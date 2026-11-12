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Đà Nẵng thống nhất phương án phân luồng giao thông trên Quốc lộ 14D

Thứ Năm, 20:10, 12/11/2026
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VOV.VN - Ngày 11/11, Công an thành phố Đà Nẵng tổ chức khảo sát thực tế tuyến Quốc lộ 14D, thống nhất tạo điều kiện cho phương tiện vận chuyển hàng hóa lưu thông bình thường trên tuyến đến hết ngày 31/12/2026 nhằm giải tỏa lượng hàng tồn đọng.

Quốc lộ 14D là tuyến giao thông huyết mạch khu vực phía Tây thành phố, có vai trò quan trọng trong kết nối giao thương, vận chuyển hàng hóa và hoạt động xuất nhập khẩu qua Cửa khẩu quốc tế Nam Giang. Tuy nhiên, việc tạm dừng lưu thông đối với phương tiện có từ 4 trục trở lên (khoảng 30 tấn) trên tuyến từ ngày 10/10/2026 để phục vụ thi công Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 14D đã gây ra một số khó khăn, ảnh hưởng đến hoạt động vận tải.

Da nang thong nhat phuong an phan luong giao thong tren quoc lo 14d hinh anh 1
Quốc lộ 14D đang triển khai thi công nâng cấp mở rộng

Đại tá Nguyễn Văn Tăng, Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng đề nghị, trước mắt, các đơn vị thống nhất định hướng tạo điều kiện cho phương tiện vận chuyển hàng hóa lưu thông bình thường trên tuyến đến hết ngày 31/12/2026 nhằm giải tỏa lượng hàng tồn đọng. Từ ngày 1/1/2027, dự kiến kiểm soát tổng trọng tải phương tiện không vượt quá 42 tấn/xe, bao gồm cả xe và hàng hóa. Sở Xây dựng phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND thành phố xem xét, ban hành và tổ chức thực hiện theo lộ trình đã thống nhất với phía tỉnh Sê Kông (Lào).

Da nang thong nhat phuong an phan luong giao thong tren quoc lo 14d hinh anh 2
Đại tá Nguyễn Văn Tăng, Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng làm việc với các ngành liên quan thống nhất phương án phân luồng giao thông trên Quốc lộ 14D

Lực lượng Công an, Phòng Cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát trên toàn tuyến, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông và các quy định liên quan bảo đảm an toàn trong thi công. Công an các xã có tuyến Quốc lộ 14D đi qua chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, phối hợp tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh, không để hình thành điểm nóng về an ninh, trật tự.

CTV Đức Lâm/VOV miền Trung
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