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Đà Nẵng cảnh báo người dân, du khách hạn chế lên Sơn Trà do thời tiết xấu

Thứ Ba, 11:46, 10/11/2026
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VOV.VN - Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng vừa khuyến cáo người dân, du khách chú trọng đảm bảo an toàn khi tham quan bán đảo Sơn Trà trong thời tiết xấu.

Từ ngày 9-11/11, tại thành phố Đà Nẵng có mưa, có nơi mưa rất to kèm dông, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn đối với các hoạt động tham quan, du lịch ngoài trời. Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng vừa khuyến cáo người dân, du khách không tham quan, trekking, hiking hoặc di chuyển trên các cung đường bán đảo Sơn Trà khi thời tiết xấu; Chủ động tạm hoãn lịch trình khi có mưa lớn, dông sét; Không di chuyển vào các tuyến đường dốc trơn trượt, khu vực có nguy cơ sạt lở, cây gãy đổ; không tiếp cận suối, khe nước và những nơi nước chảy xiết.

Da nang canh bao nguoi dan, du khach han che len son tra do thoi tiet xau hinh anh 1
Cây xanh ngã đổ trên đường phố Đà Nẵng

Mọi người khi điều khiển phương tiện cần chú ý giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn khi di chuyển; Không dừng, đỗ xe tại các vị trí khuất tầm nhìn, dưới tán cây lớn hoặc khu vực có nguy cơ sạt lở. Người dân và du khách cần thường xuyên cập nhật tình hình thời tiết, chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng và nhân viên Ban Quản lý, không tự ý di chuyển vào những khu vực đã có cảnh báo nguy hiểm hoặc hạn chế tham quan.

Từ chiều tối qua đến sáng nay (10/11), tại thành phố Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Mưa to kèm theo gió giật làm nhiều cây xanh trên đường phố bị ngã đổ, nguy cơ mất an toàn cho người đi đường. Trong đêm qua và sáng nay, lực lượng chức năng tiến hành thu dọn cây ngã đổ.

Đình Thiệu/VOV-Miền Trung
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