Đà Nẵng ghi nhận thêm 2 trận động đất, tổng cộng 8 trận trong ngày

Như vậy, tính đến thời điểm này, khu vực xã Trà Linh đã xảy ra tổng cộng 8 trận động đất trong ngày. Các trận động đất có độ lớn dao động từ 2.6 đến 3.1, độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Tất cả đều được đánh giá thuộc cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Bản đồ tâm chấn động đất 2.8 độ

Cũng trong ngày hôm nay (22/04), tại khu vực xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi xảy ra một trận động đất có độ lớn 2.8, độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km và thuộc cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Hiện Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến các trận động đất tại các khu vực này.