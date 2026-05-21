中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Cứu sống công nhân ngã giàn giáo, thủng cơ hoành, rách gan nặng

Thứ Năm, 15:38, 21/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Các bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang vừa phẫu thuật khẩn cấp cứu sống một trường hợp bị tai nạn lao động gây thủng cơ hoành, rách gan nặng.

Ngày 12/5, bệnh nhân Nguyễn Văn Đ., ngụ xã Tân Phước 3, tỉnh Đồng Tháp, nhập viện sau tai nạn té giàn giáo, bị đa chấn thương nặng do một cây cột sắt trong hệ thống giàn giáo ngã đập mạnh vào bên phải cơ thể, khiến cơ hoành rách lớn, gan vỡ gần đứt đôi.

Khi nhập viện, bệnh nhân trong tình trạng xanh xao, niêm nhợt, than mệt nhiều, đau dữ dội vùng hạ sườn phải. Các bác sĩ ghi nhận một vết thương sâu vùng hông phải, nghi tổn thương thấu ngực - bụng.

cuu song cong nhan nga gian giao, thung co hoanh, rach gan nang hinh anh 1
Ca phẫu thuật cứu chữa bệnh nhân bị tai nạn lao động

Qua siêu âm và chụp CT scan, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân có dịch ổ bụng lượng vừa, tụ máu gan diện rộng, tràn máu màng phổi phải, tràn khí dưới da lan từ ngực lên nách.

Đặc biệt, nhiều xương sườn bị gãy, gan tổn thương nặng; riêng phân thùy 7 và 8 gần như đứt rời, máu phun thành tia từ nhu mô gan. Các bác sĩ bệnh viện đã quyết định bảo tồn gan bằng phương pháp phẫu thuật khâu ép phần gan tổn thương vào vùng gan lành để cầm máu. 

Sau đó, các bác sĩ tiếp tục xử trí tổn thương ngực. Máu trong khoang màng phổi được hút ra ngoài, cơ hoành rách khoảng 7 cm được khâu phục hồi. Đoạn xương sườn gãy đâm vào trong cũng được nắn chỉnh lại để tránh tiếp tục gây tổn thương nội tạng. Ca mổ diễn ra khẩn trương trong hơn một giờ. Đáng chú ý, dù tổn thương rất nặng nhưng bệnh nhân chỉ cần truyền 2 đơn vị máu, ít hơn nhiều so với dự kiến thông thường từ 4 - 6 đơn vị.

Sau phẫu thuật khoảng 2 giờ, bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt. Các ống dẫn lưu ổ bụng và màng phổi cho lượng dịch giảm dần, màu nhạt hơn - dấu hiệu cho thấy tình trạng chảy máu đã được kiểm soát.

Đến ngày thứ hai hậu phẫu, bệnh nhân đã ổn định và được chuyển lên Khoa Ngoại Tổng quát của bệnh viện để tiếp tục theo dõi, điều trị và đến nay sức khỏe  dần phục hồi.

Chu Trinh/VOV-ĐBSCL
Tag: giàn giáo tai nạn lao động bác sĩ phẫu thuật
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Thực hiện thành công ca phẫu thuật cột sống nội soi hai cổng đầu tiên tại Đà Nẵng
Thực hiện thành công ca phẫu thuật cột sống nội soi hai cổng đầu tiên tại Đà Nẵng

VOV.VN - Bệnh nhân nữ 81 tuổi mắc bệnh lý cột sống thắt lưng, kèm bệnh nền tăng huyết áp và tiểu đường vừa được các bác sĩ ở một bệnh viện tại Đà Nẵng thực hiện thành công ca phẫu thuật cột sống nội soi hai cổng (UBE) đầu tiên...

Thực hiện thành công ca phẫu thuật cột sống nội soi hai cổng đầu tiên tại Đà Nẵng

Thực hiện thành công ca phẫu thuật cột sống nội soi hai cổng đầu tiên tại Đà Nẵng

VOV.VN - Bệnh nhân nữ 81 tuổi mắc bệnh lý cột sống thắt lưng, kèm bệnh nền tăng huyết áp và tiểu đường vừa được các bác sĩ ở một bệnh viện tại Đà Nẵng thực hiện thành công ca phẫu thuật cột sống nội soi hai cổng (UBE) đầu tiên...

Phẫu thuật bệnh nhân nuốt cây tăm tre vào bụng đâm thủng manh tràng
Phẫu thuật bệnh nhân nuốt cây tăm tre vào bụng đâm thủng manh tràng

VOV.VN - Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy (Đồng Tháp) vừa phẫu thuật thành công một ca hiếm gặp khi bệnh nhân bị tăm tre đâm thủng manh tràng. Các bác sĩ cảnh báo, nếu không được phát hiện và xử lý kịp thời, tình trạng này có thể đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng.

Phẫu thuật bệnh nhân nuốt cây tăm tre vào bụng đâm thủng manh tràng

Phẫu thuật bệnh nhân nuốt cây tăm tre vào bụng đâm thủng manh tràng

VOV.VN - Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy (Đồng Tháp) vừa phẫu thuật thành công một ca hiếm gặp khi bệnh nhân bị tăm tre đâm thủng manh tràng. Các bác sĩ cảnh báo, nếu không được phát hiện và xử lý kịp thời, tình trạng này có thể đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng.

100 bệnh nhân nghèo ở Điện Biên sẽ được phẫu thuật mắt miễn phí
100 bệnh nhân nghèo ở Điện Biên sẽ được phẫu thuật mắt miễn phí

VOV.VN - 100 bệnh nhân nghèo tại Điện Biên sẽ được khám, phẫu thuật đục thủy tinh thể miễn phí trong khuôn khổ chương trình “Hành trình ánh sáng”. Hoạt động không chỉ giúp người bệnh phục hồi thị lực mà còn lan tỏa ý nghĩa nhân đạo và hợp tác y tế Việt Nam – Trung Quốc.

100 bệnh nhân nghèo ở Điện Biên sẽ được phẫu thuật mắt miễn phí

100 bệnh nhân nghèo ở Điện Biên sẽ được phẫu thuật mắt miễn phí

VOV.VN - 100 bệnh nhân nghèo tại Điện Biên sẽ được khám, phẫu thuật đục thủy tinh thể miễn phí trong khuôn khổ chương trình “Hành trình ánh sáng”. Hoạt động không chỉ giúp người bệnh phục hồi thị lực mà còn lan tỏa ý nghĩa nhân đạo và hợp tác y tế Việt Nam – Trung Quốc.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục