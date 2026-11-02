Đà Nẵng cất bốc và an táng 4 hài cốt liệt sĩ

Hôm nay (2/11), tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Nam Phước, TP Đà Nẵng, Đảng bộ, chính quyền, Lực lượng vũ trang và nhân dân xã Nam Phước tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 4 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại khu vực thôn Phước Xuyên.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng dự lễ truy điệu, an táng các liệt sĩ

Trước đó, qua thông tin người dân cung cấp, tại thôn Phước Xuyên có 4 phần mộ liệt sĩ hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, được người dân chôn cất tại khu vực trước đây là bờ ruộng. Trải qua nhiều năm, địa hình và hiện trạng khu vực đã có nhiều thay đổi, gây khó khăn cho công tác xác minh, tìm kiếm.

Lễ viếng, truy điệu, an táng các liệt sĩ

Sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Chỉ huy Quân sự xã Nam Phước báo cáo Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Đà Nẵng tiến hành xác minh, triển khai công tác tìm kiếm. Lực lượng chức năng phát hiện, quy tập 4 hài cốt liệt sĩ và thực hiện quy trình cất bốc, an táng các liệt sĩ.