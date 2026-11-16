Đại đoàn kết và sức sống văn hóa từ cộng đồng dân cư

Đưa văn hóa truyền thống đến gần cộng đồng

Người dân tham gia ngày hội bày tỏ sự phấn khởi trước không khí sôi nổi của chương trình, nhất là khi lần đầu tiên Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam. Đây cũng là dịp để mỗi người nâng cao ý thức gìn giữ, lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống, biểu dương những gương người tốt, việc tốt và chung tay chăm lo cho người nghèo.

Với những người trẻ, việc được trực tiếp tham gia các hoạt động của ngày hội không chỉ mang lại niềm vui, niềm tự hào mà còn là cơ hội đóng góp sức mình vào xây dựng cộng đồng, góp phần làm cho khu phố ngày càng văn minh, nghĩa tình.

Đông đảo người dân tham gia Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026

Tại Công viên Vườn Lài (77 Trần Thiện Chánh), Khu phố 24, phường Hòa Hưng rộn ràng với chủ đề “Giữ gìn bản sắc - Gắn kết nghĩa tình”. Người dân tham gia gian hàng “Sống xanh - đổi rác tái chế nhận quà”, trải nghiệm chuyển đổi số, trò chơi dân gian múa sạp, ô ăn quan, ném còn; khu ẩm thực ba miền, gian hàng pháp luật, áo dài yêu thương và sản phẩm khởi nghiệp.

Điểm nhấn là phần trình diễn áo dài ngũ thân của đơn vị Áo dài Ngũ thân Năm Tuyền với các tiết mục “Hoa thơm dâng Bác” và “Vinh quy bái tổ”, có người dân và các em thiếu nhi cùng tham gia.

Những bộ áo dài truyền thống được giới thiệu ngay tại không gian sinh hoạt cộng đồng

Nghệ nhân Phạm Văn Tuyền cho biết áo ngũ thân được cha ông Những bộ áo dài truyền thống được giới thiệu ngay tại không gian sinh hoạt cộng đồngìn giữ qua nhiều thế hệ; từ năm 1788, khi Chúa Nguyễn Phúc Khoát định chế, đến nay đã gần 300 năm, góp phần lưu giữ bản sắc dân tộc.

"Trong ngày hội đại đoàn kết, chúng tôi trình diễn một bộ sưu tập về áo dài truyền thống với ý nghĩa áo dài truyền thống được lan tỏa một cách mạnh mẽ đến cộng đồng, từ khu dân cư chứ không phải trên sàn diễn thời trang hay các chương trình lễ hội lớn. Ngày nay giữa một môi trường sống hiện đại, hòa nhập với quốc tế thì mong muốn của chúng tôi là những người thiết kế cũng như là ban tổ chức là muốn để mọi người dân hiểu thêm hơn về chiếc áo dài truyền thống, tìm hiểu về nét đẹp của nó", nghệ nhân áo dài chia sẻ.

Người mẫu Thiệu Lê, Nam vương Sắc đẹp Hà Nội 2023, trình diễn áo dài tứ thân thì bày tỏ suy nghĩ của mình khi tham gia Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc: "Tất cả mọi người đều hướng về Tổ quốc và có một tinh thần đoàn kết toàn dân để hưởng ứng ngày hội. Hôm nay có những bộ áo dài truyền thống và tái hiện một hội rước mà em nghĩ rằng là giới trẻ có thể nhìn vào đó để hiểu thêm về lịch sử, cũng như là trong tư tưởng của chúng ta vẫn sẽ luôn có một hình ảnh hiện hữu về Việt Nam ngày xưa".

Thiếu nhi cùng tham gia trình diễn áo dài, góp phần đưa văn hóa truyền thống đến gần hơn với đời sống

Đoàn kết từ sự sẻ chia

Ngày hội cũng là dịp ghi nhận những tấm gương bình dị. Bà Nguyễn Thị Anh Lan, gương Người tốt việc tốt năm 2026, xem đây là niềm vinh dự để phấn đấu hơn nữa. Bà Tạo, ngụ đường Ba Tháng Hai, cho hay khu phố sáp nhập nên rất đông, được phường chọn làm điểm nên người dân hào hứng mong góp lòng ủng hộ những hoàn cảnh khó khăn.

Bà Trần Thanh Ngọc, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hòa Hưng cho biết, năm nay, các khu phố trên địa bàn phường đồng loạt tổ chức ngày hội trong cùng một ngày. Số lượng gương người tốt việc tốt được biểu dương tăng đáng kể, từ khoảng 100-200 gương trong năm trước lên hơn 600 gương. Đáng chú ý, công tác chăm lo ngày càng mở rộng, không chỉ dành cho người có hộ khẩu thường trú mà cả những người đang sinh sống, tạm trú trên địa bàn.

"Cái mới của phường Hòa Hưng là chỉ cần cư trú tại phường cũng được quan tâm chăm sóc rất đầy đủ. Điều này phải nói đến sự gắn kết của Ban công tác mặt trận với các đoàn thể và hệ thống chính trị của địa phương, nắm rất chắc từng hoàn cảnh dân cư. Quỹ Vì người nghèo chi rất nhiều và thường xuyên đối với những trường hợp khó khăn" - bà Ngọc nói.

Những phần quà nghĩa tình được trao đến người dân có hoàn cảnh khó khăn

Không chỉ lan tỏa tinh thần đoàn kết, ngày hội còn gợi mở những cách làm phong phú hơn để Ngày Văn hóa Việt Nam thực sự có dấu ấn riêng tại mỗi địa phương. Bà Nguyễn Thị Nga, Bí thư Chi bộ Khu phố 6, phường Bến Thành cho biết, người dân hào hứng tập luyện văn nghệ, dù không phải ai cũng có năng khiếu, đồng thời mong muốn những năm tiếp theo sẽ có thêm nhiều hoạt động mang đậm bản sắc văn hóa địa phương.

"Theo tôi vì năm nay là năm đầu tiên, mình cũng đã cố gắng kết hợp Ngày hội đại đoàn kết. Tôi mong muốn là những lần sau thì chúng ta nên có những đặc thù riêng cho Ngày văn hóa. Thí dụ như có những lễ hội, giới thiệu những sản phẩm đặc trưng vùng miền, ở địa phương của mình, thể hiện các hình ảnh biểu trưng về văn hóa, gửi tặng cho người dân khi đến dự".

Biểu dương những gương người tốt, việc tốt có nhiều đóng góp cho cộng đồng dân cư

Nghĩa tình được vun đắp từ mỗi khu phố

Tại Khu phố 28, phường Bình Hưng Hòa, Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc cũng là dịp nhìn lại những kết quả trong công tác vận động, chăm lo đời sống người dân. Với 845 hộ dân, năm 2026, khu phố không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo. Các phong trào xây dựng hẻm xanh - sạch - đẹp, vận động mô hình “Nhà tôi có bình chữa cháy”, trao học bổng và tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục được duy trì.

Là người trực tiếp gắn bó với địa bàn, bà Võ Thị Tuyết Mai, Trưởng Khu phố 28, hiểu rõ những khó khăn trong việc vận động nguồn lực để chăm lo cho người dân, nhất là vào dịp Tết và các ngày lễ. Theo bà, vai trò của cán bộ khu phố không chỉ là kết nối nguồn hỗ trợ mà còn phải giúp người dân hiểu rõ ý nghĩa của từng hoạt động chăm lo.

"Cố gắng để chăm lo cho bà con, trong ngày hội đại đoàn kết cũng có quà. Là cầu nối giữa chính quyền với người dân thì mình phải giải thích cho người dân rõ đó là sự chăm lo của Nhà nước hoặc là của mạnh thường quân, để người ta hiểu rõ, hoặc là có khi trợ vốn cho người dân thì các ban ngành đoàn thể cùng chung tay".

Tinh thần đoàn kết ấy cũng được những người từng gắn bó với công tác Mặt trận tiếp tục gìn giữ. Dù đã nghỉ công tác từ năm 2005, sau 27 năm làm công tác Mặt trận ở khu phố, ông Đặng Văn Khảm vẫn chỉnh tề đến dự ngày hội. Với ông, xây dựng khu phố văn minh, nghĩa tình phải bắt đầu từ sự chung sức của người dân và tinh thần sâu sát, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ:

Từ những nội dung đăng ký thi đua, các đoàn thể sẽ cụ thể hóa tinh thần đại đoàn kết bằng những việc làm thiết thực tại khu dân cư

"Tất cả mọi hoạt động trong khu phố thì thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh, người cao tuổi và toàn dân cùng nhau chung tay, xây dựng khu phố văn minh, nghĩa tình. Cán bộ phải đi sát dân, đến từng hộ dân, gia đình nào có khó khăn thì tạo điều kiện giúp ổn định cuộc sống và thật sự nghĩa tình", ông Khảm nói.

Bên cạnh chăm lo người có hoàn cảnh khó khăn, trao học bổng cho học sinh hiếu học, các phong trào ở khu dân cư ngày càng có thêm những nội dung thiết thực. Trong đó, mô hình “Nhà tôi có bình chữa cháy” và xây dựng hẻm xanh - sạch - đẹp góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân đối với cộng đồng.

Ông Nguyễn Anh Cường, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Bình Hưng Hòa, TP.HCM cho rằng việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam không chỉ góp phần gìn giữ các giá trị truyền thống mà còn làm nổi bật văn hóa trong chính đời sống thường ngày, qua đó cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị.

Nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ vui tươi tại Ngày hội

"Văn hóa không chỉ được thể hiện qua những hoạt động văn nghệ, lễ hội hay việc gìn giữ các giá trị truyền thống mà còn hiện diện trong nếp sống văn minh, nghĩa tình. Cách ứng xử của bà con lối xóm đối với nhau, trong gia đình và trong khu phố; những câu hỏi ân cần, những lời khuyên răn, động viên, nhắc nhở cũng như sự chia sẻ giúp đỡ nhau, dù là nhỏ nhưng đó là động lực rất lớn giúp chúng ta nhìn thấy được bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc, để càng ngày càng phát huy trong thời gian tới", ông Nguyễn Anh Cường nhấn mạnh.

Một tà áo dài được trao truyền, một trò chơi dân gian được tiếp nối, một suất học bổng đến với học sinh khó khăn hay một lời hỏi thăm giữa những người hàng xóm… Tất cả góp nên sắc màu riêng của Ngày hội văn hóa - Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm nay. Bởi văn hóa không chỉ được lưu giữ trong ký ức hay những lễ hội, mà còn được nuôi dưỡng bằng chính cách mỗi người sống có trách nhiệm, biết yêu thương và sẻ chia với cộng đồng.

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