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Đà Nẵng khai mạc Sự kiện Kết nối Nghệ thuật sáng tạo 2026

Thứ Sáu, 21:22, 30/10/2026
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VOV.VN - Từ ngày 30/10-8/11, tại Bảo tàng Đà Nẵng và Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng, phường Hải Châu diễn ra sự kiện Kết nối Nghệ thuật sáng tạo Đà Nẵng 2026. Hơn 20 hoạt động nghệ thuật do các nghệ sĩ, nghệ nhân và cộng đồng sáng tạo trong nước và khu vực Đông Nam Á tham gia.

Đà Nẵng khai mạc Festival Nghệ thuật sáng tạo 2026

Tối 30/10, tại Bảo tàng Đà Nẵng, số 31, Trần Phú, phường Hải Châu,  khai mạc Sự kiện Kết nối Nghệ thuật sáng tạo Đà Nẵng 2026. Với chủ đề “Lịch sử của Ngày mai”, sự kiện giới thiệu đến công chúng hơn 20 hoạt động nghệ thuật, hy vọng mang đến những sản phẩm du lịch mới, góp phần thu hút du khách trong những tháng cuối năm.

Da nang khai mac su kien ket noi nghe thuat sang tao 2026 hinh anh 1
Trình diễn trang phục qua các thời kỳ

Sự kiện Kết nối Nghệ thuật sáng tạo Đà Nẵng 2026 (DICC 2026) diễn ra từ ngày 30/10 đến 8/11 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng phối hợp với cộng đồng sáng tạo trong và ngoài nước tổ chức tại Bảo tàng Đà Nẵng và Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Sự kiện giới thiệu đến công chúng hơn 20 hoạt động nghệ thuật và sáng tạo, gồm triển lãm, biểu diễn nghệ thuật, múa đương đại, tọa đàm và các hoạt động kết nối. Sự kiện quy tụ các nghệ sĩ, nghệ nhân, chuyên gia, tổ chức văn hóa và cộng đồng sáng tạo trong nước và khu vực Đông Nam Á.

Da nang khai mac su kien ket noi nghe thuat sang tao 2026 hinh anh 2
Người dân và du khách đến xem sự kiện đêm khai mạc

Các hoạt động triển lãm, trưng bày và trình diễn nghệ thuật có những chủ đề: Men theo con đường, Khi nước còn chảy, Trong cuộn phim, khu rừng sống mãi, Hồn tre đất Hội…Chương trình tọa đàm, giao lưu nghệ thuật với chủ đề: Để một hệ sinh thái nghệ thuật có thể sống, Nghệ thuật như một không gian học, Những điều còn lại...Nổi bật trong chương trình là tour khám phá tương tác “Góc phố Tourane”, đưa người tham gia tìm hiểu những dấu tích lịch sử Đà Nẵng thời Pháp thuộc; Tour “Hành trình di sản Bảo tàng Điêu khắc Chăm” mang đến cách tiếp cận chiều sâu văn hóa thông qua các bộ sưu tập nghệ thuật Champa.

Da nang khai mac su kien ket noi nghe thuat sang tao 2026 hinh anh 3
Du khách nước ngoài xem triển lãm tại sự kiện

Các hoạt động diễn ra tại hai không gian di sản là Bảo tàng Đà Nẵng và Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng, tạo không gian kết nối giữa lịch sử, di sản và nghệ thuật đương đại. Sự kiện hướng đến phát huy vai trò của các thiết chế văn hóa và cộng đồng sáng tạo, đưa di sản đến gần công chúng thông qua các hình thức nghệ thuật đương đại.

Da nang khai mac su kien ket noi nghe thuat sang tao 2026 hinh anh 4
Khách du lịch nước ngoài đến xem triển lãm

Bà Nguyễn Thị Hội An, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết: "Chúng tôi kỳ vọng, sự kiện sẽ từng bước phát triển thành hoạt động thường niên, tạo dựng một không gian gặp gỡ, giao lưu, hợp tác sáng tạo tại Đà Nẵng, đồng thời mở rộng kết nối văn hóa, nghệ thuật giữa thành phố và các địa phương trong nước và khu vực Đông Nam Á. Những kết nối bắt đầu từ DICC 2026 sẽ tiếp tục được nuôi dưỡng trở thành ý tưởng, dự án và cơ hội hợp tác mới, góp phần xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố di sản, sáng tạo và giàu bản sắc”.  

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Triển lãm “Vũ trụ - Con người - Trí thông minh” tại bảo tàng Đà Nẵng

VOV.VN - Chiều 18/5, bảo tàng Đà Nẵng phối hợp với Viện Goethe, Hiệp hội Max Planck của Đức khai mạc triển lãm khoa học “Vũ trụ - Con người - Trí thông minh” (UMI). Triển lãm giới thiệu đến công chúng những nghiên cứu khoa học tiên tiến tại Đức và cùng khám phá những câu hỏi lớn của thời đại.

Đình Thiệu/VOV-Miền Trung
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