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Hoàn thiện trường học vùng biên, sẵn sàng đón năm học mới

Thứ Sáu, 17:17, 31/07/2026
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VOV.VN - Chỉ còn ít ngày nữa, tiếng máy thi công trên các công trường vùng biên Sơn La sẽ nhường chỗ cho tiếng trống khai trường rộn rã. Sau nhiều tháng xây dựng khẩn trương, 13 trường Phổ thông Dân tộc nội trú liên cấp đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng.

 

Không chỉ những người thợ, mà thầy cô, học sinh và đồng bào các dân tộc nơi đây đang háo hức chờ ngày những ngôi trường mới chính thức mở cửa...

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Diện mạo ngôi trường mới tại xã biên giới Lóng Phiêng, Sơn La.

Tiếng máy cắt gạch, tiếng khoan bê tông hòa lẫn tiếng xe cơ giới tạo nên nhịp lao động hối hả trên công trường Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Tiểu học và THCS Lóng Phiêng, tỉnh Sơn La. Trên những giàn giáo cao, công nhân khẩn trương sơn sửa, lắp đặt cửa, hoàn thiện các phòng học. Dưới sân trường, máy xúc vẫn miệt mài san gạt mặt bằng; những tuyến đường nội bộ, sân trường và khuôn viên đang dần hiện hữu.

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Hơn 200 công nhân cùng nhiều máy móc được huy động...
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Nhiều người dân địa phương cùng tham gia thi công để đảm bảo tiến độ.

Đứng trước ngôi trường mới khang trang sắp hoàn thành, ông Vì Văn Sạy, ở bản Tà Vàng, xã Lóng Phiêng không giấu được niềm vui khi con em mình sắp được học tập trong điều kiện tốt hơn. "Nhân dân các dân tộc trong bản chúng tôi rất phấn khởi vì được học ở đây rất tiện, không phải đi xa, trường lại rất đẹp. Chủ trương của Đảng, Nhà nước quan tâm đến con em đồng bào dân tộc biên giới như thế chúng tôi rất vui."

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Trang thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập đã được lắp đặt.
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Các thiết bị, vật dụng sinh hoạt khu nội trú được tập kết tại nhà trường.

Giữa màu xanh của núi rừng vùng biên Lóng Phiêng, những dãy phòng học, khu ký túc xá, nhà ăn, nhà đa năng đã cơ bản hoàn thiện. Những mái ngói, mái tôn mới nổi bật giữa không gian núi rừng. Chỉ ít tuần nữa thôi, tiếng máy thi công sẽ nhường chỗ cho tiếng trống khai trường và bước chân rộn ràng của học sinh.

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Trên những giàn giáo cao, công nhân khẩn trương sơn sửa, chỉnh trang.

Theo kế hoạch, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Tiểu học và THCS Lóng Phiêng tuyển sinh 1.050 học sinh. Đến thời điểm này, nhà trường đã tuyển được 1.031 học sinh và đang tiếp tục tuyển bổ sung 19 chỉ tiêu còn lại. Thầy giáo Nguyễn Ngọc Hưng, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, song song với công tác tuyển sinh, việc chuẩn bị đội ngũ giáo viên cũng đã được triển khai.

"Theo đề án được giao, nhà trường có 63 thầy, cô giáo, hiện tại đã bố trí được 47 người. Xã đã làm thông báo tuyển dụng hợp đồng giáo viên và nhân viên. Dự kiến nếu đến ngày 20/8 nhà thầu bàn giao được thì nhà trường mới cho học sinh xuống. Thầy và trò cũng đang rất háo hức chờ đón ngày khai giảng trong ngôi trường mới." - thầy Nguyễn Ngọc Hưng nói.

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Tập trung hoàn thiện các phòng học, lát nền, lắp cầu thang...

Để bảo đảm tiến độ, hơn 200 công nhân cùng nhiều máy móc được huy động, chia thành nhiều mũi thi công đồng loạt. Người hoàn thiện phòng học, người lát nền, lắp cầu thang; các tổ khác tập trung chỉnh trang khuôn viên, sân trường và hệ thống đường nội bộ. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, các tổ thi công làm việc liên tục; khi mưa lớn, nhân lực được điều chuyển vào hoàn thiện các hạng mục bên trong công trình.

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Những dãy phòng học, khu ký túc xá, nhà ăn, nhà đa năng cơ bản hoàn thiện.

Theo ông Nguyễn Quang Thuật, Chỉ huy trưởng công trường, Công ty TNHH MTV K50 Sơn La, đến nay dự án đã hoàn thành hơn 94% khối lượng. Tất cả các lớp học đã lắp xong các thiết bị, có đủ điều kiện để học, bây giờ phần chính vẫn là khâu dọn dẹp thôi. Chúng tôi phấn đấu cố gắng đến ngày 20/8 bàn giao mặt bằng cho các cháu đến trường. Ngày 3/8 tới, giáo viên sẽ vào nhận phòng, nhận lớp để chuẩn bị cho năm học mới.

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Các ca, kíp triển khai thi công linh hoạt với các điều kiện thời gian và thời tiết.

Không chỉ tại Lóng Phiêng, không khí thi công khẩn trương cũng đang diễn ra tại 12 công trường xây dựng trường học ở các xã biên giới của tỉnh Sơn La. Thực hiện Chiến dịch "100 ngày đêm" cao điểm hoàn thành 13 trường Phổ thông Dân tộc nội trú liên cấp, chủ đầu tư yêu cầu các nhà thầu đang huy động tối đa nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công nhiều ca, nhiều kíp, quyết tâm hoàn thành các công trình trước ngày 30/8 tới đây.

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Đảm bảo tiến độ, chất lượng, mỹ quan công trình.
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Quyết tâm hoàn thành các công trình trước ngày 30/8 tới đây.

Ông Nguyễn Đức Toàn, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Sơn La cho biết: Để khắc phục khó khăn, chủ đầu tư đã quyết liệt chỉ đạo các đơn vị tham gia thực hiện dự án tập trung đầy đủ máy móc, thiết bị; khắc phục khó khăn về thời tiết, tổ chức tăng ca, tăng kíp, thi công khoa học. Đồng thời chỉ đạo tư vấn giám sát bám sát hiện trường, theo sát tiến trình thi công, quản lý chặt chẽ khối lượng, chất lượng, mỹ quan công trình; chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đưa công trình vào khai thác, sử dụng và tổ chức khai giảng năm học mới.

 

Rồi đây, khi tiếng trống khai trường đầu tiên vang lên giữa những ngôi trường mới nơi biên giới Sơn La, niềm vui sẽ không chỉ hiện lên trên gương mặt của thầy cô và học sinh, mà còn trong ánh mắt của những bậc cha mẹ đã bao năm mong con em mình được học tập trong điều kiện tốt hơn. Những mái trường mới là điểm khởi đầu của những hành trình mới, nơi tri thức được gieo mầm, ước mơ được nuôi dưỡng và niềm tin về một tương lai tươi sáng hơn tiếp tục được vun đắp trên dải đất biên cương của Tổ quốc.

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Tăng ca đêm, vượt mưa lũ thi công trường học biên giới ở Sơn La

VOV.VN - Khắc phục những khó khăn về điều kiện địa hình, thời tiết mưa lũ diễn biến phức tạp, thiếu nhân lực thi công, 13 công trình trường nội trú liên cấp ở vùng biên giới Sơn La đang được đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu về đích trước ngày 30/8 để đưa vào sử dụng trong năm học mới.

Thanh Thủy, Lê Hạnh/VOV-Tây Bắc
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