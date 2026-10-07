Đà Nẵng phân luồng phục vụ thi công nút giao cầu Hòa Xuân

Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng vừa có văn bản gửi các đơn vị, địa phương thực hiện phương án phân luồng đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công trên đường bộ đang khai thác đối với Dự án thành phần 2: Xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Cụm nút giao thông Lê Thanh Nghị - Cách Mạng Tháng Tám - Thăng Long - đường dẫn lên cầu Hòa Xuân (gọi tắt là nút giao cầu Hòa Xuân).

Cầu Hòa Xuân thường ùn tắc khi trời mưa, giờ cao điểm.

Theo đó, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng thống nhất phương án phân luồng giao thông trong quá trình thi công xây dựng công trình. Trong đó, đáng chú ý là phân luồng điều tiết giao thông từ xa đối với xe container: bổ sung hướng phân luồng từ Quốc lộ 14B qua Quốc lộ 1A về Nam Kỳ Khởi Nghĩa để giảm lưu lượng xe có tải trọng lớn đi vào các tuyến đường thuộc phạm vi thi công công trình. Đồng thời, tổ chức triển khai cấm đỗ xe trên đường Nguyễn Hữu Thọ (đoạn từ đường Cách mạng tháng 8 đến đường Lê Đại Hành) nhằm nâng cao khả năng thông hành trên tuyến.

Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng đề nghị chủ đầu tư dự án điều chỉnh dải phân cách giữa trên đường Cách Mạng Tháng Tám tại khu vực nút giao với đường Xuân Thủy, tạo thuận tiện cho các phương tiện đang lưu thông theo hướng từ trung tâm thành phố về cầu Hòa Cầm được quay đầu; bảo đảm bán kính quay xe, tầm nhìn và an toàn giao thông.

Thành phố Đà Nẵng phân luồng nút giao Hòa Xuân.

Sở Công Thương; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ban Quản lý Chợ đầu mối Hòa Cường và Chi nhánh Công ty TNHH MM Mega Market (Việt Nam) tại thành phố Đà Nẵng thông báo cụ thể phương án phân luồng, tổ chức giao thông; đề nghị các đơn vị khẩn trương rà soát, tổng hợp danh sách phương tiện và nhu cầu xe tải lưu thông trên các tuyến đường cấm để phục vụ hoạt động của đơn vị, gửi Sở Xây dựng làm cơ sở xem xét, cấp phép lưu thông vào đường cấm theo quy định.

Mặt khác, bổ sung các camera quan sát để theo dõi, ghi nhận tình hình giao thông, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp ùn tắc, xung đột giao thông trong quá trình triển khai phương án phân luồng.

Các đơn vị liên quan bố trí lực lượng theo dõi, ghi nhận đầy đủ tình hình giao thông tại các nút giao và trên các tuyến đường tổ chức phân luồng giao thông trong các khung giờ cao điểm để tổ chức đánh giá sau 1 tuần, 1 tháng vận hành để kịp thời điều chỉnh những nội dung chưa phù hợp, đảm bảo việc thi công thuận lợi và an toàn giao thông tại khu vực.

Cảnh sát giao thông phải túc trực điều phối giao thông tại nút giao cầu Hòa Xuân.

Sau khi hoàn thành các lối lưu thông tạm, lắp đặt biển báo, rào chắn và các thiết bị tổ chức phương án đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công công trình, Ban Quản lý dự án Đầu tư các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng chủ trì, mời Phòng Cảnh sát giao thông, các phòng chuyên môn thuộc Sở, Trung tâm Quản lý hạ tầng thành phố Đà Nẵng, Công ty Cổ phần Cầu đường Đà Nẵng và các đơn vị liên quan kiểm tra thực tế, thống nhất trước khi đưa phương án vào vận hành thử. Thời gian vận hành thử là 1 tuần trước khi chính thức triển khai thi công công trình.

Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng cũng đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông – Công an thành phố tham mưu điều chỉnh chu kỳ đèn tại các nút giao thông lân cận khu vực thi công nhằm phù hợp với tình hình giao thông trong suốt quá trình triển khai phân luồng giao thông phục vụ thi công dự án.

Phối cảnh Dự án nút giao cầu Hòa Xuân.

Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng, Hiệp hội Vận tải ô tô Đà Nẵng kịp thời thông tin đến các doanh nghiệp, đơn vị vận tải có liên quan về phương án phân luồng, tổ chức giao thông trong thời gian thi công dự án để chủ động nắm bắt, phối hợp thực hiện; đồng thời tuyên truyền, vận động các đơn vị đồng hành, chia sẻ với thành phố, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động vận tải trong quá trình thi công.