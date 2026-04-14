Đà Nẵng khơi thông "điểm nghẽn", mở rộng các khu xử lý rác từ 15 đến 70 ha

Thực hiện Chỉ thị số 20/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý chất thải rắn sinh hoạt, ngăn chặn ô nhiễm môi trường, thành phố Đà Nẵng ban hành các giải pháp nâng cao hiệu quả thu gom, vận chuyển rác thải và bảo đảm vệ sinh môi trường trên địa bàn.

Theo đó, thành phố phân cấp cho UBND các xã, phường chịu trách nhiệm thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt theo địa giới hành chính. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân, doanh nghiệp thực hiện phân loại rác tại nguồn, khuyến khích tái chế nhằm giảm lượng rác thải ra môi trường.

Rác chất cao tại bãi rác Cẩm Hà, Hội An.

Về lâu dài, thành phố Đà Nẵng xây dựng quy hoạch xử lý rác thải; đồng thời triển khai mở rộng các khu xử lý rác như Khánh Sơn khoảng 70 ha, Đại Lộc khoảng 50 ha, Quế Cường khoảng 15 ha và xã Núi Thành khoảng 50 ha. Duy trì các điểm xử lý rác tập trung tại địa phương để kịp thời ứng phó khi xảy ra sự cố môi trường.

Thành phố Đà Nẵng tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành Trung ương tháo gỡ vướng mắc, hoàn thiện cơ sở pháp lý sớm triển khai các dự án, đồng thời rà soát, hoàn thiện phương án bảo vệ môi trường.

Ông Nguyễn Trường Sơn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng cho biết: “Ngoài các khu vực bãi rác tập trung này, trong các đề án xử lý rác thải rắn và xử lý các vấn đề sự cố môi trường, trước đây tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng đã giao cho UBND các quận, huyện, hiện nay các xã, phường kế thừa các khu xử lý rác thải tập trung tại từng khu vực để kịp thời ứng phó, xử lý khi xảy ra sự cố môi trường”.