English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đà Nẵng phân luồng phục vụ thi công nút giao cầu Hòa Xuân

Thứ Tư, 11:14, 07/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Đà Nẵng phân luồng điều tiết giao thông từ xa đối với xe container: bổ sung hướng phân luồng từ Quốc lộ 14B qua Quốc lộ 1A về Nam Kỳ Khởi Nghĩa để giảm lưu lượng xe có tải trọng lớn đi vào các tuyến đường thuộc phạm vi thi công công trình.

Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng vừa có văn bản gửi các đơn vị, địa phương thực hiện phương án phân luồng đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công trên đường bộ đang khai thác đối với Dự án thành phần 2: Xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Cụm nút giao thông Lê Thanh Nghị - Cách Mạng Tháng Tám - Thăng Long - đường dẫn lên cầu Hòa Xuân (gọi tắt là nút giao cầu Hòa Xuân).

Da nang phan luong phuc vu thi cong nut giao cau hoa xuan hinh anh 1
Cầu Hòa Xuân thường ùn tắc khi trời mưa, giờ cao điểm.

Theo đó, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng thống nhất phương án phân luồng giao thông trong quá trình thi công xây dựng công trình. Trong đó, đáng chú ý là phân luồng điều tiết giao thông từ xa đối với xe container: bổ sung hướng phân luồng từ Quốc lộ 14B qua Quốc lộ 1A về Nam Kỳ Khởi Nghĩa để giảm lưu lượng xe có tải trọng lớn đi vào các tuyến đường thuộc phạm vi thi công công trình. Đồng thời, tổ chức triển khai cấm đỗ xe trên đường Nguyễn Hữu Thọ (đoạn từ đường Cách mạng tháng 8 đến đường Lê Đại Hành) nhằm nâng cao khả năng thông hành trên tuyến.

Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng đề nghị chủ đầu tư dự án điều chỉnh dải phân cách giữa trên đường Cách Mạng Tháng Tám tại khu vực nút giao với đường Xuân Thủy, tạo thuận tiện cho các phương tiện đang lưu thông theo hướng từ trung tâm thành phố về cầu Hòa Cầm được quay đầu; bảo đảm bán kính quay xe, tầm nhìn và an toàn giao thông.

Da nang phan luong phuc vu thi cong nut giao cau hoa xuan hinh anh 2
Thành phố Đà Nẵng phân luồng nút giao Hòa Xuân.

Sở Công Thương; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ban Quản lý Chợ đầu mối Hòa Cường và Chi nhánh Công ty TNHH MM Mega Market (Việt Nam) tại thành phố Đà Nẵng thông báo cụ thể phương án phân luồng, tổ chức giao thông; đề nghị các đơn vị khẩn trương rà soát, tổng hợp danh sách phương tiện và nhu cầu xe tải lưu thông trên các tuyến đường cấm để phục vụ hoạt động của đơn vị, gửi Sở Xây dựng làm cơ sở xem xét, cấp phép lưu thông vào đường cấm theo quy định.

Mặt khác, bổ sung các camera quan sát để theo dõi, ghi nhận tình hình giao thông, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp ùn tắc, xung đột giao thông trong quá trình triển khai phương án phân luồng.

Các đơn vị liên quan bố trí lực lượng theo dõi, ghi nhận đầy đủ tình hình giao thông tại các nút giao và trên các tuyến đường tổ chức phân luồng giao thông trong các khung giờ cao điểm để tổ chức đánh giá sau 1 tuần, 1 tháng vận hành để kịp thời điều chỉnh những nội dung chưa phù hợp, đảm bảo việc thi công thuận lợi và an toàn giao thông tại khu vực.

Da nang phan luong phuc vu thi cong nut giao cau hoa xuan hinh anh 3
Cảnh sát giao thông phải túc trực điều phối giao thông tại nút giao cầu Hòa Xuân.

Sau khi hoàn thành các lối lưu thông tạm, lắp đặt biển báo, rào chắn và các thiết bị tổ chức phương án đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công công trình, Ban Quản lý dự án Đầu tư các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng chủ trì, mời Phòng Cảnh sát giao thông, các phòng chuyên môn thuộc Sở, Trung tâm Quản lý hạ tầng thành phố Đà Nẵng, Công ty Cổ phần Cầu đường Đà Nẵng và các đơn vị liên quan kiểm tra thực tế, thống nhất trước khi đưa phương án vào vận hành thử. Thời gian vận hành thử là 1 tuần trước khi chính thức triển khai thi công công trình.

Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng cũng đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông – Công an thành phố tham mưu điều chỉnh chu kỳ đèn tại các nút giao thông lân cận khu vực thi công nhằm phù hợp với tình hình giao thông trong suốt quá trình triển khai phân luồng giao thông phục vụ thi công dự án.

Da nang phan luong phuc vu thi cong nut giao cau hoa xuan hinh anh 4
Phối cảnh Dự án nút giao cầu Hòa Xuân.

Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng, Hiệp hội Vận tải ô tô Đà Nẵng kịp thời thông tin đến các doanh nghiệp, đơn vị vận tải có liên quan về phương án phân luồng, tổ chức giao thông trong thời gian thi công dự án để chủ động nắm bắt, phối hợp thực hiện; đồng thời tuyên truyền, vận động các đơn vị đồng hành, chia sẻ với thành phố, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động vận tải trong quá trình thi công.

Cầu Hòa Xuân giao cắt với nhiều con đường vào trung tâm thành phố Đà Nẵng.jpg

Đà Nẵng phê duyệt dự án nút giao thông cầu Hòa Xuân hơn 1.570 tỷ đồng

VOV.VN - Ngày 24/6/2025, ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng ký Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án “Cải thiện nút giao thông Lê Thanh Nghị – Cách Mạng Tháng Tám – Thăng Long – đường dẫn lên cầu Hòa Xuân”. Đây là dự án nhóm B thuộc lĩnh vực giao thông, có tổng mức đầu tư hơn 1.571 tỷ đồng từ ngân sách thành phố.

PV/VOV- Miền Trung
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dự khởi công 2 dự án hạ tầng gần 4.300 tỷ đồng
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dự khởi công 2 dự án hạ tầng gần 4.300 tỷ đồng

VOV.VN - Hướng tới kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026), sáng 25/8, thành phố Đà Nẵng khởi công đồng thời 2 dự án hạ tầng trọng điểm với tổng mức đầu tư gần 4.300 tỷ đồng.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dự khởi công 2 dự án hạ tầng gần 4.300 tỷ đồng

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dự khởi công 2 dự án hạ tầng gần 4.300 tỷ đồng

VOV.VN - Hướng tới kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026), sáng 25/8, thành phố Đà Nẵng khởi công đồng thời 2 dự án hạ tầng trọng điểm với tổng mức đầu tư gần 4.300 tỷ đồng.

Đà Nẵng khép kín chuỗi giám sát IUU
Đà Nẵng khép kín chuỗi giám sát IUU

VOV.VN - Từ quản lý đội tàu, giám sát hành trình đến kiểm soát sản lượng và xử lý vi phạm, Đà Nẵng đang từng bước khép kín chuỗi kiểm soát IUU. Nhưng phía sau những con số tích cực vẫn còn những “khoảng hở”, đòi hỏi phải kiểm soát chặt để không một trường hợp nào lọt khỏi chuỗi giám sát.

Đà Nẵng khép kín chuỗi giám sát IUU

Đà Nẵng khép kín chuỗi giám sát IUU

VOV.VN - Từ quản lý đội tàu, giám sát hành trình đến kiểm soát sản lượng và xử lý vi phạm, Đà Nẵng đang từng bước khép kín chuỗi kiểm soát IUU. Nhưng phía sau những con số tích cực vẫn còn những “khoảng hở”, đòi hỏi phải kiểm soát chặt để không một trường hợp nào lọt khỏi chuỗi giám sát.

Mưa lớn dồn dập, Huế và Đà Nẵng có nơi trên 600 mm
Mưa lớn dồn dập, Huế và Đà Nẵng có nơi trên 600 mm

VOV.VN - Một đợt mưa lớn mới trên diện rộng tại Trung Bộ do tác động đồng thời của không khí lạnh tăng cường xuống phía Nam, dải hội tụ nhiệt đới và nhiễu động trong đới gió Đông trên cao. Sau khi gây mưa rất lớn từ phía Nam Hà Tĩnh đến thành phố Huế trong đêm qua, vùng mưa hiện đang có xu hướng dịch dần xuống phía Nam

Mưa lớn dồn dập, Huế và Đà Nẵng có nơi trên 600 mm

Mưa lớn dồn dập, Huế và Đà Nẵng có nơi trên 600 mm

VOV.VN - Một đợt mưa lớn mới trên diện rộng tại Trung Bộ do tác động đồng thời của không khí lạnh tăng cường xuống phía Nam, dải hội tụ nhiệt đới và nhiễu động trong đới gió Đông trên cao. Sau khi gây mưa rất lớn từ phía Nam Hà Tĩnh đến thành phố Huế trong đêm qua, vùng mưa hiện đang có xu hướng dịch dần xuống phía Nam

EVNCPC: Bảo đảm cấp điện ổn định cho Trung tâm tài chính quốc tế Đà Nẵng
EVNCPC: Bảo đảm cấp điện ổn định cho Trung tâm tài chính quốc tế Đà Nẵng

VOV.VN - Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng (VIFC-DN) vừa được đưa vào bảng xếp hạng Global Financial Centres Index với vị thứ 71/117 trong bảng xếp hạng.

EVNCPC: Bảo đảm cấp điện ổn định cho Trung tâm tài chính quốc tế Đà Nẵng

EVNCPC: Bảo đảm cấp điện ổn định cho Trung tâm tài chính quốc tế Đà Nẵng

VOV.VN - Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng (VIFC-DN) vừa được đưa vào bảng xếp hạng Global Financial Centres Index với vị thứ 71/117 trong bảng xếp hạng.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục