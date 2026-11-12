Miền núi phía Nam Đà Nẵng tiếp tục mưa, sạt lở đất, tắc đường

Sáng 12/11 trên Quốc lộ 40B đoạn qua xã Lãnh Ngọc (huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam cũ) bị sạt lở tại đèo Liêu, phương tiện không thể qua lại. Trong khi đó, tại các xã miền núi Nam Trà My, Trà Leng tiếp tục sạt lở đất các tuyến giao thông từ trung tâm xã đi các thôn, bản.

Sạt lở đất tại xã Trà Leng. (Ảnh: UBND xã Trà Leng)

Ảnh hưởng nặng nhất là trên tuyến ĐH1 với đất đá sạt lở khối lượng rất lớn, 2 tuyến huyết mạch vào Trung tâm xã Trà Leng (cũ) bị sạt lở nặng, gây cản trở giao thông. Địa phương đã sơ tán khẩn cấp 30 hộ với 129 khẩu ra khỏi khu vực sạt lở núi.

Tại xã Nam Trà My, chính quyền địa phương đã sơ tán, di dời 36 hộ dân, 153 nhân khẩu tại các khu vực có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn. Mưa lớn cũng làm nhiều tuyến đường bị sạt lở, gây ách tắc giao thông. Đất đá trên các sườn dốc tiếp tục sụt trượt, nguy cơ phát sinh sạt lở mới. Hiện nay, một số điểm sạt lở lớn trên Quốc lộ 40B chỉ mới tạm khắc phục để thông tuyến.

Clip khắc phục giao thông bị sạt lở tại xã Trà Leng. (Clip của UBND xã Trà Leng)

Ông Nguyễn Hồng Nhân, Phó Chủ tịch UBND xã Nam Trà My, thành phố Đà Nẵng cho biết: “Hiện tại xã có nhiều điểm sạt lở, trong đó có 8 điểm sạt lớn với khối lượng khoảng 1.500 m3. Địa phương đang tập trung máy móc, thiết bị để thông tuyến sơ bộ bước 1 để cho dân đi. Quốc lộ 40B hiện tại là cơ bản thông bước 1 rồi. Tuyến đường DH9 vì khối lượng đá tảng bị sạt nhiều, ảnh hưởng của tuyến đường Trường Sơn Đông và một số hộ dân ở phía dưới. Theo phương án, chiều 12/11, xã đang tập trung klhắc phục để thông tuyến”.