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Đại học lo khó tuyển nếu mỗi ngành chỉ còn một phương thức

Thứ Hai, 21:46, 21/09/2026
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VOV.VN - Nhiều cơ sở đào tạo lo ngại đề xuất từ năm 2028, mỗi ngành, chương trình đào tạo chỉ sử dụng một phương thức xét tuyển có thể gây khó cho tuyển sinh và thu hẹp lựa chọn của thí sinh.

Chiều 21/9, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tọa đàm lấy ý kiến về dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển sinh và đào tạo đại học.

Theo dự thảo, từ năm 2027, mỗi ngành, chương trình đào tạo được sử dụng tối đa 3 phương thức tuyển sinh. Từ năm 2028, con số này dự kiến giảm xuống còn một phương thức, không bao gồm xét tuyển thẳng và xét tuyển đối tượng cử tuyển. Ở cấp cơ sở đào tạo, các trường vẫn được sử dụng tối đa 5 phương thức.

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Theo dự thảo, từ năm 2027, mỗi ngành, chương trình đào tạo được sử dụng tối đa 3 phương thức tuyển sinh.

Lãnh đạo một số trường cho rằng việc giảm số lượng phương thức xét tuyển là cần thiết, giúp hạn chế tình trạng một ngành sử dụng quá nhiều phương thức và góp phần nâng cao chất lượng tuyển sinh.

Tuy nhiên, các ý kiến cũng cho rằng việc mỗi ngành chỉ còn một phương thức từ năm 2028 có thể gây khó cho các trường trong tuyển sinh, đồng thời thu hẹp cơ hội lựa chọn của thí sinh. Một số trường đề nghị cân nhắc duy trì ít nhất hai phương thức đối với mỗi ngành, chương trình đào tạo.

Đại diện Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, Trường Đại học Giao thông Vận tải cũng cho rằng quy định chỉ sử dụng một phương thức sẽ gây khó khăn cho các trường và hạn chế cơ hội của thí sinh. Các cơ sở đào tạo này đề xuất quy định tối thiểu hai phương thức, ngoài xét tuyển thẳng.

PGS.TS Trần Anh Dũng, Trưởng phòng Đào tạo Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, cho biết hiện nhiều trường sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT là phương thức chính, trong khi các phương thức khác có vai trò bổ trợ, giúp mở rộng nguồn tuyển và tăng cơ hội cho thí sinh. Theo ông Dũng, nếu mỗi ngành chỉ được sử dụng một phương thức, nhiều trường có thể tiếp tục lựa chọn điểm thi tốt nghiệp THPT, trong khi vai trò của các phương thức khác sẽ bị thu hẹp.

Tại tọa đàm, GS.TS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, cho biết Bộ ghi nhận các ý kiến góp ý và sẽ tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ.

Theo ông Thảo, định hướng giảm số phương thức nhằm hướng tới việc thí sinh cùng dự tuyển một ngành được đánh giá theo tiêu chuẩn thống nhất, giảm sự phức tạp trong tuyển sinh và tăng tính công bằng. Việc mỗi ngành sử dụng một phương thức không có nghĩa tất cả các trường phải sử dụng cùng một phương thức; cơ sở đào tạo vẫn lựa chọn phương thức phù hợp với yêu cầu đầu vào của từng ngành, chương trình.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến đối với dự thảo và dự kiến tiếp tục hoàn thiện quy định trên cơ sở ý kiến của các cơ sở đào tạo, chuyên gia và các bên liên quan.

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Bỏ điểm cộng chứng chỉ ngoại ngữ trong xét tuyển: Cần có lộ trình

VOV.VN - Nhiều học sinh lớp 12 ở TP.HCM dự kiến dùng thêm chứng chỉ IELTS để có thêm “điểm cộng” vào đại học ngành mình mong muốn trong kỳ tuyển sinh đại học năm 2027, nhưng trước dự thảo mới về việc bỏ điểm cộng trong xét tuyển, nhiều em khá hụt hẫng và chờ điều chỉnh lại kế hoạch học tập của mình.

Thu Hằng/VOV.VN
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