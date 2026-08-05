Đà Nẵng hơn 6.300 hộ dân hiến 1,5 triệu m2 đất xây dựng nông thôn mới

Ngày 15/12/2016, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị số 10 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng tổ chức triển khai Cuộc vận động một cách đồng bộ, hiệu quả.

Khen thưởng các cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

Kết quả nổi bật của cuộc vận động là giúp nhau giảm nghèo bền vững. 10 năm qua, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp thành phố Đà Nẵng đã vận động được hơn 576 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết, phát triển sản xuất, khám chữa bệnh hộ nghèo, hỗ trợ đột xuất khác. Thành phố đã huy động hơn 145 tỷ đồng, hỗ trợ xây mới và sửa chữa hơn 3.500 nhà tạm, góp phần hoàn thành mục tiêu chương trình xóa nhà tạm. Quỹ Cứu trợ thành phố vận động hơn 275 tỷ đồng hỗ trợ hàng chục nghìn gia đình bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.

Hưởng ứng phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp thành phố Đà Nẵng đã vận động hơn 6.300 hộ dân hiến gần 1,5 triệu m2 đất và hơn 40 ngàn ngày công để làm đường, nhà văn hóa, trường học, công trình thủy lợi… Đến nay, toàn thành phố Đà Nẵng có 41/70 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 6 xã nông thôn mới nâng cao và 3 xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Người dân xã Hòa Tiến, TP Đà Nẵng hiến đất làm đường vào Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Đà Nẵng

Đáng chú ý là các tộc họ tích cực tham gia các phong trào đóng góp công sức, hiến đất, ủng hộ kinh phí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Nhiều tộc họ đã xây dựng được các Câu lạc bộ “Nàng dâu hiếu thảo”, “Con, dâu hiếu thảo”, “Dâu hiền tộc họ”, tích cực vận động con cháu thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, đám tang, lễ hội, tham gia tích cực phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở địa phương...

Ông Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng phát biểu tại hội nghị

Ông Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng đề nghị, mặt trận các cấp thành phố tiếp tục vận động nhân dân tích cực hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trong giai đoạn tới. Các địa phương nhân rộng các mô hình hay, cách làm mới; khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế tập thể, hợp tác xã, tổ hợp tác; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh, xây dựng quê hương giàu đẹp: “Mặt trận sẽ tổ chức “Tháng nghe dân nói”, chúng ta phải nghe thường xuyên mới tiếp cận thông tin. Mỗi nơi đã có mô hình tốt, tiếp tục phát huy, học hỏi các mô hình có thể triển khai được; tiếp thu, nhân rộng tại địa phương chúng ta; góp phần xây dựng ngôi nhà chúng ta, tổ dân phố của chúng ta ngày một an bình, văn minh, hiện đại”.