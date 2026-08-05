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Đà Nẵng hỗ trợ tiền ăn, sách vở cho học sinh nội trú ở biên giới

Thứ Tư, 12:31, 05/08/2026
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VOV.VN - HĐND thành phố Đà Nẵng vừa thông qua Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ cho học sinh, người lao động trường phổ thông nội trú và trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Học sinh ở nội trú khu vực biên giới được hỗ trợ tiền ăn, sách vở, đồ dùng sinh hoạt…

Ngoài các chính sách theo quy định hiện hành của Trung ương, thành phố Đà Nẵng bổ sung các chính sách và nâng mức hỗ trợ cho học sinh, người lao động và cơ sở giáo dục là trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền. Theo đó, mỗi học sinh ở nội trú được hỗ trợ thêm tiền ăn, mỗi tháng 1.000.000 đồng và được hưởng không quá 9 tháng/năm học. Mỗi học sinh bán trú buổi trưa được hỗ trợ thêm tiền ăn mỗi tháng là 400.000 đồng và được hưởng không quá 9 tháng/năm học. Học sinh lớp 1 là người dân tộc thiểu số có học tiếng Việt trước khi vào học chương trình lớp 1 được hỗ trợ thêm 1 tháng tiền ăn.

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Tiết học của học sinh một Trường Phổ thông dân tộc nội trú ở miền núi TP. Đà Nẵng

Mỗi cấp học, học sinh bán trú buổi trưa được cấp một lần bằng hiện vật, gồm: chăn, màn và các đồ dùng cá nhân khác với mức 2.050.000 đồng/học sinh. Mỗi học sinh nội trú được cấp hỗ trợ tiền tàu xe 02 lần vào dịp Tết nguyên đán và dịp nghỉ hè (cả lượt đi và lượt về) theo định mức 0,2 lít xăng/km tính theo khoảng cách từ trường đến nơi cư trú của học sinh và giá xăng tại thời điểm học sinh đi và về.

Học sinh đạt danh hiệu “Học sinh xuất sắc” được hưởng 800.000 đồng; học sinh đạt danh hiệu “Học sinh Tiêu biểu hoàn thành tốt trong học tập và rèn luyện” đối với cấp tiểu học và “Học sinh Giỏi” đối với cấp trung học cơ sở được hưởng 600.000 đồng. Mỗi học sinh nội trú được hỗ trợ thêm để mua đồ dùng cá nhân khác ngoài quy định là 500.000 đồng/năm học. Học sinh nội trú lớp 1 khi được tuyển sinh vào học tại trường được hỗ trợ ban đầu 1.000.000 đồng/tháng và được hưởng 4 tháng của học kỳ 1.

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Một khu nội trú học sinh tại miền núi TP. Đà Nẵng

Nghị quyết của HĐND thành phố Đà Nẵng cũng quy định chính sách hỗ trợ cho người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng, người lao động được phân công công tác; hỗ trợ cơ sở giáo dục kinh phí mua sách giáo khoa để mỗi học sinh được mượn một bộ sách giáo khoa theo lớp học; hỗ trợ thêm kinh phí phục vụ nấu ăn cho học sinh nội trú; hỗ trợ tiền chăm sóc học sinh nội trú học các lớp 1, 2, 3… Kinh phí thực hiện chính sách này từ nguồn ngân sách nhà nước.

Ông Đoàn Ngọc Hùng Anh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết: "Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ cho học sinh, người lao động trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Hiện nay, thành phố đang triển khai xây dựng 6 trường học nội trú ở khu vực biên giới. Nghị quyết này nhằm bổ sung chính sách, nâng mức hỗ trợ cho các trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới nhằm bảo đảm điều kiện vận hành ổn định 6 trường đang được đầu tư. Việc ban hành chính sách này góp phần thực hiện mục tiêu là bảo đảm quyền học tập cho trẻ em vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và thu hẹp khoảng cách tiếp cận giáo dục giữa miền núi và đồng bằng”.

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Đà Nẵng có nhiều chính sách nhân văn về giáo dục và đào tạo

VOV.VN - Tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết TW 29 về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế” diễn ra sáng nay (27/7), Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng nhận định, 10 năm qua, thành phố đã ban hành nhiều chính sách nhân văn trên lĩnh vực GD và ĐT

Đình Thiệu/VOV-Miền Trung
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