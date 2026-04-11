Xe sơ-mi rơ-moóc chỉ được chạy ban đêm, giảm áp lực giao thông trên Quốc lộ 49

Phương án phân luồng được UBND thành phố Huế triển khai từ ngày 10/4. Thời gian thí điểm kéo dài đến ngày 10/5, các phương tiện sơ-mi rơ-moóc và xe tải từ 4 trục trở lên được điều tiết chạy theo khung giờ ban đêm. Cụ thể, từ 19 giờ đến 24 giờ, xe di chuyển theo hướng từ A Lưới về Huế; từ 0 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau, xe lưu thông theo chiều ngược lại. Việc phân luồng này nhằm giảm áp lực giao thông ban ngày, đồng thời đảm bảo an toàn cho người dân đi lại trên tuyến.

Quốc lộ 49, đoạn từ nút giao đường tránh Huế (Quốc lộ 1A), phường Kim Long, thành phố Huế

Bà Mai Thị Lại, nhà ở tổ dân phố La Khê Bãi, phường Kim Long, khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của xe tải lớn cho biết, trước đây vào ban ngày, xe chở than, xe đầu kéo lưu thông dày đặc, gây nguy hiểm cho người đi đường.

“Đường sá xe đông đúc, chở con đi học, đi làm về cũng nguy hiểm. Giờ cho xe chạy ban đêm thì dân cũng an tâm hơn, vì ban ngày người đi lại nhiều quá, rất dễ xảy ra rủi ro".

Quốc lộ 49 nhiều đoạn hẹp, quanh co

Quốc lộ 49 có địa hình phức tạp, nhiều đoạn hẹp, quanh co, dốc cao. Đáng chú ý, đoạn từ ngã ba đường tránh Huế đoạn thuộc phường Kim Long đến ngã ba Bốt Đỏ, xã A Lưới 3 có tới 111 khúc cua, trong đó phần lớn không đảm bảo tiêu chuẩn cho xe đầu kéo, sơ-mi rơ-moóc lưu thông an toàn. Khi vào cua, các phương tiện này thường phải lấn sang làn đường bên trái, tiềm ẩn nguy cơ va chạm trực diện. Thống kê từ đầu năm 2025 đến nay, toàn thành phố xảy ra 22 vụ tai nạn liên quan đến xe đầu kéo, riêng Quốc lộ 49 chiếm tới 14 vụ.

Ngày đầu thí điểm cấm xe sơ mi rơ moóc chạy ban ngày, quốc lộ 49 thông thoáng

Ông Lê Văn Tuấn, ở thôn Thuận Lợi, xã Bình Điền, thành phố Huế cho rằng, việc điều chỉnh thời gian lưu thông đối với xe tải lớn là giải pháp hợp lý trong điều kiện hiện nay. “Trước mắt, đưa ra giải pháp cho xe hoạt động vào ban đêm, tôi thấy hợp lý. Vì đa số người dân đi lại ban ngày nhiều, cần đảm bảo an toàn. Về lâu dài thì tùy theo thực tiễn để đưa ra phương án phù hợp hơn”.

Giải pháp thí điểm cho xe sơ-mi rơ-moóc và xe đầu kéo hoạt động vào ban đêm, kết hợp với việc kiểm soát chặt chẽ tốc độ và tải trọng phương tiện đang được kỳ vọng sẽ góp phần hạn chế tai nạn giao thông trên Quốc lộ 49. Theo Thiếu tá Lê Tự Hiếu, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Công an thành phố Huế, việc phân luồng phương tiện theo khung giờ bước đầu đã phát huy hiệu quả tích cực. Ngay từ những ngày đầu triển khai, lưu lượng xe tải lớn chạy ban ngày giảm rõ rệt, góp phần cải thiện tình hình trật tự an toàn giao thông trên toàn tuyến.

“Hiện tại, lưu lượng các phương tiện xe chở than, xe đầu kéo lưu thông trên Quốc lộ 49 đã đưa vào quy cũ. Ban đêm, các phương tiện tham gia giao thông theo các khung giờ của UBND thành phố Huế đã ban hành, làm cho tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn cơ bản được đảm bảo. Hiện tại, bà con trên tuyến đang đồng tình với phương án phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông trên Quốc lộ 49”, Thiếu tá Lê Tự Hiếu cho biết.

Quốc lộ 49 đoạn từ trung tâm thành phố Huế lên các xã A Lưới

Liên quan đến giải pháp lâu dài, ông Lê Công Diễn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Huế cho biết, việc hạn chế xe sơ-mi rơ-moóc và xe tải từ 4 trục trở lên chạy ban ngày đang được nghiên cứu kỹ lưỡng. Bởi các phương tiện này có kích thước lớn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, đã được người dân phản ánh rất nhiều. Theo ông Lê Công Diễn, việc phân luồng không chỉ nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông mà còn phải hài hòa với hoạt động vận tải, logistics.

“Phân luồng phương tiện giao thông để vừa đảm bảo phát triển của doanh nghiệp, vừa đảm bảo tính mạng người dân. Từ 7 giờ tối đến 12 giờ đêm là chạy từ hướng A Lưới về Huế và từ 12h đêm đến 5h sáng hôm sau là chạy từ Huế lên A Lưới. Khung giờ như vậy là phù hợp. Trước mắt chúng tôi cho thí điểm, một thời gian sau sẽ có đánh giá”.

Xe chở than trên Quốc Lộ 49 tiềm ẩn tai nạn giao thông

Trong bối cảnh lưu lượng phương tiện ngày càng gia tăng, việc điều tiết xe sơ-mi rơ-moóc và xe tải từ 4 trục trở lên hoạt động vào ban đêm trên Quốc lộ 49 là hướng đi hợp lý. Không chỉ giúp giảm áp lực cho Quốc lộ 49, giải pháp này còn góp phần nâng cao an toàn giao thông, hạn chế tai nạn.

Tuy nhiên, về lâu dài, thành phố Huế cần tiếp tục đầu tư nâng cấp hạ tầng giao thông, mở rộng mặt đường, xử lý các điểm cong nguy hiểm nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an toàn bền vững cho người tham gia giao thông.