Cứu sống 2 du khách bị đuối nước khi tắm biển Nhật Lệ, Quảng Trị

Khoảng 6h sáng 21/7, lực lượng cứu nạn, cứu hộ tại khu vực biển Nhật Lệ, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị đã kịp thời ứng cứu 2 du khách bị đuối nước khi tắm biển.

Sơ cứu ban đầu giúp các nạn nhân đuối nước qua cơn nguy kịch

Thời điểm này, anh Trần Văn Truyền, 47 tuổi và anh Trần Văn Cường, 44 tuổi, cùng quê tỉnh Vĩnh Phúc (cũ), nay là tỉnh Phú Thọ, tắm biển tại khu vực nguy hiểm biển Nhật Lệ.

Trong quá trình tắm, cả 2 bơi ra xa bờ và rơi vào tình trạng đuối nước. Phát hiện sự việc, lực lượng cứu nạn, cứu hộ thuộc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Đồng Hới nhanh chóng sử dụng mô tô nước tiếp cận hiện trường, đưa 2 nạn nhân vào bờ.

Sau khi vào bờ, các nạn nhân được đoàn cán bộ y tế của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang (đang đi tham quan tại khu vực này) hỗ trợ sơ cấp cứu. Thấy các nạn nhân trong tình trạng nguy kịch, 5 nhân viên y tế, gồm 2 bác sĩ và 3 điều dưỡng lập tức lao đến hỗ trợ cấp cứu.

Cả nhóm nhanh chóng phân công nhiệm vụ, người ép tim ngoài lồng ngực, người bóp bóng hỗ trợ hô hấp, người đặt nội khí quản. Các thao tác được thực hiện khẩn trương ngay trên bãi biển. Sau khoảng 10 phút cấp cứu, nạn nhân đã có dấu hiệu hồi phục tuần hoàn.

Hoàn thành việc sơ cứu ban đầu, các nạn nhân qua cơn nguy kịch, lực lượng chức năng liên hệ Trung tâm Cấp cứu 115 đưa nạn nhân đến bệnh viện để tiếp tục theo dõi, điều trị và hồi phục sức khỏe.