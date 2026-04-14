Đà Nẵng khơi thông "điểm nghẽn", mở rộng các khu xử lý rác từ 15 đến 70 ha

Thứ Ba, 17:50, 14/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Để giải quyết nạn quá tải các bãi rác, thành phố Đà Nẵng sẽ đầu tư mở rộng các khu xử lý rác thải từ 15 héc ta đến 70 ha

Thực hiện Chỉ thị số 20/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý chất thải rắn sinh hoạt, ngăn chặn ô nhiễm môi trường, thành phố Đà Nẵng ban hành các giải pháp nâng cao hiệu quả thu gom, vận chuyển rác thải và bảo đảm vệ sinh môi trường trên địa bàn.

Theo đó, thành phố phân cấp cho UBND các xã, phường chịu trách nhiệm thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt theo địa giới hành chính. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân, doanh nghiệp thực hiện phân loại rác tại nguồn, khuyến khích tái chế nhằm giảm lượng rác thải ra môi trường. 

Da nang khoi thong diem nghen , mo rong cac khu xu ly rac tu 15 den 70 ha hinh anh 1
Rác chất cao tại bãi rác Cẩm Hà, Hội An.

Về lâu dài, thành phố Đà Nẵng xây dựng quy hoạch xử lý rác thải; đồng thời triển khai mở rộng các khu xử lý rác như Khánh Sơn khoảng 70 ha, Đại Lộc khoảng 50 ha, Quế Cường khoảng 15 ha và xã Núi Thành khoảng 50 ha. Duy trì các điểm xử lý rác tập trung tại địa phương để kịp thời ứng phó khi xảy ra sự cố môi trường. 

Thành phố Đà Nẵng tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành Trung ương tháo gỡ vướng mắc, hoàn thiện cơ sở pháp lý sớm triển khai các dự án, đồng thời rà soát, hoàn thiện phương án bảo vệ môi trường. 

Ông Nguyễn Trường Sơn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng cho biết: “Ngoài các khu vực bãi rác tập trung này, trong các đề án xử lý rác thải rắn và xử lý các vấn đề sự cố môi trường, trước đây tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng đã giao cho UBND các quận, huyện, hiện nay các xã, phường kế thừa các khu xử lý rác thải tập trung tại từng khu vực để kịp thời ứng phó, xử lý khi xảy ra sự cố môi trường”.

Người dân đội 13, thôn Mỹ Phước, xã Nam Phước bức xúc dùng tre rào chắn không cho phương tiện tập kết rác.JPG

Đà Nẵng khẩn trương xử lý rác thải tồn đọng khu vực phía Nam

VOV.VN - Tình trạng rác thải sinh hoạt tồn đọng kéo dài tại khu vực phía Nam Đà Nẵng đang trở thành vấn đề nóng, bởi nhiều điểm tập kết quá tải, phát sinh ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Trước thực tế này, chính quyền thành phố đã yêu cầu các đơn vị, địa phương khẩn trương xử lý dứt điểm trong thời gian sớm nhất.

Long Phi/VOV-Miền Trung
Hơn 7.000 học sinh Đà Nẵng có nguy cơ "trượt" trường công lập
Hơn 7.000 học sinh Đà Nẵng có nguy cơ "trượt" trường công lập

VOV.VN - Năm học 2026-2027, công tác tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại thành phố Đà Nẵng tiếp tục đối mặt với áp lực lớn khi số lượng học sinh tốt nghiệp THCS tăng cao.

Hơn 7.000 học sinh Đà Nẵng có nguy cơ "trượt" trường công lập

Hơn 7.000 học sinh Đà Nẵng có nguy cơ "trượt" trường công lập

VOV.VN - Năm học 2026-2027, công tác tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại thành phố Đà Nẵng tiếp tục đối mặt với áp lực lớn khi số lượng học sinh tốt nghiệp THCS tăng cao.

Đà Nẵng bố trí gần 250 cơ sở nhà, đất dôi dư phục vụ y tế, giáo dục
Đà Nẵng bố trí gần 250 cơ sở nhà, đất dôi dư phục vụ y tế, giáo dục

VOV.VN - Trong tổng số hơn 800 cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp, thành phố Đà Nẵng chuyển đổi gần 250 cơ sở sang phục vụ y tế, giáo dục và hoạt động công cộng.

Đà Nẵng bố trí gần 250 cơ sở nhà, đất dôi dư phục vụ y tế, giáo dục

Đà Nẵng bố trí gần 250 cơ sở nhà, đất dôi dư phục vụ y tế, giáo dục

VOV.VN - Trong tổng số hơn 800 cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp, thành phố Đà Nẵng chuyển đổi gần 250 cơ sở sang phục vụ y tế, giáo dục và hoạt động công cộng.

Bí thư Đà Nẵng: Không để tình trạng “giám sát xong để đó”
Bí thư Đà Nẵng: Không để tình trạng “giám sát xong để đó”

VOV.VN - Phát biểu tại kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng, ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị mỗi quyết sách của HĐND TP phải dựa trên thực tiễn, dữ liệu và chịu trách nhiệm đến cùng. HĐND TP cần nâng cao chất lượng giám sát, giám sát đến cùng, làm rõ trách nhiệm, không để tình trạng “giám sát xong để đó”.

Bí thư Đà Nẵng: Không để tình trạng “giám sát xong để đó”

Bí thư Đà Nẵng: Không để tình trạng “giám sát xong để đó”

VOV.VN - Phát biểu tại kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng, ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị mỗi quyết sách của HĐND TP phải dựa trên thực tiễn, dữ liệu và chịu trách nhiệm đến cùng. HĐND TP cần nâng cao chất lượng giám sát, giám sát đến cùng, làm rõ trách nhiệm, không để tình trạng “giám sát xong để đó”.

