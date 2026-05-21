Cứu sống công nhân ngã giàn giáo, thủng cơ hoành, rách gan nặng

Ngày 12/5, bệnh nhân Nguyễn Văn Đ., ngụ xã Tân Phước 3, tỉnh Đồng Tháp, nhập viện sau tai nạn té giàn giáo, bị đa chấn thương nặng do một cây cột sắt trong hệ thống giàn giáo ngã đập mạnh vào bên phải cơ thể, khiến cơ hoành rách lớn, gan vỡ gần đứt đôi.

Khi nhập viện, bệnh nhân trong tình trạng xanh xao, niêm nhợt, than mệt nhiều, đau dữ dội vùng hạ sườn phải. Các bác sĩ ghi nhận một vết thương sâu vùng hông phải, nghi tổn thương thấu ngực - bụng.

Ca phẫu thuật cứu chữa bệnh nhân bị tai nạn lao động

Qua siêu âm và chụp CT scan, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân có dịch ổ bụng lượng vừa, tụ máu gan diện rộng, tràn máu màng phổi phải, tràn khí dưới da lan từ ngực lên nách.

Đặc biệt, nhiều xương sườn bị gãy, gan tổn thương nặng; riêng phân thùy 7 và 8 gần như đứt rời, máu phun thành tia từ nhu mô gan. Các bác sĩ bệnh viện đã quyết định bảo tồn gan bằng phương pháp phẫu thuật khâu ép phần gan tổn thương vào vùng gan lành để cầm máu.

Sau đó, các bác sĩ tiếp tục xử trí tổn thương ngực. Máu trong khoang màng phổi được hút ra ngoài, cơ hoành rách khoảng 7 cm được khâu phục hồi. Đoạn xương sườn gãy đâm vào trong cũng được nắn chỉnh lại để tránh tiếp tục gây tổn thương nội tạng. Ca mổ diễn ra khẩn trương trong hơn một giờ. Đáng chú ý, dù tổn thương rất nặng nhưng bệnh nhân chỉ cần truyền 2 đơn vị máu, ít hơn nhiều so với dự kiến thông thường từ 4 - 6 đơn vị.

Sau phẫu thuật khoảng 2 giờ, bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt. Các ống dẫn lưu ổ bụng và màng phổi cho lượng dịch giảm dần, màu nhạt hơn - dấu hiệu cho thấy tình trạng chảy máu đã được kiểm soát.

Đến ngày thứ hai hậu phẫu, bệnh nhân đã ổn định và được chuyển lên Khoa Ngoại Tổng quát của bệnh viện để tiếp tục theo dõi, điều trị và đến nay sức khỏe dần phục hồi.