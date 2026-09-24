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Đã thấy thi thể người phụ nữ bị nước cuốn trôi cùng ô tô ở Đồng Nai

Thứ Năm, 11:00, 24/09/2026
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VOV.VN - Sau hơn 40 giờ nỗ lực xuyên đêm tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân bị nước lũ cuốn trôi tại khu vực hồ Xa Cát, phường Bình Long, TP. Đồng Nai.

Sáng 24/9, Công an phường Bình Long, TP. Đồng Nai (trước là huyện Bình Long, tỉnh Bình Phước) thông tin đã tìm thấy thi thể nạn nhân bị nước lũ cuốn trôi vào chiều tối 22/9 tại khu vực hồ Xa Cát (khu phố Xa Cam, phường Bình Long).

Da thay thi the nguoi phu nu bi nuoc cuon troi cung o to o Dong nai hinh anh 1
Các lực lượng tăng cường tìm kiếm 

Danh tính nạn nhân được xác định là chị T.B.L (SN 1980, thường trú tại khu phố Phú Thịnh, phường An Lộc, TP. Đồng Nai).

Trước đó, khoảng 17h ngày 22/9, mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường tại phường Bình Long ngập sâu. Tại đường Sư Vạn Hạnh (khu phố Xa Cam), người dân phát hiện một xe ô tô màu trắng cùng tài xế bị dòng nước xiết cuốn trôi nên lập tức báo cơ quan chức năng.

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Lực lượng dùng flycam tìm kiếm nạn nhân 

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Bình Long phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy - Cứu nạn cứu hộ Công an TP. Đồng Nai, lực lượng quân sự, an ninh trật tự cơ sở khẩn trương triển khai phương án cứu hộ.

Da thay thi the nguoi phu nu bi nuoc cuon troi cung o to o Dong nai hinh anh 3
Thi thể nạn nhân đã được tìm thấy 

Suốt hơn 40 giờ qua, hàng chục cán bộ, chiến sĩ đã nỗ lực tìm kiếm nạn nhân. Đội cứu hộ đã huy động nhiều thiết bị chuyên dụng, bao gồm cả flycam, để mở rộng tối đa phạm vi tìm kiếm.

Hiện tại, lực lượng chức năng đang tiếp tục duy trì các tổ công tác, huy động phương tiện trục vớt để tìm kiếm chiếc ô tô còn đang mất tích dưới lòng hồ.

 

Thiên Lý/VOV-TP.HCM
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