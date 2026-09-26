Đà Nẵng vinh danh 15 cá nhân tiêu biểu “Vì một Đà Nẵng - Thành phố tử tế”

Nhóm “Công chức phụng sự” ghi nhận cán bộ, công chức tận tâm phục vụ người dân, doanh nghiệp, có sáng kiến cải cách, rút ngắn thời gian xử lý công việc, không căn cứ cấp bậc hay thâm niên công tác.

Nhóm “Doanh nhân trách nhiệm” vinh danh người đứng đầu doanh nghiệp chấp hành đầy đủ pháp luật, có hoạt động bền bỉ vì cộng đồng, an sinh xã hội.

Nhóm “Công dân văn minh” dành cho người dân có hành động đẹp: hiến máu cứu người, bảo vệ môi trường, hỗ trợ du khách, trao trả tài sản thất lạc, cảnh báo thiên tai giúp dân.

15 cá nhân được vinh danh tại Lễ trao giải thưởng "Vì một Đà Nẵng - Thành phố tử tế".

Theo Hội Doanh nhân trẻ thành phố Đà Nẵng, giải thưởng khởi nguồn từ năm 2014 với tên gọi “Nụ cười công chức”, qua 5 lần tổ chức. Đến năm 2026, giải thưởng được nâng tầm, đổi tên thành giải thưởng “Vì một Đà Nẵng - Thành phố tử tế”, mở rộng từ tôn vinh thái độ công vụ sang nuôi dưỡng cả một hệ sinh thái giá trị sống, gồm cả chính quyền, doanh nghiệp và người dân.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng cho biết, một thành phố phát triển không chỉ cần kinh tế năng động, hạ tầng hiện đại, mà còn phải xây dựng được cộng đồng trách nhiệm, nhân văn, biết sẻ chia. Giải thưởng “Vì một Đà Nẵng - Thành phố tử tế” góp phần khẳng định triết lý phát triển mà thành phố luôn hướng tới: tăng trưởng kinh tế phải gắn liền với trách nhiệm xã hội, chất lượng đô thị không chỉ đong đếm qua đời sống vật chất mà còn ở những giá trị nhân văn được gìn giữ trong mỗi con người.

Ông Nguyễn Đức Dũng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng đánh giá, qua Giải thưởng "Vì một Đà Nẵng - Thành phố tử tế" đã phát hiện, lan tỏa những tấm gương đang thầm lặng đóng góp cho xã hội.

Ông Nguyễn Đức Dũng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng phát biểu tại buổi lễ.

“Điều đáng quý nhất là giải thưởng đã nhìn nhận sự “tử tế” từ những góc độ rất đỗi bình dị và cụ thể. Đó có thể là sự tận tụy, hết lòng của người cán bộ khi phục vụ nhân dân; là một quyết định kinh doanh luôn đặt lợi ích cộng đồng lên trên hết; là tinh thần sáng tạo, dấn thân vì xã hội của người doanh nhân; hoặc đơn giản chỉ là những hành động hằng ngày của một người dân luôn biết nghĩ đến người khác và hướng về lợi ích chung. Niềm tin xã hội được củng cố, và hình ảnh một Đà Nẵng nhân văn, trách nhiệm lại càng được bồi đắp vững chắc hơn”, ông Nguyễn Đức Dũng nhấn mạnh.