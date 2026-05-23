Đà Nẵng: 1 thí sinh bị đình chỉ thi, 162 thí sinh vắng thi

Kết thúc ngày thi đầu tiên, các thí sinh thi vào lớp 10 Đà Nẵng đã hoàn thành 2 môn thi là Ngữ văn và Ngoại ngữ với tâm lý tự tin khi đề thi tương đối dễ.

Học sinh Hồ Quốc Dũng, ở điểm thi Trần Phú cho biết: “Chiều nay, con thấy đề tiếng Anh khá dễ đối với học sinh, đa số các bạn làm bài thời gian 30 phút xong rồi, đề thi Văn sáng nay không khó. Các bạn nếu bám sát chương trình ôn tập sẽ làm bài tốt. Trong ngày hôm nay con làm bài tốt”.

Theo đánh giá của lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng, ngày thi đầu tiên diễn ra an toàn nghiêm túc. Trong buổi sáng thi môn Ngữ văn có 1 thí sinh vi phạm quy chế thi, sử dụng điện thoại di động trong thời gian làm bài thi.

Ông Phạm Tấn Ngọc Thụy, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng cho biết: “Tỷ lệ học sinh đến dự thi đạt trên 99%, các trưởng điểm thi đã quán triệt nội quy, quy chế cho học sinh cũng như giám thị coi thi kiểm tra thi chặt chẽ bài bản đúng quy định. Tuy nhiên cũng có một số sinh học xảy ra sai sót nhỏ, ví dụ ghi số báo danh vào trong ô điểm. Có 2 học sinh bị tai nạn trước đó mấy ngày, các trưởng điểm đã bố trí máy ghi âm, bố trí giám thị để ghi bài cho học sinh, còn một trường hợp học sinh đình chỉ sử dụng điện thoại đã lập biên bản đình chỉ thi. Còn lại tất cả các hội đồng diễn ra theo đúng quy định trong việc tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10” .

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2026-2027 tại Đà Nẵng có 42.981 thí sinh đăng ký dự thi.