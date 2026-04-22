Đà Nẵng ghi nhận thêm 2 trận động đất, tổng cộng 8 trận trong ngày

Thứ Tư, 19:27, 22/04/2026
VOV.VN - Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Các Khoa học Trái đất thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam vừa phát đi thông báo, khu vực xã Trà Linh, thành phố Đà Nẵng tiếp tục ghi nhận thêm 2 trận động đất có độ lớn lần lượt là 2.6 và 2.8 độ.

Như vậy, tính đến thời điểm này, khu vực xã Trà Linh đã xảy ra tổng cộng 8 trận động đất trong ngày. Các trận động đất có độ lớn dao động từ 2.6 đến 3.1, độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Tất cả đều được đánh giá thuộc cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0. 

Bản đồ tâm chấn động đất 2.8 độ

Cũng trong ngày hôm nay (22/04), tại khu vực xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi xảy ra một trận động đất có độ lớn 2.8, độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km và thuộc cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Hiện Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến các trận động đất tại các khu vực này.

5 trận động đất liên tiếp xảy ra ở Đà Nẵng và Quảng Ngãi

Theo Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện Các khoa học Trái Đất (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), sáng 22/4 đã ghi nhận liên tiếp 5 trận động đất, trong đó 4 trận xảy ra tại khu vực xã Trà Linh, thành phố Đà Nẵng và 1 trận tại khu vực xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi.

Tạ Lan/VOV1
Nhật Bản cảnh báo nguy cơ địa chấn hậu phát sau động đất 7,7 độ

VOV.VN - Cơ quan khí tượng Nhật Bản (JMA) vẫn đang duy trì cảnh báo về nguy cơ địa chấn hậu phát với nhiều diễn biến nguy hiểm, sau trận động đất mạnh xảy ra chiều 20/4 vừa qua.

Động đất tại Nhật Bản: Đại sứ quán Việt Nam sẵn sàng triển khai bảo hộ công dân

VOV.VN - Trận động đất rất mạnh xảy ra vào lúc khoảng 16h53 theo giờ địa phương, tức 14h53 theo giờ Hà Nội, tại khu vực ngoài khơi tỉnh Aomori – miền Bắc Nhật Bản, được dự báo sẽ tiếp tục gây ra nhiều nguy cơ.

Nhật Bản kêu gọi người dân “lập tức sơ tán” sau trận động đất ở Aomori

VOV.VN - Sau khi một trận động đất xảy ra tại tỉnh Aomori, miền Bắc Nhật Bản, gây ra những chấn động mạnh tại nhiều khu vực khác nhau, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã đưa ra kêu gọi người dân “lập tức sơ tán đến nơi an toàn”sau cảnh báo về khả năng xảy ra sóng thần. 

