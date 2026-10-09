Đắk Lắk kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

Nội dung này được nêu ra tại Lễ mít tinh kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam (15/10/1956–15/10/2026) và tổng kết hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026 diễn ra sáng nay (9/10) tại Đắk Lắk.

Năm nay, hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Đắk Lắk được triển khai qua 7 chặng, với các hoạt động xây cầu giao thông nông thôn, nhà nhân ái, hỗ trợ sinh kế cho thanh niên dân tộc thiểu số và giúp người dân sử dụng công nghệ số. Thông qua hành trình, hàng trăm công trình, phần việc thanh niên đã được triển khai tại các địa phương.

Đại diện các đơn vị chúc mừng lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tại Đắk Lắk.

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu cùng ôn lại chặng đường 70 năm xây dựng và trưởng thành của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Cùng với thanh niên cả nước, các thế hệ thanh niên Đắk Lắk đã tham gia đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, xây dựng quê hương. Trong giai đoạn hiện nay, hoạt động Hội tiếp tục tập hợp thanh niên tham gia phát triển kinh tế, tình nguyện vì cộng đồng, giữ gìn an ninh trật tự và phát huy văn hóa các dân tộc.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Y Nhuân Byă, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh trong giai đoạn phát triển mới, thanh niên là lực lượng quan trọng góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tổ chức hội cần tiếp tục đổi mới nội dung hoạt động, tạo môi trường để thanh niên rèn luyện, phát huy năng lực và sở trường.

Ông Y Nhuân Byă, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đề nghị Hội LHTN VN tỉnh cần tiếp tục đổi mới nội dung hoạt động, tạo môi trường để thanh niên rèn luyện, phát huy năng lực.

Ông Y Nhuân Byă đề nghị: “Các cấp Bộ, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam của tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, quan tâm hơn nữa đến nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của thanh niên, tạo môi trường để các bạn rèn luyện, phát huy năng lực sở trường và tinh thần sáng tạo. Mỗi hội viên thanh niên tiếp tục đổi mới, nuôi dưỡng lý tưởng, khát vọng cống hiến, chủ động học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng, mạnh dạn khởi nghiệp, lập nghiệp, tích cực ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong học tập, lao động sản xuất, đồng thời luôn giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc, sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và cộng đồng”.

Vinh danh cán bộ Hội tiêu biểu và Thanh niên sống đẹp tỉnh Đắk Lắk năm 2026

Dịp này, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tuyên dương 7 cán bộ Hội tiêu biểu và 29 gương “Thanh niên sống đẹp” năm 2026.