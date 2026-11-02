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Đà Nẵng xây dựng kế hoạch ứng phó với El Nino

Thứ Hai, 23:04, 02/11/2026
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VOV.VN - Thành phố Đà Nẵng vừa xây dựng kế hoạch ứng phó với El Nino; chủ động phòng, chống, ứng phó với các loại hình thiên tai giai đoạn 2026 - 2027.

Theo ông Trương Xuân Tý, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng, dựa trên căn cứ các bản tin cảnh báo, dự báo nguồn nước và El Nino cho thấy nguy cơ hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn mùa cạn năm 2027 ở mức cao đến rất cao.

Da nang xay dung ke hoach ung pho voi el nino hinh anh 1
Nhiều dòng sông cạn trơ đáy ngay trong mùa lũ.

Trên lưu vực Vu Gia - Thu Bồn hiện có 7 hồ thủy điện lớn. Đây là các hồ có dung tích lớn, điều tiết năm và giữ vai trò chủ đạo trong việc điều hòa dòng chảy, đảm bảo nguồn nước cho hạ du. Đây cũng là nguồn nước chính trong việc đảm bảo nguồn nước cấp cho sinh hoạt và các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của lưu vực trong suốt 8 tháng mùa cạn.

Mặc dù trong tháng 9, 10 vừa qua, tại Đà Nẵng đã xuất hiện một số đợt mưa trên lưu vực nhưng mực nước hiện tại của các hồ chứa lớn đều ở mức rất thấp, tiệm cận mực nước chết. Với hiện trạng nguồn nước và dự báo xu thế diễn biến trong thời gian tới, lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn tiềm ẩn rủi ro cao về thiếu hụt nguồn nước trong các tháng mùa cạn năm 2027.

Da nang xay dung ke hoach ung pho voi el nino hinh anh 2
Ưu tiên nguồn nước cho sinh hoạt và sản xuất- ảnh minh họa

Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng đã đề xuất Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu chủ các hồ thủy điện  khẩn trương xây dựng kế hoạch vận hành linh hoạt phù hợp với từng giai đoạn, ưu tiên tích nước đảm bảo nguồn nước cấp cho sinh hoạt, sản xuất ở hạ lưu.

Ông Trương Xuân Tý, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng cho biết:“Hiện nay, theo các thông tin dự báo của các cơ quan khí tượng thì Đà Nẵng nói riêng và khu vực miền Trung nói chung sẽ chịu tác động lớn của El Nino, có thể là kéo dài vào tháng 6 năm 2027. Thành phố đã chủ động ứng phó với tình hình thời tiết. Hiện nay, Sở đã xây dựng kế hoạch cấp nước an toàn cho sinh hoạt và sản xuất và đang lấy ý kiến của các sở, ngành, các địa phương và sẽ sớm tham mưu thành phố ban hành Kế hoạch chủ động các giải pháp về phi công trình và công trình”.

PV/VOV-Miền Trung
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