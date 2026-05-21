Cải chính

Đà Nẵng phát hiện 5 cơ sở kinh doanh hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Thứ Năm, 18:20, 21/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Triển khai đợt cao điểm đấu tranh, ngăn chặn và xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, từ ngày 11 đến ngày 19/5/2026, Đội Quản lý thị trường số 2, Chi cục quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng tiến hành kiểm tra đột xuất 5 cơ sở kinh doanh có dấu hiệu vi phạm.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện các cơ sở đang trưng bày để bán 652 sản phẩm hàng hóa gồm: đồng hồ, túi xách, ba lô, áo quần, giày dép các loại có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng đang được bảo hộ tại Việt Nam như: Hublot, Rolex, Cartier, Longchamp, Nike, Chanel, Crocs, Prada, v.v…Tổng trị giá tang vật vi phạm ước tính hơn 246 triệu đồng.

Kiểm tra cơ sở kinh doanh tại phường An Hải, TP Đà Nẵng

Các hành vi vi phạm chủ yếu không đăng ký thành lập hộ kinh doanh trong trường hợp phải đăng ký theo quy định, không thực hiện thủ tục thông báo website thương mại điện tử bán hàng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định, kinh doanh hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên môi trường internet.

Kiểm tra cơ sở kinh doanh đồng hồ tại địa bàn phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng

Đội Quản lý thị trường số 2 đã tiền hành lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ và niêm phong toàn bộ tang vật vi phạm để tiếp tục xử lý theo quy định. Đồng thời trình cấp có thẩm quyền ban hành quyết định xử phạt vi vi phạm hành chính đối với các cơ sở vi phạm, với tổng số tiền xử phạt hơn 240 triệu đồng; buộc tiêu hủy toàn bộ tang vật vi phạm đối với hành vi trưng bày để bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu.

 Lực lượng Quản lý thị trường TP Đà Nẵng kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh hàng hóa

 Từ đầu năm đến nay, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng đã xử lý hơn 300 vụ vi phạm liên quan hàng cấm, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, an toàn thực phẩm, vi phạm về giá và gian lận thương mại; tổng số tiền thu nộp ngân sách hơn 3,4 tỷ đồng.

Tuyết Lê/VOV-Miền Trung
Tag: xâm phạm sở hữu trí tuệ Đà Nẵng quản lý thị trường hàng giả hàng nhái
Hơn 43.500 thí sinh Đà Nẵng chuẩn bị bước vào kỳ thi lớp 10
VOV.VN - Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027, tại thành phố Đà Nẵng, diễn ra từ ngày 22 đến 25/5 tại 110 điểm thi với hơn 43.500 thí sinh đăng ký dự thi.

Đà Nẵng tổ chức “Điểm bán hàng phúc lợi đoàn viên”
VOV.VN - Hưởng ứng Tháng công nhân 2026, thành phố Đà Nẵng tổ chức khai trương “Điểm bán hàng phúc lợi đoàn viên”.

Đảng viên ở miền núi Đà Nẵng đi đầu trong phát triển kinh tế
VOV.VN - Tại các xã miền núi thành phố Đà Nẵng, nhiều đảng viên là đồng bào Cơ Tu đã tự vươn lên thoát nghèo. Họ trở thành tấm gương tiêu biểu để bà con học tập và làm theo.

Phạt hơn 5 tỷ đồng hàng giả, chợ Bến Thành là 'điểm nóng'
VOV.VN - Chiều 21/5, Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM cho biết, từ đầu năm 2026 đến nay đã xử lý 882 vụ kinh doanh hàng giả, thu giữ hơn 77.100 sản phẩm trị giá trên 10,1 tỷ đồng. Hai vụ việc đã bị chuyển cơ quan điều tra.

Triệt phá cơ sở sản xuất hàng giả ở Hải Phòng
VOV.VN - Công an thành phố Hải Phòng vừa triệt phá một cơ sở sản xuất hàng giả quy mô lớn núp bóng doanh nghiệp hợp pháp, thu giữ hàng nghìn sản phẩm không đảm bảo chất lượng.

