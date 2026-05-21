Đà Nẵng phát hiện 5 cơ sở kinh doanh hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện các cơ sở đang trưng bày để bán 652 sản phẩm hàng hóa gồm: đồng hồ, túi xách, ba lô, áo quần, giày dép các loại có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng đang được bảo hộ tại Việt Nam như: Hublot, Rolex, Cartier, Longchamp, Nike, Chanel, Crocs, Prada, v.v…Tổng trị giá tang vật vi phạm ước tính hơn 246 triệu đồng.

Kiểm tra cơ sở kinh doanh tại phường An Hải, TP Đà Nẵng

Các hành vi vi phạm chủ yếu không đăng ký thành lập hộ kinh doanh trong trường hợp phải đăng ký theo quy định, không thực hiện thủ tục thông báo website thương mại điện tử bán hàng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định, kinh doanh hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên môi trường internet.

Kiểm tra cơ sở kinh doanh đồng hồ tại địa bàn phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng

Đội Quản lý thị trường số 2 đã tiền hành lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ và niêm phong toàn bộ tang vật vi phạm để tiếp tục xử lý theo quy định. Đồng thời trình cấp có thẩm quyền ban hành quyết định xử phạt vi vi phạm hành chính đối với các cơ sở vi phạm, với tổng số tiền xử phạt hơn 240 triệu đồng; buộc tiêu hủy toàn bộ tang vật vi phạm đối với hành vi trưng bày để bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu.

Lực lượng Quản lý thị trường TP Đà Nẵng kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh hàng hóa

Từ đầu năm đến nay, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng đã xử lý hơn 300 vụ vi phạm liên quan hàng cấm, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, an toàn thực phẩm, vi phạm về giá và gian lận thương mại; tổng số tiền thu nộp ngân sách hơn 3,4 tỷ đồng.