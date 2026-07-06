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Sơn La chủ động đảm bảo giao thông khi mưa lớn kéo dài

Thứ Hai, 20:53, 06/07/2026
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VOV.VN - “4 tại chỗ” là phương châm đang được tỉnh Sơn La đẩy mạnh nhằm đảm bảo giao thông thông suốt khi mưa lũ xảy ra.

Ngành giao thông - xây dựng tỉnh Sơn La đang tích cực triển khai nhiều giải pháp nhằm chủ động ứng phó với mưa lũ và đảm bảo giao thông an toàn, thông suốt. Phương châm được chú trọng là “4 tại chỗ” gồm chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện, vật tư tại chỗ và hậu cần tại chỗ.

son la chu dong dam bao giao thong khi mua lon keo dai hinh anh 1
son la chu dong dam bao giao thong khi mua lon keo dai hinh anh 2
Mưa lũ cục bộ diễn ra trong ngày 5/7 gây thiệt hại hạ tầng tại một số địa phương 

Ông Nguyễn Văn Chính, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Sơn La cho biết, những ngày qua, do chịu ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng xoáy thấp suy yếu từ cơn bão số 1, nên từ sáng ngày 6/7 đến nay, trên địa bàn tỉnh có mưa diện rộng; lượng mưa phổ biến từ 20 - 40mm; một số nơi như Nậm Păm, Chiềng Muôn, thuỷ điện Nậm Chiến… thuộc khu vực huyện Mường La cũ, lượng mưa hơn 140mm.

son la chu dong dam bao giao thong khi mua lon keo dai hinh anh 3
Mưa lũ gây sạt lở đường tỉnh 106, đoạn qua bản Piệng, xã Mường La. Ảnh: Hà Lợi
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Chủ động về máy móc, thiết bị, nhân lực, sẵn sàng ứng phó với phương châm "4 tại chỗ"

Mực nước tại các suối lên có khả năng gây ra tình trạng ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp và gây tác động xấu về cơ sở hạ tầng, đường giao thông, cầu cống, nhà ở, xói lở đất sản xuất… Chính vì vậy, việc chủ động ứng phó càng được đẩy mạnh, mục tiêu cao nhất là giảm thấp nhất các thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Theo ông Nguyễn Văn Chính, sở đã chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát, xác định rõ các vị trí có nguy cơ sạt lở cao, các vị trí thường xuyên ngập úng để xây dựng các phương án phòng ngừa. Chú trọng việc trực 24/24h; đồng thời tập trung máy móc, thiết bị, nhân lực, vật tư dự phòng để sẵn sàng khắc phục khi có sự cố xảy ra, nhằm đảm bảo giao thông thông suốt trong mọi tình huống.

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Mưa lớn gây sạt lở, nhiều tuyến đường ở Điện Biên, Lai Châu bị chia cắt

VOV.VN - Mưa lớn do ảnh hưởng hoàn lưu suy yếu của bão số 1 đã gây sạt lở, ngập úng trên diện rộng tại Điện Biên và Lai Châu, khiến nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ bị ách tắc, giao thông chia cắt. Lực lượng chức năng đang khẩn trương khắc phục sự cố, đồng thời cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tiếp tục ở mức cao.

Thu Thùy/VOV-Tây Bắc
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