English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đà Nẵng cất bốc và an táng 4 hài cốt liệt sĩ

Thứ Hai, 15:32, 02/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - 4 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ vừa được tìm kiếm, quy tập tại thôn Phước Xuyên, xã Nam Phước, TP Đà Nẵng.

Hôm nay (2/11), tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Nam Phước, TP Đà Nẵng, Đảng bộ, chính quyền, Lực lượng vũ trang và nhân dân xã Nam Phước tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 4 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại khu vực thôn Phước Xuyên.

Da nang cat boc va an tang 4 hai cot liet si hinh anh 1
Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng dự lễ truy điệu, an táng các liệt sĩ

Trước đó, qua thông tin người dân cung cấp, tại thôn Phước Xuyên có 4 phần mộ liệt sĩ hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, được người dân chôn cất tại khu vực trước đây là bờ ruộng. Trải qua nhiều năm, địa hình và hiện trạng khu vực đã có nhiều thay đổi, gây khó khăn cho công tác xác minh, tìm kiếm.

Da nang cat boc va an tang 4 hai cot liet si hinh anh 2
Lễ viếng, truy điệu, an táng các liệt sĩ

Sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Chỉ huy Quân sự xã Nam Phước báo cáo Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Đà Nẵng tiến hành xác minh, triển khai công tác tìm kiếm. Lực lượng chức năng phát hiện, quy tập 4 hài cốt liệt sĩ và thực hiện quy trình cất bốc, an táng các liệt sĩ.

anh-tim-kiem-01.jpg

Quảng Ngãi vừa tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ tại xã Đặng Thùy Trâm

VOV.VN - Trong ngày 1/11 vừa qua, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ xã Đặng Thùy Trâm, tỉnh Quảng Ngãi phát hiện thêm 2 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Bệnh xá Đức Phổ, thuộc tổ Hố Sâu, thôn Đồng Răm. Như vậy, trong đợt tìm kiếm thứ 3, địa phương này đã tìm thấy 5 hài cốt liệt sĩ.

Thành Long/VOV-Miền Trung
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đội K51 quy tập 2 hài cốt liệt sĩ gần suối Ô Tôi và suối Đắk Đam, Campuchia
Đội K51 quy tập 2 hài cốt liệt sĩ gần suối Ô Tôi và suối Đắk Đam, Campuchia

VOV.VN - Từ nguồn tin do người dân cung cấp, Đội K51, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk, phối hợp với lực lượng vũ trang và chính quyền địa phương nước bạn Campuchia, tổ chức tìm kiếm, quy tập được 2 hài cốt liệt sĩ ở gần suối Đắk Đam và suối Ô Tôi, tỉnh Mondulkiri.

Đội K51 quy tập 2 hài cốt liệt sĩ gần suối Ô Tôi và suối Đắk Đam, Campuchia

Đội K51 quy tập 2 hài cốt liệt sĩ gần suối Ô Tôi và suối Đắk Đam, Campuchia

VOV.VN - Từ nguồn tin do người dân cung cấp, Đội K51, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk, phối hợp với lực lượng vũ trang và chính quyền địa phương nước bạn Campuchia, tổ chức tìm kiếm, quy tập được 2 hài cốt liệt sĩ ở gần suối Đắk Đam và suối Ô Tôi, tỉnh Mondulkiri.

Quảng Ngãi quy tập 3 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Bệnh xá Đức Phổ
Quảng Ngãi quy tập 3 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Bệnh xá Đức Phổ

VOV.VN - Trong hai ngày 30 và 31/10, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi phát hiện, quy tập 3 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Hố Sâu, Bệnh xá Đức Phổ, xã Đặng Thùy Trâm, cùng nhiều di vật của bộ đội.

Quảng Ngãi quy tập 3 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Bệnh xá Đức Phổ

Quảng Ngãi quy tập 3 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Bệnh xá Đức Phổ

VOV.VN - Trong hai ngày 30 và 31/10, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi phát hiện, quy tập 3 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Hố Sâu, Bệnh xá Đức Phổ, xã Đặng Thùy Trâm, cùng nhiều di vật của bộ đội.

Quy tập hài cốt nữ liệt sĩ bọc trong hai lớp võng dù ở Đắk Lắk
Quy tập hài cốt nữ liệt sĩ bọc trong hai lớp võng dù ở Đắk Lắk

VOV.VN - Đội K51, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp với các lực lượng quy tập một hài cốt nữ liệt sĩ tại xã Hòa Mỹ. Hài cốt được bọc trong hai lớp võng dù, cùng nhiều di vật phục vụ xác minh danh tính.

Quy tập hài cốt nữ liệt sĩ bọc trong hai lớp võng dù ở Đắk Lắk

Quy tập hài cốt nữ liệt sĩ bọc trong hai lớp võng dù ở Đắk Lắk

VOV.VN - Đội K51, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp với các lực lượng quy tập một hài cốt nữ liệt sĩ tại xã Hòa Mỹ. Hài cốt được bọc trong hai lớp võng dù, cùng nhiều di vật phục vụ xác minh danh tính.

 
ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục