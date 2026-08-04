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Đà Nẵng ban hành chính sách thu hút bác sĩ tuyến cơ sở

Thứ Ba, 16:32, 04/08/2026
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VOV.VN - Bác sĩ có trình độ tiến sĩ, chuyên khoa II hoặc bác sĩ nội trú về công tác tại y tế cơ sở ở thành phố Đà Nẵng sẽ được hỗ trợ một lần 500 triệu đồng

Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa thông qua Nghị quyết quy định chính sách phát triển nhân lực bác sĩ tại đơn vị y tế tuyến cơ sở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2026 -2030. Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng đưa ra hàng loạt chính sách để thu hút, đãi ngộ bác sĩ làm việc.

Theo đó, bác sĩ có trình độ tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa II hoặc bác sĩ nội trú khi về công tác tại tuyến y tế cơ sở sẽ được hỗ trợ một lần 500 triệu đồng; bác sĩ chuyên khoa I hoặc thạc sĩ được hỗ trợ 400 triệu đồng. Với bác sĩ tốt nghiệp đại học, mức hỗ trợ là 250 triệu đồng. Trường hợp, bác sĩ tốt nghiệp loại khá được cộng thêm 50 triệu đồng, tốt nghiệp loại giỏi trở lên được cộng thêm 100 triệu đồng.

Ngoài mức hỗ trợ cơ bản, bác sĩ làm việc tại trạm y tế xã, phường hoặc các trung tâm y tế khu vực miền núi, hải đảo còn được hưởng hệ số hỗ trợ tăng thêm 0,2 - 0,7 lần tùy địa bàn công tác. Người được hưởng chính sách phải cam kết làm việc tối thiểu 5 năm tại đơn vị được bố trí; còn thời gian công tác ít nhất 10 năm đến thời điểm nghỉ hưu theo quy định kể từ thời điểm ký hợp đồng làm việc.

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Bác sĩ có trình độ tiến sĩ, chuyên khoa II hoặc bác sĩ nội trú về công tác tại y tế cơ sở ở Đà Nẵng sẽ được hỗ trợ một lần 500 triệu đồng

Ngoài ra, thành phố còn có chính sách hỗ trợ ưu đãi đặc thù của khu vực miền núi, hải đảo; chính sách hỗ trợ đào tạo bác sĩ sau đại học; hỗ trợ hợp đồng với bác sĩ đã nghỉ hưu. Tổng kinh phí dự kiến để triển khai toàn bộ các chính sách trong giai đoạn 2026 - 2030 hơn 390 tỉ đồng, từ nguồn ngân sách.

Ông Đoàn Ngọc Hùng Anh, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng cho biết: “Nghị quyết này nhằm cụ thể hóa các cơ chế, chính sách đặc biệt của Trung ương về phát triển nguồn nhân lực y tế, tạo cơ sở pháp lý để thu hút, đào tạo và duy trì đội ngũ bác sĩ làm việc với các đơn vị y tế tuyến cơ sở, nhất là khu vực miền núi, hải đảo, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. Nghị quyết này nhằm góp phần khắc phục tình trạng thiếu bác sĩ, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế cơ sở”.

Đình Thiệu/VOV-Miền Trung
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