào đời sống, góp phần xây dựng xã hội số bao trùm và hiện thực hóa các mục tiêu của Nghị quyết 57.